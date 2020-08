La monnezza di Del Deo resta a Cassino, la “Super Eco” si aggiudica la gara!

Appalto da oltre 31 milioni per sette anni. Alla procedura europea, che era stata anche sospesa per l’emergenza Covid-19, hanno partecipato solo due ditte. Ignorate le critiche dell’opposizione

Alla fine la monnezza di Forio resta a Cassino. La gara d’appalto per il servizio di gestione integrata di igiene urbana e servizi accessori per la durata di sette anni (dal 2020 al 2027) è stata infatti aggiudicata alla “Super Eco”, che già gestiva il servizio dopo il fallimento della “Ego Eco”. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque. Una gara peraltro al centro delle critiche dell’opposizione, che ne aveva chiesto l’annullamento. Evidenziando palesi illegittimità, costi gonfiati e anomalie nei requisiti di partecipazione. Tutti rilievi che non sono stati tenuti in alcun conto e Del Deo è andato avanti per la sua strada; come sempre, del resto. Tanto rumore per nulla, visto il risultato.

Dunque alla fine si è arrivati alla conclusione, salvo colpi di scena. La storia della precedente gara, infatti, che fu particolarmente sofferta e portò anche ad una inchiesta giudiziaria, insegna che in questi casi le sorprese sono dietro l’angolo. Anche se adesso gli scenari appaiono diversi.

Una gara europea, quest’ultima, la cui procedura è stata resa più travagliata dall’emergenza sanitaria. Dopo che il rup Rando si era fatto assistere da un professionista vista la delicatezza e l’importo dell’appalto, era stata indetta a fine febbraio per poi essere sospesa a metà marzo con il lockdown. Le limitazioni degli spostamenti avrebbero infatti reso difficile un sopralluogo da parte delle ditte interessate. Intanto, la “Super Eco” continuava a gestire in proroga il servizio.

A maggio poi lo stesso Rando aveva proceduto a riavviare la procedura aperta sulla piattaforma telematica Asmecomm con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ripresa della regolare attività amministrativa consentiva infatti di procedere al nuovo avvio delle procedure di gara.

Il quadro economico complessivo dei servizi da appaltare approvato dalla Giunta a gennaio scorso ammonta a 37.281.883,96 euro, mentre 33.088.888,14 euro era l’importo soggetto a ribasso.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato al 25 giugno, era poi stato prorogato al 6 luglio. E nel frattempo Rando aveva anche provveduto a nominare la commissione di gara, presieduta dall’arch. Alessandro Dellegrottaglie e composta dall’arch. Marco Raia e dall’ing. Giovangiuseppe Iacono.

Gara europea che interessava a pochi, evidentemente. Infatti entro il termine stabilito sono pervenute solo due offerte: dalla “Super Eco” e dalla “Am Tecnology”. Entrambe ammesse e alla fine la commissione, dopo aver valutato sia l’offerta tecnica che quella economica, ha dichiarato provvisoriamente aggiudicataria la ditta di Cassino per l’importo contrattuale di 31.706.765,28 euro oltre oneri della sicurezza ed Iva.

Adesso Rando approva la proposta di aggiudicazione e da quanto si evince dalla determina manca solo la verifica dei requisiti e la formalizzazione del contratto. Al momento, una formalità.

Il mega appalto per sette anni varato da Del Deo è stato dunque aggiudicato, in barba alle criticità sollevate dall’opposizione. E papparselo è sempre la “Super Eco”. Tutto sembra filare liscio per l’Amministrazione comunale, almeno per ora. Un risultato quasi scontato… Saranno ora i prossimi sette anni il vero banco di prova, con la minoranza ovviamente pronta a segnalare eventuali incongruenze, sprechi e disservizi.