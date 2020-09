Il Centro Studi Isola d’Ischia comunica che il dott. Francesco Mattera terrà il prossimo 11 settembre, alle ore 18, presso la Biblioteca Antoniana, una conferenza che avrà per argomento: “La mosca mediterranea della frutta, un vero flagello per la nostra agricoltura: conoscerla meglio per contrastarla più efficacemente”.L’ingresso è libero, ma la prenotazione (con mail o telefonata in Biblioteca) e l’osservanza delle norme anti-Covid sono obbligatorie.