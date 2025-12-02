La “monnezza” che divide. Forio tra ambito, sotto ambito e gestione dei rifiuti

La delibera sull’adesione formale di Forio al sub-ambito distrettuale n. 6 dell’ATO Napoli 2 non è stata una votazione tecnica. È stata una resa dei conti politica su come l’isola dovrà affrontare il ciclo dei rifiuti nei prossimi anni.

Il Consiglio ha approvato, ma l’aula si è divisa nettamente: da una parte Verde e Renato Regine, convinti che la presa d’atto fosse un passaggio ormai inevitabile; dall’altra Vito Iacono e Francesco Del Deo, che hanno votato contro definendo la delibera “incompleta, affrettata e non preceduta da un lavoro politico tra i Comuni”.

La relazione iniziale è toccata a Renato Regine, che ha ricostruito l’intero percorso normativo.

La sua è stata una difesa chiara della delibera come atto dovuto: «Nel 2016 il Consiglio prese atto dell’ATO Napoli 2. In seguito l’Ente d’Ambito ha articolato il territorio in sei SAD e ha inserito i sei Comuni dell’isola nel sub-ambito n. 6. Manca solo questo passaggio formale. Non stiamo scegliendo il modello di gestione né la localizzazione delle strutture: questa delibera non li determina. Stiamo semplicemente completando ciò che la legge regionale ha già stabilito» ha spiegato, insistendo sul fatto che senza questa approvazione «l’isola resta bloccata e non può accedere ai finanziamenti dedicati ai sub-ambiti».

Accanto a lui anche Stani Verde, che ha sostenuto con decisione la necessità dell’adesione: «È un passaggio tecnico indispensabile, richiesto da anni. Solo dopo potremo sederci con gli altri Comuni e discutere di come organizzare realmente il ciclo dei rifiuti. Se oggi non approviamo, ci precludiamo anche la possibilità di far valere le nostre ragioni nella fase successiva».

Verde ha sottolineato che la delibera «non assegna ruoli, non individua aree, non determina funzioni. È il primo gradino, non la fine del percorso».

Su un piano diverso si è posto il sindaco, che ha richiamato non solo la legge, ma anche il rischio di una sostituzione dell’Ente d’Ambito: «L’ATO ci chiede l’adesione formale per completare la configurazione del sub-ambito. È un atto obbligato: senza questo passaggio, come ci è stato comunicato, possono scattare procedure sostitutive. Dopo questa fase si aprirà il confronto vero, quello in cui decideremo insieme agli altri Comuni come gestire il sistema».

Il sindaco ha ricordato anche le criticità operative di Forio: «In estate il carico di rifiuti esplode. Abbiamo necessità di pianificare meglio isole ecologiche e aree di servizio, ma questo non è ciò che si vota oggi. Oggi si formalizza un quadro definito dalla Regione».

Di segno opposto, netto e argomentato, l’intervento di Vito Iacono, tra i più lunghi e approfonditi della seduta.

La sua posizione è stata radicalmente contraria: «Non è una semplice presa d’atto. È un atto che si inserisce in un percorso mai costruito tra i Comuni dell’isola. Aderire oggi, senza un confronto preventivo, significa accettare una struttura di cui non conosciamo ancora ruoli, funzioni e ricadute. Prima bisognava fermarsi, sedersi con gli altri Comuni, definire un indirizzo comune. Così rischiamo di ratificare un’adesione cieca».

Iacono ha spiegato che «un ciclo integrato dei rifiuti funziona solo se nasce da una progettazione condivisa. Qui, invece, si arriva all’atto finale senza aver lavorato sui passaggi intermedi. È un errore di metodo e di sostanza».

Ha espresso timori anche sulle future localizzazioni: «Ogni area scelta dovrà essere condivisa. Senza una visione unitaria, il rischio è quello di soluzioni sbilanciate a danno dei singoli Comuni».

Sulla stessa linea Francesco Del Deo, che ha ribadito la sua contrarietà: «Non si può votare un atto così importante senza che ci sia stato un percorso unitario dell’isola. Prima va costruita la strategia, poi si approvano gli atti. Noi oggi votiamo una presa d’atto, ma non abbiamo definito il modello di governance, non sappiamo chi sarà il capofila, non conosciamo la ripartizione delle funzioni. È un salto nel vuoto amministrativo».

Del Deo ha aggiunto che «le scelte sui rifiuti hanno ricadute economiche e operative enormi. Non possiamo subirle: dobbiamo determinarle. E questo non sta avvenendo».

A chiarire l’aspetto tecnico è intervenuto il dirigente Francesco Schiano Di Cola, che ha rimesso ordine nella cornice giuridica: «La legge regionale 14/2016 richiede una serie di atti consequenziali da parte dei Comuni. Molti di questi non sono stati completati. L’Ente d’Ambito ha ora chiesto formalmente ai Comuni di chiudere il primo passaggio: l’adesione al SAD. Solo dopo sarà possibile definire le convenzioni, il Comune capofila, i rapporti interni. Senza questo passaggio non si possono attivare le fasi successive».

Dalla discussione è emerso anche un elemento decisivo: i fondi regionali.

Secondo quanto riferito dagli uffici, i finanziamenti destinati ai SAD – oltre 6 milioni di euro – potranno essere assegnati solo quando tutti i Comuni avranno approvato la delibera di adesione. Un motivo che ha pesato soprattutto sulla maggioranza, convinta che la mancata approvazione avrebbe rallentato l’intero sistema insulare.

La seduta si è chiusa con un voto che ha messo nero su bianco due visioni opposte: la maggioranza, con Regine e Verde in testa, considera la delibera un passaggio necessario e tecnicamente dovuto; l’opposizione, rappresentata da Iacono e Del Deo, la giudica invece prematura, priva di un percorso condiviso e potenzialmente rischiosa.

Ora, con l’atto approvato, comincia la fase più delicata: quella in cui i sei Comuni dell’isola – insieme a Procida – dovranno finalmente sedersi attorno a un tavolo per decidere come costruire davvero il ciclo dei rifiuti del futuro.