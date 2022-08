La mazzamma estiva? Colpa del fitto a nero. La denuncia del capitano Mitrione

Con un servizio realizzato da Enzo Peroni del TG3, il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Ischia, Angelo Pio Mitrione (che dal prossimo settembre sarà a capo della Compagnia Carabinieri di Catania) è stato chiarissimo e ha illustrato il pericolo del fitto a nero.

Il focus analizzato con il giornalista rai verteva, appunto, sulle attività dei che i Carabinieri stanno effettuando per contrastare gli affitti in nero di case vacanze. Un fenomeno che, diciamocelo, ci punta il dito contro: come già scritto più volte da queste colonne, siamo noi ischitani i peggiori nemici dell’isola e complici di personaggi che, evidentemente, altrove non troverebbero agio. Beh, forse è meglio mettere un filtro: sono gli ischitani che fittano a nero a fare queste cose. Non tutti gli altri.

Che cosa fa l’Arma dei carabinieri? Chiede Peroni

«Per contrastare il fenomeno abbiamo un ampio monitoraggio a fine di favorire il controllo per il contrasto dei fitti in nero. Si tratta di un’attività che eseguiamo casa per casa – conferma il Capitano Mitrione – proprio per verificare la generalità degli occupanti degli immobili e verificare la sussistenza nel contratto di affitto e, laddove questo non ci sia, il titolare l’immobile viene denunciato per omessa comunicazione delle generalità all’autorità di pubblica sicurezza , comunicazione che deve essere eseguita entro le 24 ore dall’arrivo degli ospiti”.

“Successivamente – continua Mitrione – tutto il sommerso accertato viene comunicato all’Agenzia delle entrate. Ma lo scopo del controllo – evidenzia il capitano al comando della Compagnia di Ischia – è duplice: innanzitutto è quello di tutelare chi esercita legalmente l’attività turistica ricettiva, ma anche quello, appunto, di identificare tutte quelle persone, ovvero quei vacanzieri, che prediligono le maglie larghe del fitto sommerso e del fitto a nero per sfuggire ai controlli delle forze di polizia”.

La sfida da affrontare è quella che si rinnova ogni anno: identificare gli ischitani che si prestano a questo gioco infame e, magari, trovare il modo di evitare che quegli immobili possano rientrare nel giro dei vani da rendere in fitto.