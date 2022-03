La Nazionale e le false aspettative |#4WD

Per la seconda volta di fila la Nazionale azzurra non parteciperà a un mondiale. La precedente delusione in vista del torneo svoltosi in Russia e poi vinto dalla Francia nel 2018 costò, a suo tempo, l’esonero di Giampiero Ventura e l’arrivo di Roberto Mancini, con un’operazione -anche economica- sbandierata come un’indiscutibile e onerosa rivalutazione della panchina azzurra.

Non posso omettere di ricordare quanto, nel corso degli ultimi Europei che poi abbiamo vinto, io abbia più volte espresso il mio giudizio alquanto severo sulle scelte tecniche più che discutibili di Mancini e sulla grande fortuna della nostra squadra nell’arrivare comunque al successo finale. Oggi sarebbe fin troppo facile e forse poco utile processare il nostro CT (che per me resta estremamente sopravvalutato come tecnico rispetto al grande campione che, invece, fu in campo), sia per le scelte compiute anche giovedì sera sia per le sue dichiarazioni di cinque giorni fa quando affermò senza mezzi termini che l’obiettivo era quello di vincere il mondiale qatariota, lasciando in secondo piano quello primario della qualificazione non ancora raggiunta e che passava per lo scontro con la Macedonia e l’eventuale final match contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Ma la valutazione seria è un’altra: sopravvalutata, al pari del mister, è proprio la nostra Nazionale, specchio fedele di un calcio italiano qualitativamente in declino da troppo tempo e testimoniato dai risultati ottenuti dalle nostre squadre di club in campo europeo rispetto ai team inglesi, spagnoli e tedeschi. Non a caso, l’ultima Champions italiana è quella dell’Inter nel triplete 2010 e l’ultima Uefa/EL è del Parma nel ’99. Quanto ai mondiali, poi, nel 2010 risultammo ultimi nel nostro girone, alle spalle -udite udite- della Nuova Zelanda; e in quello del 2014 fummo ottimi terzi dietro… la Costa Rica. E per vederci nuovamente vincenti iridati, bisogna tornare a Berlino 2006.

Gravina, non è solo un problema di panchina!