La motivazione politica. Enzo Ferrandino: “Rilanciamo Ischia!”

Questa volta il sindaco di Ischia non ci ha fatto perdere troppo tempo. E’ stato chirurgico e ha portato in portato il protocollo TRANI senza troppe difficoltà. Il covid, le evidenti difficoltà mondiali, l’esempio nazionale e la motivazione servita su un piatto d’argento da tutta la politica del mondo, sono la cornice nella quale Enzo si mosso.

Ma come ogni azione politica, però, c’è una motivazione politica come giustificativo.

La volta scorsa furono le dimissioni, questa volta, invece, un appello all’unità.

Il Sindaco di Ischia, dal proprio profilo facebook ha lanciato il suo “appello all’unità delle coscienze e al senso di responsabilità di chi fa politica”.

«Ci troviamo a vivere un momento storico senza precedenti. La pandemia – scrive il primo cittadino di Ischia – ha segnato la nostra vita. I mesi dell’emergenza sono stati duri e ci hanno impegnati nel perseguimento di un obiettivo primario: la salvaguardia della salute dei nostri concittadini. Si apre ora una stagione nuova, quella della ripartenza. Perché se è vero che l’emergenza sanitaria ha fatto numerose vittime e ci limita tuttora nella nostra quotidianità, non meno dolorosa sarà – per molto tempo ancora – l’emergenza economica e sociale.

È però vero che i momenti difficili, anche i più complicati, possono trasformarsi in una grande occasione di rilancio e di rinascita: “nelle difficoltà nascono le opportunità” diceva Albert Einstein. Se negli ultimi anni è già stata avviata una stagione di investimenti grazie a finanziamenti che arrivano dai diversi enti sovracomunali, l’appuntamento con i fondi in arrivo dall’Europa grazie al Recovery Fund è la prova certa che ci troviamo davanti ad una sfida importante, senza precedenti: accelerare un processo di cambiamento, ammodernamento e consolidamento in molteplici settori. Immaginiamo anche per il Comune di Ischia un progetto ampio e di larghe vedute a cui è opportuno che collaborino tutte le forze politiche responsabili del territorio.

Scriviamo il futuro del nostro paese – conclude – e c’è bisogno del contributo di tutti, mettendo da parte il colore e gli interessi politici e mettendo al centro l’amore per il nostro paese. Se l’obiettivo è quello di lasciare un segno positivo, questo è il momento di dimostrare concretamente l’attaccamento alla nostra comunità e dare prova di coesione.»