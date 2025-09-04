La mensa scolastica nel mirino. Menico Scala interroga l’amministrazione su ritardi, modalità di fruizione e misure alternative

L’inizio a breve del nuovo anno scolastico, che per molti dovrebbe rappresentare un momento di serenità, organizzazione e ripartenza, si apre a Procida con una forte preoccupazione da parte di numerose famiglie: il servizio mensa scolastica, fondamentale per la quotidianità di centinaia di studenti dell’isola, sarebbe ancora in una fase di incertezza, con i locali della cucina ancora interessati da lavori non ultimati e con poche informazioni ufficiali circa tempi e modalità di riattivazione del servizio.

A farsi portavoce delle istanze dei genitori è Menico Scala, capogruppo di minoranza di “Procida per Tutti”, che nella giornata di ieri ha protocollato una dettagliata nota al Comune, per fare piena luce sulla situazione.

“Numerosi genitori – si legge nella premessa dell’interrogazione – ci rappresentano le loro preoccupazioni circa la funzionalità della mensa scolastica, in quanto, a loro parere, i lavori in atto sono ancora ben lontani dall’essere ultimati”.

Nel documento, il consigliere pone l’attenzione su quattro aspetti fondamentali, attorno ai quali ruotano i timori delle famiglie e le criticità segnalate dagli operatori scolastici.

Quando saranno ultimati i lavori?

La prima domanda riguarda la tempistica certa per il completamento dei lavori presso i locali sede della cucina. Dopo mesi di attesa e di interventi annunciati, i genitori chiedono chiarezza: sarà possibile garantire il pasto scolastico sin dai primi giorni di scuola o si dovrà attendere ancora?

Gli studenti consumeranno il pasto in aula?

Una delle questioni più sentite riguarda le modalità di consumo del pasto. Secondo alcune indiscrezioni, anche gli studenti della scuola secondaria di primo grado – come già avviene per quelli della scuola primaria – potrebbero essere costretti a pranzare nelle stesse aule dove svolgono le lezioni. Scala chiede conferma ufficiale di questa ipotesi, sollevando dubbi in merito a igiene, sicurezza e qualità dell’esperienza scolastica.

Qual è il cronoprogramma dei lavori?

Un altro punto centrale dell’interrogazione riguarda il cronoprogramma dei lavori: quali sono le fasi previste? Quali le date di consegna? Sono stati riscontrati ritardi? Scala chiede di poter visionare un quadro ufficiale e aggiornato che consenta a famiglie e operatori di comprendere lo stato reale dell’intervento.

Quali misure alternative sono previste in caso di ritardi?

Infine, l’interrogazione tocca l’aspetto più pratico e urgente: cosa intende fare l’Amministrazione nel caso in cui il servizio mensa non fosse attivabile nei tempi previsti? Sono previste soluzioni alternative? È possibile ipotizzare la fornitura di pasti freddi, l’attivazione di convenzioni temporanee o altre formule capaci di garantire comunque il diritto al pasto in condizioni dignitose?

Il tema della mensa scolastica a Procida vuoi per un motivo vuoi per un altro è sempre sotto la lente di ingrandimento sull’isola.

“Il servizio mensa – dice Scala – non è un optional, ma un diritto essenziale per studenti e famiglie. Non possiamo permettere che l’anno scolastico inizi nell’incertezza o che i pasti vengano consumati in ambienti non idonei. Serve chiarezza, trasparenza e responsabilità”.

Con questa interrogazione, Procida per Tutti intende riportare la questione al centro dell’attenzione istituzionale, chiedendo all’Amministrazione di rispondere pubblicamente e con documenti alla mano. L’obiettivo è duplice: da un lato, dare voce alle preoccupazioni delle famiglie; dall’altro, sollecitare una programmazione più efficiente da parte dell’amministrazione.

Nel frattempo, tra i genitori cresce l’attesa per capire come organizzare le proprie giornate lavorative e come garantire ai figli un pasto adeguato. In assenza di comunicazioni ufficiali, molte famiglie temono di dover ricorrere a soluzioni estemporanee, con costi aggiuntivi e disagi organizzativi.