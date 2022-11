La meraviglia del tesoro scoperto da Jacopo Tabolli

Sandra Malatesta | E’ stata data la notizia che il team guidato dall’archeologo e professore universitario per stranieri all’Università di Siena, Jacopo Tabolli, ha portato alla luce qualcosa di unico ed eccezionale, scavando dal 2019 in una grossa zona termale a San Casciano dei Bagni. Si tratta della più importante scoperta archeologica dopo quella dei bronzi di Riace, che ha fatto dire al Ministro Sangiuliano: “Un ritrovamento eccezionale che ci conferma una volta di più che l ‘Italia è un paese fatto da tesori immensi e unici”.

Protetto da acqua termale e fango per almeno 2300 anni, il tesoro costituito da 24 statue di bronzo di cui 5 alte quasi un metro, raffiguranti divinità, matrone, bimbi, in ottimo stato e con dei lineamenti che somigliano ai nostri soprattutto nella forma del naso, e da migliaia di monete sicuramente donate per avere delle grazie dagli Dei. Il Santuario che custodiva tutto ciò sicuramente è stato attivo fino al V secolo D.C. quando poi in epoca cristiana, fu chiuso ma non distrutto, le vasche sigillate con pesanti colonne di pietra e le divinità affidate con rispetto all’acqua. Questo ha fatto si, che una volta rimosso lo strato di fango, gli archeologi si son trovati di fronte al più grande deposito di statue dell’Italia antica in ottimo stato di conservazione. Ora sicuramente si sta pensando all’acquisto di un palazzo cinquecentesco in cui sistemare il grande tesoro per farne un museo importante. La più grande scoperta dopo i bronzi di Riace che riscrive la storia Etrusca Romana.

L’Italia in quanto a civiltà è stata la guida del mondo nei secoli passati e questo ritrovamento lo conferma in pieno. La notizie è stata per l’Italia davvero emozionante e ha confermato quello che molti pensano e cioè che bisogna scavare ancora e ancora. Un tesoro inestimabile adagiato sul fondo della grande vasca sacra romana, che ha trasformato di colpo San Casciano dei Bagni nella nuova Riace. Penso a quanto sarà stato incredibile per chi ha lavorato in quel posto, trovare quelle statue, e sono sicura che ci saranno state esclamazioni emozionanti da parte di tutti. E mi chiedo e chiedo, se non sia il caso di stanziare maggiori risorse per operazioni simili a quelle di San Casciano.

Educare le persone ad amare questo patrimonio non può che fare bene, perché se è vero che studiamo e amiamo la storia è anche vero che ritrovare cose che abbiamo solo immaginato, regala sensazioni quasi di orgoglio e spinge a saperne di più. E sapere di non sapere mai abbastanza fa bene a ognuno di noi. Sono emozionata da tutto ciò e non faccio che guardare quelle statue incredibili di bronzo che sembrano fatte qualche giorno fa, tanto sono state protette bene dall’acqua termale, che è un elemento naturale e che conferma che la natura ci tiene a proteggersi e a essere protetta…Sandra