La nuova passione di Giosi. Casamicciola, arrivano i lavoratori “interinali” per il porto turistico

La gestione diretta del porto turistico di Casamicciola da parte del Comune, che l’Amministrazione guidata da Giosi Ferrandino sta avviando “faticosamente”, rende necessaria anche l’assunzione a tempo determinato di personale specializzato. Ma per fare presto, visto che siamo a stagione estiva già iniziata, si è deciso di ricorrere a lavoratori in somministrazione, gli ex “interinali”.

L’ultima delibera di Giunta, come è noto, ha previsto la gestione dei servizi di portualità turistica da parte dell’Ente fino al 31 dicembre 2033. Ma per il momento ci si deve preoccupare della stagione in corso…

Ed infatti il responsabile dell’Area VII – Manutentiva – Patrimonio – Demanio ing. Gaetano Grasso richiama altra delibera di Giunta, che sempre a marzo ha adottato il PIAO 2025-2027”, prevedendo tra l’altro per il 2025 l’assunzione a tempo pieno e determinato di sette figure professionali mediante contratto di somministrazione lavoro per sei mesi.Infatti, come evidenzia il rup Grasso, chiamato a gestire tutte le iniziative legate al porto turistico, «il Comune di Casamicciola Terme non dispone di proprie graduatorie vigenti per Concorsi Pubblici a tempo indeterminato per il profilo di cui trattasi e che l’avvio di una procedura selettiva pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato comporterebbe tempi lunghi per il suo espletamento, non compatibili con la necessità urgente e imprescindibile che il Porto turistico di Casamicciola Terme, punto di riferimento della nautica da diporto a livello internazionale, risulti operativo e funzionante».

Dunque «per celerità del procedimento l’Amministrazione Comunale ha optato per l’utilizzo del contratto di somministrazione lavoro tramite agenzia interinale di lavoro, procedura che permetterebbe in tempi celeri il reperimento delle figure utili e necessarie».

A questo punto occorreva «acquisire il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato nel più breve tempo possibile, al fine di permettere l’effettivo apporto di personale necessario per garantire la piena operatività del porto di Casamicciola Terme e dei servizi connessi».

Una corsa contro il tempo “figlia” delle decisioni di Giosi Ferrandino…

LAVORO FLESSIBILE

Via libera dunque alla programmazione delle assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile dal 10 giugno con un termine previsto di cinque mesi cinque e comunque entro e non oltre il 31 ottobre. Il periodo si è “ristretto” rispetto a quanto originariamente previsto dal PIAO. Le figure da assumere sono: 1 unità con profilo di primo livello (direttore); 2 unità con profilo di terzo livello (amministrativo); 4 unità con profilo di quinto livello (ormeggiatore).

L’importo per l’affidamento del servizio di somministrazione è stato calcolato in 105.700 euro oltre Iva e Grasso ha proceduto mediante trattativa diretta sulla piattaforma TuttoGare contrattando con l’agenzia “Nuove Frontiere Lavoro” di Napoli, che ha offerto un importo di euro 20,90/h per il primo livello, 18,00/h per il terzo e 16,50/h per il quinto.

Prima di formalizzare l’affidamento l’ing. Grasso ribadisce che «il fine che con il contratto si intende perseguire è procurare all’Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l’impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie per la gestione del Porto del Comune di Casamicciola Terme, motivate da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale». E che «il ricorso a tale servizio, ha come finalità quella di consentire l’impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, nell’intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico».

Specifica, pertanto, «il carattere integrativo, del tutto residuale, di tale strumento rispetto alle ordinarie procedure selettive in materia di assunzione di Personale dipendente, Comparto Funzioni Locali, che questo Ente intenderà attivare». Per i prossimi anni dunque verranno indetti i concorsi per assumere il direttore del porto, gli impiegati amministrativi e gli ormeggiatori.

L’importo di affidamento, comprensivo di Iva e del margine di agenzia, ammonta a 107.620,06 euro.