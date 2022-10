La nebbia torna ad avvolgere Ischia e Procida. Collegamenti a lento moto

Fitta nebbia d’avvezione sul mare campano. Ischia e Procida avvolte da un suggestivo manto. Collegamenti a lento moto nel golfo per evitare incidenti. Un fenomeno a cui ci siamo abituati, ormai, da qualche anno a questa parte. Da Febbraio, aprile maggio non è inconsueto che i giorni siano spesso caratterizzati dal fenomeno della nebbia d’avvezione. Questo 2022, dopo un prolungamento inatteso dell’estate fa registrare, lunedì 24 ottobre anche l’inattesa nebbia. Molti abitanti delle zone costiere della Campania hanno potuto assistere al caratteristico fenomeno che in particolare, generalmente si notava nei mesi primaverili.

Ad ottobre la nebbia di avvezione fa la sua apparizione. Questo particolare tipo di fenomeno si verifica quando una massa di aria più calda scivola su una sottostante massa d’aria fredda che ne provoca l’immediata condensazione e, di conseguenza, la nebbia.

Secondo gli esperti “sulle nostre zone questo tipo di nebbia trova le condizioni favorevoli alla sua formazione in quanto la superficie del mare, visto che si proviene dalla stagione invernale, è ancora fredda mentre masse di aria più mite iniziano a interessare le aree mediterranee. Quando le condizioni termo-igrometriche della massa d’aria soprastante il mare lo permettono, il fenomeno risulta molto evidente e caratteristico in quanto somiglia molto ad un travaso di nubi che dal mare si rovescia sulla terraferma”.

In questo 24 ottobre si è verificata infatti proprio questo tipo di scorrimento di aria mite sopra lo strato freddo del mare provocando il suggestivo fenomeno documentato dalle foto che vi proponiamo in questo articolo. Non è stata la prima volta e non sarà certamente l’ultima. In passato ci sono state varie situazioni di nebbia sul lungomare della costa campana. Tanto bello quanto potenzialmente pericoloso la nebbia è determinato l’inevitabile impatto sui collegamenti marittimi. Le unità navali, per evitare incidenti, hanno effettuato le tratte previste da, tra e per le isole a lento moto, al fine di evitare incidenti.