La Misericordia di Caivano resta salda alle “barelle” delle isole

Servizio di trasporto secondario pazienti a chiamata del PO di Ischia e del PO di Procida dell’Asl Napoli 2 Nord”. Resta salda alle barelle isolane la Misericordia di Caivano. Come ricorderanno i nostri lettori Il Direttore Amministrativo Marco Caputo, ha richiesto alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi di avviare una procedura di gara per l’affidamento annuale del Servizio di trasporto secondario pazienti a chiamata del PO di Ischia e del PO di Procida dell’Asl Napoli 2 Nord.

Il servizio richiesto consta di n. 1 Lotto per un importo annuo complessivo pari ad €105.240,00 oltre IVA. La So.Re.Sa S.p.A. Che dovrebbe occuparsi del servizio di acquisti ed appalti per conto dell’ASL ha autorizzato la procedura da effettuarsi attraverso gli uffici della Azienda Sanitaria stessa. Tutto è passato, sul sito “Acquistinrete Consip S.p.a.”. La procedura è stata affidata con il solito criterio di aggiudicazione del minor prezzo alla solita ditta di Caivano che resta alla gestione del servizio per un altro anno.

Nel termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 02/08/2022, erano pervenute agli atti ASL sole 4 Offerte da parte delle seguenti Ditte per il lotto unico: Confraternita Misericordia di Caivano; Croce Bianca Ischia di Di Meglio Ciro; Malf srl; Associazione “Croce Rosa-Ischia Soccorso; Il 14/09/2022 la Commissione di gara ha proposto la seguente aggiudicazione provvisoria: Lotto unico: Confraternita Misericordia di Caivano per un importo complessivo di € 92.240,00, oltre IVA. A validare l’iter e l’affidamento di questo ottobre 2022 sono stati il Direttore Amministrativo Dott.ssa Carmela Cardella, il Direttore Sanitario Dott.ssa Monica Vanni ed il direttore generale Dott. Mario Iervolino.