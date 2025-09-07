La “nostra Michela”. Ma… di chi? |4WD

La totale indifferenza del sindaco Enzo Ferrandino e della sua amministrazione verso lo sport e, soprattutto, la cura e la gestione degli impianti sportivi è sotto gli occhi di tutti. Il percorso di questa squadra di pseudo-uomini pubblici, lungo ben otto anni e un quarto (se solo per un attimo vogliamo ignorare il vissuto politico di ciascuno di loro in quel di Via Iasolino), è costellato da una serie di insuccessi tanto clamorosi quanto indiscutibili, di cui la chiusura pluriennale della piscina comunale, tuttora perdurante senza alcuna prospettiva di luce in fondo al tunnel, è la punta di diamante.

Ma un osservatorio obiettivo, quello che di certo non appartiene a chi, ottenuti i cazzetti propri (diretti o indiretti che siano), smette di contestare questa “classe dirigente” e si piega al “sistema”, consente di non farsi sfuggire tante altre forme di mala-amministrazione che Ferrandino e compagni hanno perpetrato al patrimonio e al territorio in materia di sport: va ricordata, in primis, la gestione clientelare dei campi da tennis e bocce al Lido, con affidamenti diretti, gare ritardate sine die e proroghe oltremodo discutibili agli amici degli amici; e come dimenticarsi dei lavori al “Mazzella”, oggetto di tante contestazioni finanche con manifesti per strada, cominciati male e condotti peggio, fino a provocare numerosi ritardi sul rientro dell’Ischia tra le mura casalinghe; e perché no, i figli e figliastri nell’assegnazione di spazi al Polifunzionale (e non solo) da adibire a palestra o pista di pattinaggio, includendo Tizio ed escludendo Caio senza alcun criterio né tecnico né meritocratico.

Ma ecco che, come d’incanto, ogni occasione è buona per un po’ di vetrina: in piscina non c’è certo trippa per gatti, quindi meglio starne lontano. Ma come poter resistere per Enzo Ferrandino, Gianluca Trani e simili uomini di palazzo ad un selfie allo stadio, stile “tutti insieme appassionatamente”, con qualche lavoro in corso alla tribuna? Oppure davanti alla Coppa Davis, giunta ad Ischia nel suo tour campano per la gioia di chi, pur non sapendo neppure da che parte s’impugna una racchetta, non ha perso tempo per farvisi immortalare accanto. E perché no, cogliere l’occasione per un post social di congratulazioni alla “nostra” Michela Terranova, judoka tutta ischitana e neo-campionessa d’Europa juniores in quel di Bratislava.

In quest’ultimo caso in particolare, a Enzo è andata veramente male. Perché al di là dei commenti augurali di rito su Facebook, c’è stato chi, come tale SimoCnt, ha fortemente ridimensionato la sua smania di protagonismo, scrivendo: “”Nostra”? Certamente se la ragazza ha raggiunto questo importante traguardo sportivo è merito esclusivamente suo, dei suoi familiari e dei suoi allenatori che l’hanno supportata nel suo percorso, e certamente non della politica isolana ed ischitana che degli atleti e degli sportivi isolani se ne frega altamente e che si fa viva solo quando è il momento delle premiazioni. Di vostro, nello sport a Ischia, c’è molto poco e quindi si può anche evitare di salire sul carro quando c’è da festeggiare continuando ad essere assenti come fate sempre perché voi, sindaci e amministratori locali, lo sport ad Ischia non lo sostenete né lo promuovete per davvero…” Bene, bravo, bis al coraggio e all’assertività, caro SimoCnt!

Chissà se anche Rosario, Annamaria, Rocco e la stessa Michela troveranno il coraggio di resistere a certe lusinghe del momento e rimandare al mittente tanto opportunismo fuori luogo, ricordando al sindaco pro-tempore e ai suoi “bravi” tutte le porte in faccia ricevute per una sede d’allenamento da un bel po’ di tempo a questa parte e di cui si sono sempre lamentati a giusta ragione e in ogni dove, costretti tuttora ad un vero e proprio nomadismo sportivo. O forse è già pronta la formula per rabbonire anche loro, anche se a scoppio ritardato?