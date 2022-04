La pace onorevole. Giacinto Calise e Piero Monti firmano con De Siano

Ida Trofa | Destabilizzare il governo pro-tempre di Giacomo Pascale non conosce fini e mezzi, né strategie o, tanto meno accordi. Mandare a casa gli uomini e le donne del “Il Faro” val bene la pace con Giacinto Calise e Piero Monti. In consiglio comunale c’è un fronte trasversale che trova proseliti soprattutto tra le fila dei neofiti, bramosi di potere e affari, ex puri e nudi del verbo “libertà, libertà, libertà” che non disdegnano i passaggi di casacca e vedono di buon occhio l’abbandono della politica del Barone, in cambio di un accordo comodo a stretto giro di posta con il nemico di un tempo il senatore Domenico De Siano. Prospettiva spesso accompagnata, non a caso, da critiche a una presunta “logica pagnottista”.

Molto meno se consumata con Pascale che con l’onorevole De Siano. Nella logica di una pace onorevole (noi diremo tutt’altro) in queste ore un gruppetto di ex fedelissimi del Movimento della libertà del nobile Pascale, con in testa Piero Monti e Giacinto Calise, ha preparato una mozione per chiedere al governo di Lacco Ameno, una importante convocazione di consiglio comunale. L’idea di fondo, oltre i temi previsti in trattazione, è quella di parlarne alla pancia del gruppo di Pascale, minando le certezze (poche) del sindaco in carica. Un gruppo che si sarebbe dimostrato vicino a un atteggiamento multi approccio. Un approccio che sfrutta all’occorrenza ed a proprio uso e consumo il pretesto della “Libertà”.

Da cosa non è ancora dato capire. Quel che è certo è che la instabilità all’ombra del Fungo è servita e da tanto troppo tempo restano una costante pericolosa, alimentano solo una guerra tra bande bramose di potere che non porta da nessuna parte una comunità che avrebbe bisogno di ben altro. Una richiesta che lancia un segnale.

Domenico De Siano riabbraccia i figliol prodighi. Giacinto Calise e Piero Monti rompono ufficialmente gli indugi firmando con il sentore azzurro ed i suoi consiglieri Aniello Silvio, Antonio Di Meglio detto Polito e William Vespoli. Inequivocabili o quasi i temi della richiesta. Piuttosto un sollecito, tra la guerra e la resa per il Barone a cui la minoranza manda il “missilino” di carta. Tre i punti all’ordine del giorno che, purtroppo, dimostrano tra le righe di un documento condiviso da nemici ed ex come sia solo la perversione all’affare privato a muovere le fila di questo estenuante gioco che nulla a che fare con il bene comune. Non si parla del paese, della sanità, dei trasporti, della Stagione Turistica o della programmazione.

Solo nomine, appalti e affari diretti. Quello che interessa a loro. Ah.. già, ci saremmo aspettati qualcosa sullo stallo della questione porto. Ma si tratta di attese disilluse che ci si può aspettare in un territorio dove pur di restare saldi alle poltrone si svende la cosa pubblica, si consente al privato di fare milioni di euro, magari dallo stesso porto (come accusano i principali responsabili del dispargi rimpallandosi le colpe) senza versare un centesimo al comune e chi ha contributo a fare un debito di 5 milioni di euro? Non ci si aspetta niente. Appunto!

Ecco la richiesta di convocazione straordinarietà del consiglio comunale ai sensi dell’art. 39 comma 2 Tuel 267/2000. Poche righe tutte da gustare se on fosse solo per leggere i nomi degli estensori.

I sottoscritti consiglieri comunali di Lacco Ameno Domenico De Siano, Aniello Silvio, Antonio Di Meglio, William Vespoli, Giacinto Calise, Pietro Monti chiedono la convocazione del consiglio comunale per discutere il seguente ordine del giorno: La nomina dei cinque componenti della commissione locale per il paesaggio. Riusciranno a mettersi d’accordo per ottenere un nome in quota minoranza? Convinceranno il Barone ad indicare il successore del granitico Abramo Ciro De Siano alla vulgata Abramix?

A seguire il tema caldo e tanto caro a Piero Monti che ha solo annusato l’odore stretto, nel corso della sua breve esperienza di maggioranza, nelle mani esperte di Giovan Giuseppe Zavota e Ciro Calise temprati, al contrario, all’olezzo forte dell’affare rifiuti.

In ultimo, ma non per ultimo, c’è la vicenda del Piano Spiagge, ovverosia il P.U.A.D con finalità turistiche ricreative approvato con D.G.R. Campania 682/2019 con funzioni di indirizzo ai Comuni costieri del territorio Campano. Una questione, questa, tanto cara proprio a Domenico De Siano che da mesi punta sulla questione spiagge per colpire Giacomo Pascale ed i suoi accoliti e affini gestori di lidi e scogliere, ma non solo. Un modo per ripagare pan per focaccia l’accanimento sul fronte portuale, nello specifico affine al Senatore, attraverso la gestione privata finita al centro di una cruenta (a tratti finta) contesa politica.

Se ora Pascale, in uno il suo presidente del consiglio, scegliessero di essere furbi e non curanti, tirerebbero alle calende greche la richiesta. Magari al 31esimo giorno utile per dare riscontro alla nota. Siamo certi, però, che per l’uomo che ama l’azzardo, riunire il pubblico consiglio sarà di certo una mossa su cui puntare. Se non altro per testare la tenuta sua e quella degli altri. Sono solo e sempre tarantelle.