La parmigiana col sugo di coniglio | #4WD

Tanto tuonò che piovve! Ieri, inaspettatamente, oltre al primo “boccione” di tè al limone della stagione, il fraterno amico Salvatore Cuomo mi ha portato una sorpresa graditissima. Da anni, in più occasioni, mi aveva parlato di questo piatto tipicamente ischitano, ma per un motivo o per un altro non avevo mai avuto modo né di assaggiarlo né di prepararlo. Ed ecco che finalmente ci ha pensato lui, o meglio, la sua amabile consorte Rosetta.

La parmigiana di melanzane vanta ad Ischia una rivisitazione particolarmente gustosa, che trae origine dalla tradizione contadina della zona di Campagnano: il segreto sta nell’utilizzare non un semplice sugo di pomodoro insieme all’imbottitura di mozzarella (o addirittura di provola), ma limitare il tutto alle melanzane rigorosamente fritte, al parmigiano grattugiato e -udite udite- al sugo di coniglio all’ischitana. Il tocco di classe di questa autentica delizia, che la compianta sig.ra Michelina (mamma di Salvatore) adottava nel pieno rispetto della ricetta che le era stata tramandata, era l’aggiunta di un po’ di zucchero, appena quel pizzico per dare un retrogusto dolce al sapore naturalmente aspro del pomodoro. Un po’ come quando, nella lasagna napoletana, si inserivano le polpettine impastate col cacao: raffinatezze culinarie d’altri tempi e degne di palati buongustai.

Vedete, davanti a queste autentiche emozioni, io credo sia giusto ancora una volta evidenziare quanto la ripresa del nostro turismo dovrebbe passare anche attraverso la rivalutazione del nostro immenso patrimonio enogastronomico, finora troppo soppiantato da una ricerca esasperata dell’innovazione a danno della tradizione, al punto da appiattire l’offerta di buona parte dei nostri ristoranti con il più classico dei copia-copiella.

Ripeterò fino alla noia il concetto più volte espresso dal grande Sandro Petti, vivo e vegeto per testimoniarlo: a cosa serve far mangiare alla gente che viene ad Ischia dei piatti che possono trovare ovunque?