La morta in casa… che ancora non c’era | #4WD

Mentre scrivo questo pezzo, è stata appena annunciata la morte della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, ma già da questo pomeriggio, pur senza annunciarlo, abbiamo avuto tutti la sensazione che la stampa internazionale, a partire da quella inglese, la considerasse già con entrambi i piedi nella fossa, ammesso che così non fosse già e che per mera necessità di protocollo si sia fatto finta di “tirarle i piedi” con un po’ di anticipo. E se così fosse accaduto, chissà se la sovrana sia ancora riuscita, dall’alto dei suoi novantasei anni e quale regnante più longeva del suo paese e non solo, a porre in essere una serie di scongiuri indegni del suo aplomb tipicamente british.

Si era capito, in ogni caso, che le cose precipitavano: i conduttori della CNN già vestiti di nero, il logo dell’emittente virato in nero, la sospensione dei cambi della guardia a Buckingham Palace, l’arrivo di tutti i regnanti in Scozia al suo capezzale e l’approntamento di tutto quel che occorre ai piani “London Bridge” e “Unicorn” (di immediata attuazione in caso di decesso della regina), autorizzavano un po’ tutti a pensare che se l’annuncio della morte di Elisabetta non era stato ancora diffuso, sarebbe mancato ormai pochissimo al giro del mondo della notizia nella sua assoluta ufficialità.

Devo dire, pur rispettando in pieno la sacralità di certi protocolli legati agli ambienti reali, che tutto questo mi fa veramente molta tristezza e non perché, come intendeva insegnarci Totò nella sua “’A livella”, la morte non fa distinzione tra ricchi e poveri, blasonati e umili, colti e ignoranti. Senza alcun qualunquismo, è innegabile che lo stato di salute di un personaggio così importante faccia notizia rispetto a quello di un quisque de populo, ma personalmente mi sarebbe piaciuto che si fosse riuscito a rispettare, allo stesso modo, anche la naturale e vulnerabile condizione di “quasi centenaria” di una donna sì importante, ma che restava pur sempre un essere umano ancora vivo, evitando di cominciare a scrivere e parlare di lutto, di successione, di gossip e di tante altre amenità.