Nasce la pagina FAQ Superbonus 110% dell’Associazione Ingegneri Ischia. Da oggi sarà disponibile sul sito dell’associazione una pagina di chiarimenti dedicata interamente alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’Associazione Ingegneri Ischia propone un gruppo di esperti nelle procedure di attivazione e gestione delle detrazioni fiscali previste per il 2020 in riferimento anche alle novità introdotte dal Decreto Rilancio. Sarà possibile tramite apposito form presente sul sito dell’associazione porre dei quesiti o chiarimenti al gruppo di esperti, che dopo una attenta analisi e un confronto relativo ai diversi aspetti tecnico-economici forniranno una risposta una risposta unitaria e qualificata. Una pagina di approfondimento che vuole aiutare a meglio comprendere, sia a tecnici che cittadini, le compresse procedure di attivazione e gestione degli incentivi fiscali previsti per il 2020, e velocizzare visto la scadenza del 31 dicembre 2021 il processo di metabolizzazione dei BONUS.

Il gruppo di Esperti:Ing. Claudia Colosimo (Segretario Commissione Energia Ordine Ingegneri Napoli)Ing. Marco Di Ludovico (Coordinatore Commissione Sicurezza e Consolidamento Facciate Esistenti Ordine Ingegneri di Napoli)Ing. Stefano Iaquinta (Coordinatore Commissione Strutture Ordine Ingegneri Napoli)Dott.ssa Carmen Padula (Consigliere Ordine Commercialisti di Napoli)Ing. Vittorio Piccolo (Consigliere Ordine Ingegneri Napoli)Ing. Stefano Russo (Acen Associazione Costruttori Edili Napoli)