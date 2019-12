La moltiplicazione dei mercati: Gibì triplica le date e raddoppia le sedi

Ida Trofa | Dopo i disastri di Giacomo Pascale e Carmine Monti, doveva arrivare la cura Calcaterra per rimettere in regola il comune di Lacco Ameno. Cambia, dopo un decennio di intrallazzi e nomine decise dai sindaci, il regolamento comunale.

Tutto pronto per il mercato di mercoledì a Casamicciola. La sede mercatale si ritrova a Piazza Bagni rispolverando i fasti di un non troppo lusinghiero passato. Con ordinanza 531, il sindaco Giovan Battista Castagna aumenta i giorni di vendita e diversifica le location. Sempre più ambulanti in un paese che pensa più alle fiere che ha ricostruire il tessuto sociale e il suo parco immobiliare devastato. Un marchio di fabbrica insomma. Casamicciola sarà, così, fiera e mercato tutta la settimana. Il governo locale triplica le date e raddoppia le sedi.

L’ “area” individuata per il mercato resta “ex pineta del Pio Monte della Misericordia, lato est, detenuta dal Comune di Casamicciola Terme in comodato d’uso, da destinarsi all’esercizio dell’attività di “commercio al dettaglio su aree pubbliche di tipo b), esclusivamente in forma itinerante”. Nella suddetta area sono stati individuati n° 25 posti operativi dal 1 Settembre al 31 Luglio di ogni anno con la sospensione dell’attività dall’1 al 31 agosto di ogni anno.

Ora, stando a quanto scrive Castagna, ci sarebbero “pressanti sollecitazioni che pervengono giornaliermente da cittadini ed operatori economici della zona di Piazza Bagni, circa la possibilità di intraprendere misure atte al rilancio economico della zona stessa; atteso che la individuazione di un’area da destinare seppure per un solo giorno a settimana al commercio su aree pubbliche in forma itinerante con la notevole presenza di fruitori che già si registra nell’area della pineta di Pio Monte della Misericordia, potrebbe essere semplicemente un inizio;Considerato che una buona parte, più o meno la metà, dell’ampio parcheggio di Corso Garibaldi può senz’altro essere destinata all’occupazione da parte degli operatori”.

Insomma è tutto dire! C’è anche un parere espresso per le vie brevi dal Comandante della Polizia Locale (prot. n° 15260 del 17/12/2019) con il quale il responsabile delle Aree III^^ e VII^ ha comunicato che non risultano motivi ostativi all’utilizzo di parte del parcheggio su C.so Garibaldi ad area mercatale.

Così Castagna ha ritenuto, pertanto, opportuno, in considerazione di quanto sopra, dover disporre l’utilizzo di una parte del parcheggio di Corso Garibaldi per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante.

A partire dal 18 Dicembre 2019 e fino all’8 Aprile 2020 ci sarà l’utilizzo di una parte del parcheggio di Corso Garibaldi per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante nell’area di che si tratta, alle seguenti condizioni e salvo diverse successive disposizioni: nel giorno di Mercoledì, tranne i festivi, è consentito l’accesso e l’esercizio dell’attività di vendita, nell’area di che si tratta e nei limiti di n. 19 stalli come individuati e numerati in loco, giusta planimetria disponibile agli atti, agli operatori commerciali che produrranno all’Ufficio Tributi del Comune di Casamicciola Terme la ricevuta di pagamento della COSAP per la superficie di mq. occupata; il pagamento e la produzione della ricevuta di versamento della COSAP all’Ufficio Tributi deve avvenire improrogabilmente entro le ore 12,del Martedì precedente o, se festivo, del Lunedì precedente; in sede di prima applicazione della presente Ordinanza, il pagamento dovrà essere effettuato e presentato all’Ufficio Tributi entro le ore 9, di Mercoledì 18 Dicembre 2019; all’atto del versamento gli operatori commerciali, entro lo stesso giorno, dovranno obbligatoriamente produrre all’Ufficio Tributi la ricevuta di pagamento con allegata la copia della licenza commerciale per l’attività di che si tratta; L’Ufficio Tributi dell’Ente provvederà ad inoltre, ad horas:al Comando di Polizia Locale, per i controlli di competenza, l’elenco degli operatori commerciali in regola con quanto dovuto a titolo di COSAP per il trimestre indicato; all’Ufficio Commercio, per i controlli di competenza, l’elenco degli operatori commerciali che hanno versato quanto dovuto a titolo di COSAP per giorno indicato.