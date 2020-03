La musica che unisce: appuntamento in balcone venerdì alle 18.00

La musica unisce e crea sintonia. Anche e soprattutto in questo periodo in cui le nostre abitudini quotidiane sono cambiate radicalmente.

“Venerdì 13 marzo alle ore 18.00 in punto tutti gli abitanti d’ Italia prenderanno il loro strumento🎷🎸 e si metteranno a suonare dalla loro finestra…il nostro paese diventerà così per quei pochi minuti un gigantesco concerto gratutito!

diffondete il più possibile questo messaggio a tutti gli italiani che conoscete per farsi sentire!!🎼”

Una bella iniziativa che arriva anche sulla nostra isola grazie al prof.Vitale e alla ds Chiara Conti dell’IC Forio 1.

Appuntamento in balcone!!!!