La notte europea dei ricercatori 2020: Procida c’è

Anche il Comune dell’Isola di Procida sarà presente con gli studenti dell’Istituto Superiore Caracciolo-Da Procida con il progetto relativo all’eradicazione ecosostenibile di Aedes albopictus – Eliminazione della zanzara tigre.

Per seguire la manifestazione basta andare all’indirizzo web:

http://www.f2meetmetonight.unina.it/ e poi cliccare su “Partecipa alle

attività di ERN 2020″. Da li si aprirà una pagina con i vari eventi che

possono essere scelti in base alla data ed all’orario. Il sito con le

varie attività sarà operativo a partire da giovedì sera, ma già adesso è

online.

Il Ricercatore Marco Salvemini che da anni coordina le iniziative sul territorio ha commentato: “La crisi da Coronavirus ha messo quanto mai in luce l’importanza della diffusione della cultura scientifica e del rapporto tra scienza e società per prevenire i comportamenti irrazionali e di negazione

dell’evidenza e per l’utilizzo della ragione e della scienza per

migliorare la nostra vita ed il nostro futuro.”