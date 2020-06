La mia moussakà | Le delizie di Daniela

Daniela Scotti | In questo periodo nei nostri orti cominciano a maturare splendide melanzane. Cerchiamo di consumare sempre prodotti di stagione e a km 0 affidandoci ai coltivatori locali, in questo modo sosteniamo la produttività e l’economia della nostra meravigliosa isola. Le melanzane sono tra l’altro il mio ortaggio preferito e riesco a mangiarle e cucinarle in qualsiasi modo, sia salate che dolci. Si esattamente, le avete mai provate con la cioccolata? Sono buonissime. Ed è a loro che voglio dedicare la mia ricetta di oggi. Un piatto particolare e mediterraneo, la Moussakà . E’ una pietanza greca in cui le melanzane si abbinano a patate, carne macinata, besciamella e profumano di noce moscata e cannella. Ogni paesino greco ha la sua ricetta e la mia versione prende spunto da ognuna di esse per poi diventare una meravigliosa monoporzione stratificata e dal gusto eccezionale. Vi posso garantire che ogni volta che la realizzo per una cena o in qualche buffet per un evento riscuote sempre un enorme successo . Provare per credere!

Ingredienti e Procedimento:

Dosi per 4 persone

2 Melanzane tonde viola ,1 carota, 2 coste di sedano, 1 cipollina fresca, 3 patate medie, 500 gr macinato misto manzo e maiale, 3 pomodorini rossi spellati, 1 bicchiere di vino rosso, olio evo e sale fino q.b. , olio di arachide per friggere.

Per la besciamella: 50 gr burro, 50 gr farina 00, 500 ml latte intero, sale , noce moscata e cannella q.b.

Pulire , lavare e affettare finemente le melanzane a fette tonde e friggere in abbondante olio di arachide ben caldo. Scolare e far asciugare bene su carta fritti.

Pulire, lavare e affettare a fette sottili e rotonde le patate e friggere in abbondante olio di arachide ben caldo. Scolare e far asciugare bene su carta fritti.

Preparare un battuto di sedano, carote e cipollina.

In una padella versare un po’ di olio evo e far soffriggere il battuto, aggiungere poi la carne macinata. Rosolare bene, aggiungere i pomodorini a pezzettini piccoli e poi sfumare con vino rosso e ultimare la cottura aggiustando di sale.

Preparare una besciamella con tutti gli ingredienti e sul finale salare e aromatizzare con cannella e noce moscata in base ai gusti.

Procediamo ora a stratificare in una teglia posizioniamo una fetta di melanzana, un cucchiaio di besciamella, un po’ di carne, le fette di patate e poi ancora melanzane, besciamella, carne e patate fino a creare almeno 3 strati completi. Infornare a 180 gradi per 25 minuti fino a far gratinare bene. Servire ben calda e buon appetito !

I SEGRETI DI DANIELA: