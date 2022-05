La Mensa del Sorriso di Casamicciola Terme cerca volontari e fattorini per le consegne a domicilio.

La Mensa del Sorriso è aperta tutti i giorni dalle ore 16:30 alle ore 19:30 circa e la domenica dalle 10:30 alle 13:30. Si trova a Casamicciola Terme in via Girardi 41 ed offre un pasto caldo a tutte le persone in difficoltà. Vi operano in qualità di volontari circa 20 donne e uomini che si impegnano 2 o 3 ore alla settimana, chi in cucina, chi in sala.

Da marzo 2020, con l’insorgere dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, La Mensa del Sorriso chiude con dolore le sue porte e in poco tempo si prepara a una nuova attività: l’asporto di pranzi al sacco preparati scrupolosamente e con massima attenzione alle norme igieniche.

Il numero degli ospiti aumenta in maniera cospicua e in poco tempo i volontari si trovano a dover fronteggiare un’emergenza senza precedenti con nuove spese da affrontare (vaschette per l’asporto, buste, posate e bicchieri monouso oltre che una quantità di cibo notevole) e pasti da consegnare.

Nonostante il grande supporto ricevuto su più fronti, La Mensa del Sorriso continua ad aver bisogno di voi! Occorrono volontari che possano dedicare due o tre ore a settimana, durante gli orari di apertura, in cucina o in sala e fattorini per le consegne a domicilio.



Per saperne di più potete: visitare la Pagina Facebook: https://www.facebook.com/lamensadelsorriso; mandare una mail a: lamensadelsorriso@gmail.com telefonare o mandare un messaggio al numero: +39 349 770 9267