La musica che unisce… anche a distanza

Angelomaria Di Meglio | Per esprimere al meglio l’arte della musica, in questo momento così difficile per tutti, ci uniamo alle parole di Papa Francesco della Messa di oggi lunedì 27 aprile a casa Santa Marta dove ha rivolto il suo pensiero agli artisti:

“Preghiamo oggi per gli artisti, che hanno questa capacità di creatività molto grande e per mezzo della strada della bellezza ci indicano la strada da seguire. Che il Signore dia a tutti noi la grazia della creatività in questo momento.”

Anche nell’ Isola d’Ischia, alcuni musicisti, con un’idea semplice, suonando dalle proprie case con i loro strumenti la hit della disco music “Y.M.C.A” dei Village People sono apparsi in un piccolo schermo come tante tessere di un unico e bellissimo mosaico “musicale” che emoziona, scalda il cuore e soprattutto unisce, ed accorcia le distanze!

La musica non si ferma! Diamo spazio alla creatività che ci permetterà di uscire nel migliore dei modi, da ogni difficoltà.

In ordine alfabetico i musicisti che hanno partecipato alla realizzazione del video:

Michele Buono al basso tuba

Angelomaria Di Meglio al trombone

Aniello Di Meglio alla tromba

Antonio Di Meglio al sax contralto

Francesco Schiano al sax soprano

Mara Scritturale al clarinetto

Matteo Maria Starace alla tromba