La mensa di Forio si fa in tre: personale del comune, personale docente e personale del gestore…

Gaetano di Meglio | Quello che potrà accadere tra poche ore è tutto evitabile. La nostra speranza è di sbagliare, ma abbiamo il gran presentimento che il servizio della Mensa della scuola di Forio sarà tutt’altro che un avvio intelligente, moderno e teso ad azzerare gli equivoci e i problemi.

Si ricorderanno tutte le questioni nate lo scorso anno e terminate dopo pochi giorni quando la scuola ha smesso di boicottare i nuovi gestori del servizio. Dopo gli iniziali sgambetti, i gestori del servizio hanno preso le contromisure e sono riusciti a portare a casa il risultato. Una montagna di problemi che si sono verificati solo a Forio e solo con la gestione della preside che preferisce scrivere alla Procura della Repubblica accuse che vengono archiviate invece di pensare alla scuola. E lo schema, purtroppo, lo ha ripetuto anche a Barano dove pensava di fare un torto alla sorella dell’ex marito. Un’altra trappola messa male e fatta scoppiare a vuoto.

Da quest’anno, però, i bambini di Forio che pagano la mensa, dovranno partire non come hanno sempre fatto, bensì con delle nuove procedure a prova di incomprensione e di disguido. Problemi che potranno avere una sola vittima: il bimbo che resta senza pranzo. Perché? Perché è scritto chiaro, nero su bianco: “.Si precisa che questa Dirigenza e il Personale Docente e ATA non sono tenuti a occuparsi dei ticket mensa ma vi sarà personale del Comune addetto, pertanto si prega vivamente di rispettare tempi e procedure”

Ed eccoci qua. La preside ha deciso che la mensa non deve più funzionare come prima, con la sapiente attenzione delle insegnanti e con la conoscenza che queste ultime hanno dei genitori e delle famiglia, ma ci sarà del personale scelto dal comune (tirocini lavorativi, ndr) che si dovrà occupare del ritiro dei ticket, la successiva conta e poi l’ordine al gestore.

Come?

All’asilo e alla scuola primavera, “I bambini entrano regolarmente provvisti di ticket mensa debitamente compilato con nome, cognome, sezione e eventuali variazioni annotate sul ticket. Il personale preposto del Comune, autorizzato dalla DS, si troverà all’ingresso dei plessi infanzia dalle 8.30 alle 9.00 e ritirerà i ticket, prelevandoli direttamente dagli accompagnatori dei bambini”

Alla primaria e alla secondaria, invece, i ticket andranno depositati in un contenitore che sarà predisposto dai docenti nelle rispettive aule. Il personale preposto del Comune, autorizzato dalla DS, ritirerà i ticket depositati nei contenitori. Per gli studenti che faranno terapie le famiglie consegneranno i ticket ad una famiglia di supporto che riporrà il ticket nel box apposito. Dop tutto questo, il personale del comune dovrà comunicare al gestore il numero dei pasti.

La speranza è che questo sistema a più livelli vada velocemente in funzione. Ma perché tutto questo? Perché evidentemente questo appalto non piace a chi si coccola con le denunce. Ma la vera perla, pensando ai bambini dell’asilo e delle prime classi elementari è questa. Un’altra circolare, sempre a firma della De Vita che è un quadro a colori e che bisogna leggere con attenzione

“La Dirigente visto il DLGS 165/01 art 25 e ss mm ii dispone l’orario di ingresso e uscita degli studenti con l’introduzione del servizio mensa durante l’ora di educazione alimentare e indicazioni per studenti che effettuano terapie. Gli orari di consegna dei pasti mensa sono indicati nella circolare n.80 precedentemente pubblicati. Si ricorda che la mensa rientra nel progetto di educazione alimentare per tutti i gradi di scuola che prevede lo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità dello studente nel badare a se stesso e all’ambiente che lo circonda: lo studente oltre ad osservare le norme igieniche del lavarsi le mani prima e dopo il pasto compreso il lavaggio denti, riordinerà il proprio posto lasciandolo pulito, non butterà cibo a terra e nel gettare i rifiuti baderà alla raccolta differenziata opportunamente favorita dal personale ATA addetto ai plessi con secchi di differenziata”.

Il meraviglioso mondo della scuola di Forio. E così i bambini dell’asilo faranno la differenziata da soli, si laveranno i denti da soli e il personale del comune non si dimenticherà nessun ticket. Che meraviglia!

La conclusione di tutto questo? “Il personale collaboratore scolastico in possesso di libretto sanitario prenderà in carico i pasti del plesso consegnati dal gestore e li distribuirà agli studenti. La Dirigente, il personale ATA e i docenti non sono responsabili del servizio mensa e della distribuzione degli stessi nonché della raccolta, della rendicontazione, dell’assegnazione dei tickets per particolari condizioni socio-economiche. Si prega, pertanto, di rivolgersi al gestore e al Comune.”

Buon appetito ragazzi. Sperando che nessuno si dimentichi il vostro ticket, che nessuno lo perda e che vi arrivi il pranzo. Perché gli adulti hanno deciso di farvi uno scherzetto e di rendere tutto molto, molto, più complicato. W la scuola!