La pericolosa apatia della vittoria già in tasca | #4WD

Ci avviciniamo sempre più al voto politico del 25 settembre! Oggi mancano ventuno giorni e al di là degli addetti ai lavori e dei tentativi di quelli come me di spiegare, per quel che può servire, chi sono i “fortunati vincitori” delle candidature nel nostro collegio, l’attenzione verso la scelta da compiere è ancora pressoché pari allo zero.

I sondaggi nazionali, ancora consentiti per la prossima settimana, continuano a parlare -vivaddio- di un successo annunciato del centrodestra -e di Giorgia Meloni in particolare- che dovrebbe superare le più rosee aspettative, anche grazie alla frantumazione del centrosinistra concretizzatasi nel mancato accordo sia col nuovo pseudo-centro di Renzi e Calenda sia con quello che appare come l’apporto nullo di Di Maio e Tabacci, attualmente fermi sotto l’uno per cento e, quindi, inutili a loro stessi e anche al resto della coalizione.

Oggi, però, proverò a restringere il campo alla sola Campania, per capire fino a che punto anche dalle nostre parti possa valere il cosiddetto voto d’opinione sulla base delle tendenze nazionali, ovvero incidere maggiormente quello che è il radicamento sul territorio e nella mappa del potere delle singole realtà partitiche.

Sotto tale punto di vista, è fin troppo facile rendersi conto che i due aspetti sono strettamente correlati tra loro; perché se è indubbio che la tendenza generalizzata in tutto lo Stivale di certo non nasce da semplici supposizioni ma da dati demoscopici ben precisi e suffragati dal sentiment popolare contro i governi calati dall’alto e tutto quel che di negativo hanno comportato, è altrettanto indiscutibile che mentre il centrodestra in Campania (e ancor di più ad Ischia) è rimasto quasi del tutto privo di una classe dirigente ben radicata sul territorio e della copertura di posti-chiave nelle istituzioni che contano, il centrosinistra affronterà una campagna elettorale che, per quanto dura di tendenza, ha dalla sua la forza del potere, a cominciare proprio dalla Regione.

Ecco perché, in un caso o nell’altro, il 25 settembre servirà spingere tutti a pensare con la propria testa e, soprattutto, nella direzione giusta, evitando di farci avvolgere dalla pericolosa apatia della vittoria già in tasca.