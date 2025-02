La “Minestrazione”. Procida Oggi: “Alla ricerca del segretario perduto”

Dal 19 settembre 2024 il Comune è privo del Segretario comunale. La Dott.ssa Teresa De Rosa , a 28 mesi dal suo arrivo , è volata verso altri lidi, andando ad occupare la Sede del Comune di Bacoli.

A sostituirla, fin qui, è stato il Dott. Giovanni Marino, Vice Segretario. Sulle “fughe” dei Segretari è dibattito aperto, cosi come sulle possibili responsabilità. C’è chi sostiene che, in fondo, si tratta normali avvicendamenti o tutt’al più di scelte lavorative mentre altri riconducono tutto al difficile rapporto che, non di rado, il Sindaco ha con i suoi collaboratori. In particolare ricordano gli scontri più noti di Ambrosino con la Segretaria Livia Letizia e con lo stesso ex Responsabile dell’Utc Luca Imparato.

La politica sul Personale seguita dal Sindaco è stata improntata, in questi anni, su scelte soprattutto di natura fortemente fiduciaria. Questo dato, secondo alcuni, finirebbe per favorire motivi di scontro, specie con un dirigente statale come il Segretario comunale, in termini di autonomia e professionalità.

Spieghiamo meglio la vicenda. Dalla partenza della De Rosa, sono ormai trascorsi i 120 giorni previsti dalla legge per una reggenza affidata al vice segretario.

Al consigliere comunale di opposizione Menico Scala che, su questi ed altri temi, ha presentato un’interrogazione con cui rimarca criticità e possibili conflitti di interesse in capo a Marino, il Sindaco ha risposto piuttosto stizzito (tutto su “Il Dispari” di martedì e mercoledì u.s.).

Ha sostenuto, fra l’altro, che nonostante le numerose candidature ricevute negli ultimi mesi (il Comune ha promosso due Avvisi di sede vacante, a settembre e Novembre 2024. ndr) nessuna si è concretizzata per motivi logistici ed organizzativi, sottolineando che Procida è ” una sede di lavoro disagiata, che richiede un pendolarismo marittimo non sempre compatibile con le esigenze dei professionisti che si candidano per questo ruolo “. Vuoi vedere che questi numerosi professionisti non conoscevano l’insularità di Procida? Suvvia. La spiegazione del Sindaco appare piuttosto contraddittoria.

Se è vero che in questo momento esiste una certa penuria di Segretari comunali non si può dire che i rilievi di Scala su possibili conflitti di interesse denunciati siano campati in aria.

Qualche giorno fa, la Giunta ha deliberato il distacco temporaneo di 4 ore settimanali presso la Riserva naturale di Vivaro proprio del Dott. Marino che fungeva da Segretario. Il parere tecnico è stato, immaginiamo per pudore, affidato ad altro Funzionario, non competente in tema di Personale.

Ed è solo un minimo esempio. Ma, al di là di questo, che pure dimostra una indubbia criticità, non si può tralasciare il fatto che la indicazione del limite dei 120 giorni per la reggenza del vice Segretario è posta dalla legge per evitare che il Comune interessato possa tentare ,in modo surrettizio, di fare a meno di una figura fondamentale come il Segretario comunale, previsto dall’art. 97 del TUEL.

È il caso del Comune di Procida? Noi speriamo di no, anche se non ci risultano intense attività di ricerca magari di un Segretario a scavalco, come pure è stato fatto in un non lontano passato anche dallo stesso Ambrosino.

Il pluridecorato Marino, compagno di concorsone regionale del Sindaco, avrà tantissime competenze ma non può essere il Segretario dell’ente per così tanto tempo senza che nascano interrogativi, perplessità ed anche preoccupazioni.

A questo punto dovrebbe intervenire la Prefettura che gestisce, dopo la soppressione della competente Agenzia autonoma, l’Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Tornando al Sindaco, Ambrosino ha sottolineato che:”Quando abbiamo avuto validi collaboratori non sono mancate sterili attività di contrasto che hanno contribuito al loro allontanamento “. Se si è riferito all’opposizione, siamo veramente su “Scherzi a parte “. Dal 2015 ad oggi, con Ambrosino hanno collaborato 4 Segretari: il Dott. Luigi Cupolo, la dott.ssa Livia Letizia, la dott.ssa Virginia Terranova ed, infine, la dott.ssa Teresa De Rosa.

Il dott. Cupolo, a fronte di una grande disponibilità e generosità dimostrata in più occasioni, si vide “rottamare ” due volte, nei periodi post elezioni 2015 e 2020 (la seconda volta perché “vicino alla pensione”). Con la dott.ssa Livia Letizia, nominata appunto nel novembre 2015, il Sindaco entrò, e qui usiamo un eufemismo, in conflitto (poi proseguito, a quanto pare, in altre sedi) nel 2017, fino all’ufficiale abbandono della stessa solo due anni dopo.

E chi la sostituì in quel frangente piuttosto complicato? Naturalmente il Dott. Luigi Cupolo che, da gran signore, non fece mancare mai la disponibilità a dare una mano, seppur impegnato presso altri Comuni.

Nel dicembre 2020, dopo la rielezione di Ambrosino, fu “stracciata”, senza esitazione alcuna, la convenzione con il Comune di Boscotrecase che aveva in forza il Dott. Cupolo, favorendo l’arrivo della Dott.ssa Virginia Terranova che nel febbraio 2021 occupò ufficialmente la sede, per lasciarla un anno dopo per trasferirsi in quel di Frascati.

A sostituirla arrivò la Dott.ssa Teresa De Rosa che, poi, ha deciso di lasciare l’isola e dal settembre 2024 non è stata ancora sostituita. Entrambe le due ultime Segretarie, con stili piuttosto diversi, l’una impetuosa, l’altra più sobria, hanno fatto un buon lavoro. Naturalmente non hanno ricevuto solo elogi.

Apparentemente i rapporti con il Sindaco e la Giunta non sono mai andati in crisi, anche se l’abbandono della Terranova meravigliò non poco, prima di essere esplicitamente legato a motivi personali.

Qualcuno adombrò che si fosse rotto qualcosa nel rapporto con l’Amministrazione, ricordando le non poche battaglie promosse dalla Segretaria, fatte proprie dalla Giunta, e poi passate tutte in Cavalleria.

Posizioni organizzative inadeguate, indennità specifiche indebitamente percepite, interrogativi sulle Progressioni economiche Orizzontali 2020, pezzo forte dell’azione amministrativa prima delle elezioni, queste alcune delle battaglie finite, poi, nel dimenticatoio.

Più successo ebbe, invece, la proposta di mettere sotto i riflettori davanti la Corte dei conti, per presunte responsabilità in merito a debiti fuori bilancio, tre ex Capisezione. Tre dipendenti ormai in pensione, “quelli di prima “quindi, che avevano certamente un tratto comune: nessun debito di riconoscenza verso il Sindaco e l’Amministrazione. Quasi dimenticavamo di aggiungere che la pratica presso la Corte dei conti intestata ai Capisezione “di prima” fu tranquillamente archiviata, per “la gioia” di chi, magari, aveva puntato su un esito diverso…

Naturalmente speriamo che al più presto si sblocchi la situazione e che il Comune torni ad avere un vero Segretario generale. Per quanto riguarda l’opposizione non insisterei troppo sulle parole dette dal Sindaco che le addosserebbe responsabilità inesistenti. Tenderei, forse, a dar retta ad un amico che sostiene che Ambrosino, in fondo, anche se in modo del tutto originale, ha cercato di fare autocritica.

