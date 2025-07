La notte che sconvolse Casamicciola: il terremoto del 1883 raccontato da chi lo visse

Tesori di Ischia

Prof. Ernesta Mazzella, storica dell’arte

dal Dispari in edicola, Domenica 27 luglio

In questo nostro appuntamento domenicale in occasione del prossimo anniversario di domani 28 luglio, questa data ci obbliga a ricordare il terribile terremoto che colpì la nostra amata Isola, desidero ricordarlo attraverso una cronaca scritta da un suo illustre testimone. La biblioteca Antoniana di Ischia custodisce il manoscritto inedito del dottor Vincenzo Morgera, dal titolo “Storia del terremoto del 28 luglio 1883” rimasto per oltre un secolo nell’ombra.

L’opera getta nuova luce sulla storia del terribile disastro che colpì l’Isola, in particolar modo Casamicciola, Lacco Ameno e Forio. Il manoscritto costituisce un viaggio nella storia del tragico evento che segnò per sempre la nostra Isola: il terremoto del 28 luglio 1883. L’autore dell’opera è il medico Vincenzo Morgera di Forio studiò le acque termali e nel 1890 pubblicò il libro Le terme dell’isola d’Ischia. Prima e dopo gli ultimi terremoti distruttivi (4marzo 1881 e 28 luglio 1883) edito presso lo Stabilimento Tipografico Lanciano e D’Oria, nella città di Napoli. Svolse anche il ruolo di sindaco della sua Forio alla fine del secolo XIX. A lui si devono diverse opere tra cui la ristrutturazione del centro storico e l’attuale quadrivio della piazza principale. Come medico si adoperò incessantemente per portare soccorso alle genti colpite dal terremoto del 1883.

Qui riporto una breve trascrizione di alcune pagine del suo interessante manoscritto che ci documenta l’evento: “Casamicciola stazione balneare mondiale tanto nei mesi estivi che nei mesi autunnali e primaverili è frequentata da migliaia di bagnanti di tutte le parti del mondo ed appartenenti a tutte le classi sociali: Re, ministri, principi, diplomatici, letterati, artisti, porporati, generali, ammiragli, ricchi e poveri, banchieri e negozianti, uomini di svariate lingue e di vari colori convengono in Casamicciola per godersi i suoi giardini sempre fioriti, le sue colline sempre verdi, i suoi stupendi panorami, l’aria balsamica, il mare sempre placido, il cielo sempre azzurro e sempre stellato, il clima sempre dolce e sempre mite … E Casamicciola … allarga ed appiana le strade, innalza meravigliosi stabilimenti, installa elegantissimi alberghi, costruisce magnifici palazzi, ordina ridenti ville e deliziose passeggiate per piacere, per allettare e divertire tutti gli stranieri che la onorano.

L’ospitalità, la grazia ed il sorriso della bella Casamicciola e di tutta l’isola incantata formano l’ammirazione dell’universo intero. […] Alle ore 7 p.m. fui alla via San Giovanni proprio in casa di d. Nicola D’Abundo per far visita alla figliuola ammalata.

Alle 7 ½ ritornai in casa ove mi attendeva la vedova del pretore Ravaglia.

Alle 8 ½ mi recai a Monterone in casa del Cav. D’Ascia che ci avea il secondogenito ammalato con tonsillite catarrale. Alle 8 ¾ entrai nello stabilimento d’Ambra per visitare una Signora di Piedimonte d’Alife. Mi dovetti scusare con la Signora che non avevo potuto visitarla il mattino perché ero stato occupato fuori paese. La Signora era in salotto pronta ad uscire per una passeggiata con la sua cameriera. Io volevo visitarla la sera stessa perché la dimane dovea essere presto in Lacco e Casamicciola, la Signora alla sua volta si trovava già in salotto e poi desiderava di essere visitata di mattino. Io la pregai di farsi visitare allora, la Signora insistette finché a malincuore io fui obbligato a cedere al desiderio della Signora. Pria di uscire dallo stabilimento dissi al Sig. d’Ambra proprietario della sorgente di far scendere qualche persona abile nel pozzo, farlo esaminare e pulire, onde conoscere la causa che non facea sorgere acqua, e quella piccola parte che sorgeva eradi bassa temperatura, tanto che i bagnanti non ne erano affatto contenti.

D’Ambra mi rispose che il pozzo era stato pulito da più giorni ed attentamente esaminato, e si era notato che la bolla a destra la quale nell’ordinario forniva molta acqua e calda, ne forniva pochissima e fredda, e la sorgente a sinistra dava la solita quantità d’acqua ma pure di bassa temperatura, quindi non solea sospettare deviazione delle correnti, ma dovea rilevarsi che vi era difetto di acqua […]. Alle 9 e cinque o dieci minuti andai nella Chiesa della piazza centrale ove ci era orchestra perché ricorreva la vigilia dell’Incoronazione, vi restai pochi minuti ed uscii.

Alle 9, 20 fui a casa mi cambiai la giacca e scesi in mezzo alla strada, nell’uscire chiusi il portone d’entrata di mia casa; fuori al portone era seduto il mio germano Giovannino che mi invitò a sedere vicino a lui, così feci. Appena incominciammo a di Casamicciola e degli innumerevoli bagnanti che scoppia di sotto al suolo una immensa e spaventevole mina che ci fe’ balzare all’impiedi! … L’altro mio germano Francesco che stava nella farmacia al lato opposto della strada gridò subito: terremoto! T… to afferai pel braccio Giovannino; che si avea òa paresi allo arto inferiore destro per emorragia celebrale; e lo trascinai nella farmacia allo scopo di metterlo al salvo sotto al nuovo loggiato della mia casa. Nel fare quel breve tratto di strada cioè da un lato all’altro della via Santo Antonio Abate spazio lungo tre metri ci caddero sopra una quantità di pietre e calcinacci che si distaccavano dal fabbricato di Monti, del cornicione della casa di De Luca e del corpo avanzato della casa mia, io fui colpito in testa leggiermente e Giovannino si ebbe contuso il braccio sinistro.

Giunto nella farmacia mentre io volevo continuare a trascinare Giovannino fuori al cortile Francesco usciva dal laboratorio e ci arrestò dicendo dove volete andare il laboratorio sta cadendo, le scosse ondulatorie si succedevano con intensità sempre crescente e per non cadere Giovannino si tenne fermo contro il bancone, Francesco si appoggiò al bancone ed io mi abbracciai la cantoniera della parte d’entrata della farmacia e tutti e tre gridavamo ma per Dio non finisce mai! Ma per Dio ora ci crolla giù tutto il palazzo! … Dopo una eternità terribile finalmente la terra si fermò. Cacciai l’orologio erano li 9,30 p.m. precise. Per 16 secondi a 18 tanta fu la durata del terremoto si ebbero quattro rumori e quattro scosse: il primo fu come lo scoppio di una immensa mina che fe’ saltare tutto in aria, poi due secondi di pausa, e in questa pausa ci fu il movimento vorticoso e tutto le case caddero ed incominciarono a cadere; poi ci fu la prima ondulazione, poi una seconda più forte, poi una terza ed ultima fortissima ondulazione.

Quindi quattro rumori con quattro scosse a cinque movimenti in cinque tempi distinti. Cioè 1a la scossa sussultoria, 2a il vortice, 3 – 4 – 5 le tre scosse ondulatorie, 1a una più forte delle altre.

Francesco Di Meglio e famiglia quella sera faceva il bagno di mare lungo la spiaggia di Citara proprio al punto detto Cava dell’Isola, al solito restavano nell’acqua per più di mezzora, quella sera appena entrati nel mare furono obbligati ad uscirne prima la temperatura dell’acqua contro al solito e contro ogni loro aspettativa, credendola di trovarla più calda perché caldissima era stata la giornata; fu trovata molto bassa. Ritornati al lido intesero come un grande rumore di carrozza sotterranea che era dalla punta del Caruso a quella dell’Imperatore, cioè da Nord a Sud, non pensarono al terremoto perché la spiaggia non tremò, poco dopo il rumore incominciarono a sentire il crollare delle macerie ed il sospetto del terremoto entrò nell’animo loro. [..]

L’isola di Ischia da tempo rientrava tra le mete turistiche internazionali: era nota per le sue risorse termali, ma anche per le bellezze paesaggistiche e, agevolata anche dalla vicinanza all’area partenopea, era molto frequentata per soggiorni anche lunghi da villeggianti italiani ed europei. Casamicciola era la località balneare più famosa, per le sue moderne strutture termali e i grandi alberghi lussuosi. Woldemar Kaden professore di letteratura tedesca da anni a Napoli, ricordò quanta vivacità e affollamento ci fosse nel luglio del 1883 a Casamicciola: più di 1.500 bagnanti e turisti, alcuni dei quali noti e altolocati, che riempivano alberghi, hotel e appartamenti di privati; sebbene la ricettività fosse al limite, ne erano attesi molti altri.

Le informazioni sullo scenario degli effetti del catastrofico terremoto del 28 luglio 1883, sugli aspetti relativi alle sue conseguenze sociali, istituzionali ed economiche, oltre che sui risvolti più propriamente sismologici e scientifici, derivano da numerosissime fonti coeve di tipologia diversa. I dati ufficiali del terremoto, numero di morti, feriti, edifici distrutti o danneggiati, ammontare dei danni, sono riportati nella lunga Relazione finale, prodotta dal Comitato Centrale di Soccorso, una sorta di task force istituzionale, costituita con decreto del Presidente del Consiglio sei giorni dopo il terremoto, con funzione di coordinamento degli aiuti e di organo unico di raccolta e distribuzione dei fondi, pervenuti da enti e privati, italiani ed esteri. Le schede inedite compilate dai proprietari delle case crollate o danneggiate, allegate come atti all’attività dello stesso Comitato, così come i questionari redatti durante i sopralluoghi della Commissione nominata dal Collegio degli Architetti e Ingegneri di Napoli contengono dettagli fino al livello dei singoli edifici, in particolare per i comuni più grandi e più colpiti.

Tutti i maggiori geologi, sismologi e studiosi o appassionati di geofisica dell’epoca, ufficialmente incaricati, o scientificamente interessati, si recarono sul posto a studiare l’evento. Benché spesso questi studiosi cercassero negli effetti sismici quegli indizi sulle caratteristiche della scossa: direzione, natura ondulatoria o sussultoria, ampiezza delle onde, che consentissero loro di calcolare i parametri localizzazione dell’epicentro e profondità con i modelli matematici allora utilizzati, le loro descrizioni puntuali località per località, caseggiato per caseggiato, vallone per vallone, le loro considerazioni sulla natura dei terreni e sulla qualità degli edifici, restituiscono lo scenario del terremoto in tutta la sua complessità.

Posso affermare che ricchissima è la documentazione e la bibliografia sul terremoto del 1883. Basterebbe citare solamente gli ottantotto faldoni di documenti conservati nell’Archivio di Stato di Napoli nel fondo “Terremoto di Ischia e Casamicciola”. Centinaia di opuscoli e libri furono pubblicati sull’argomento non solo in Italia, ma anche in altre nazioni perché l’evento suscitò enorme impressione in Italia e nel mondo intero.

Solo l’isola di Ischia vanta tre illustri testimoni che hanno documentato e vissuto il terribile terremoto: Giuseppe D’Ascia di Forio, Giuseppe Morgera di Casamicciola, Vincenzo Morgera di Forio.

Il primo è lo storico Giuseppe D’Ascia nel suo monumentale manoscritto dal titolo “Storia del Terremoto nell’Isola d’Ischia avvenuto il 28 Luglio 1883”, custodito presso il Museo “Francesco Genala”. L’opera è importantissima per la nostra Storia. Strutturata in 12 capitoli, composta in 618 pagine. Il manoscritto fu inviato da Giuseppe D’Ascia al Ministro dei Lavori Pubblici, Francesco Genala, il 28 febbraio 1886, il quale scrisse: “Egregio Signore, ho esaminato il manoscritto della sua “Storia del terremoto d’Ischia” e mi compiaccio con lei per la copia delle notizie raccolte e pel diligente studio spiegato nel descrivere con la maggiore possibile ampiezza quel luttuoso avvenimento. Avrei molto caro serbare in poter mio una si completa ed estesa descrizione del grave disastro e con le altre incancellabili memorie che ho di quel fatto possedere anche questa, che tanta parte ne comprende ed illustra”. Il manoscritto del D’Ascia è un’opera che si distingue per la sua capacità di rendere accessibile e affascinante un periodo drammatico per la nostra Isola, considerato un momento oscuro e tragico da dimenticare. Il D’Ascia è uno dei più grandi storici isclani, autore della Storia dell’isola d’Ischia, pubblicata nel 1867, riesce, anche in questo manoscritto, a trasmettere con chiarezza e passione le peculiarità delle sofferenze e le grandi virtù di un popolo travolto e scosso dai fenomeni naturali, rivolgendosi sia agli studiosi che ai lettori meno esperti.

Il secondo autore e testimone è il Venerabile Giuseppe Morgera, parroco di Casamicciola dal dicembre 1883 alla morte avvenuta il 17 aprile 1898, ci presenta un suo scritto all’inizio del Liber Defunctorum Casamicciolae in magno Terraemotu sive Catasthrophe Diei vicessimæ octavæ Julii 1883 (Libro dei defunti di Casamicciola del grande terremoto del ventotto luglio milleottocentottantatré).

“La scossa fatale accadde la sera del 28 luglio Sabato 1883 alle ore 9,25 in tre riprese. Era stata preceduta 10’ minuti prima da una piccola con rombo; però tale scossa, oltre allo essere stata intensissima, giungeva improvvisa alla massima parte delle persone, e parve anche agli animali che non ebben tempo a fuggire. (Di poi, cioè dalle 9,30 alle 12 ci furono ancora altre sei scosse minori). In quell’ora fatale si sentì all’improvviso una spaventevole scossa di terremoto e un sotterraneo rombo, come di artiglierica che scoppiasse tutto a un tempo. Alla scossa di ben tredici secondi, prima ondulatoria poi sussultoria, quindi vorticosa, la terra in più luoghi si aprì in profondi crepacci e voragini, in altri si abbassò per moto che trasse seco nella stessa ruina le case crollate e quelle che rimanevano tuttora in piedi”. Registro dei Morti Pubblicata nella Positio super virtutibus.

Nel presente articolo ho presentato ai miei fedelissimi lettori della rubrica Tesori d’Ischia il terzo e sconosciuto dottor Vincenzo Morgera con il suo manoscritto Storia del terremoto del 28 luglio 1883, manoscritto inedito custodito presso la Biblioteca Antoniana d’Ischia



BIBLIOGRAFIA

Morgera Vincenzo, Le terme dell’isola d’Ischia. Prima e dopo gli ultimi terremoti distruttivi (4marzo 1881 e 28 luglio 1883). Stabilimento Tipografico Lanciano e D’Oria, Napoli (1890).

Morgera Giuseppe, 1883 Libro dei Defunti di Casamicciola nel grande terremoto del 28 luglio 1883. Il Canonico Giuseppe Morgera, Parroco di Casamicciola, a futura memoria. Archivio Parrocchiale della basilica pontificia del Sacro Cuore di Gesù e Santa Maria Maddalena, Casamicciola Terme.

D’Ascia Giuseppe, Discorso sul terremoto di Casamicciola del Cav. Giuseppe D’Ascia recitato nell’aula grande del Palazzo Municipale di Forio nel dì 4 Aprile 1881, Tipografia della Libertà Cattolica, Via Sedil Capuano, Napoli

Morgera Vincenzo, in Raffaele Castagna, Isola d’Ischia tremila voci titoli immagini. La Rassegna d’Ischia Edizioni.

Serra Pietro, Bibliografia Isclana. Repertorio Bibliografico Generale dell’Isola d’Ischia, Edizione Azienda Autonoma di cura Soggiorno Turismo, 1980.

D’Ascia Giuseppe, Storia del terremoto nell’isola d’ischia avvenuto il 28 luglio1883, manoscritto, Museo – Francesco Genala, Soresina, a cura di Ernesta Mazzella, Rassegna d’Ischia, XLVI, n.1, 2025.