La mattanza dei vaccinati. Vergogna ASL all’alba all’hub vaccinale di Ischia

Da quasi un anno stiamo scrivendo, senza sosta, del disastro logistico dell’ASL Napoli 2Nord rispetto alla campagna vaccinale covid-19 sull’isola d’Ischia. Siamo partiti dagli anziani “buttati” fuori al San Giovan Giuseppe (come, tra l’altro, continua ad accadere con il CUP), alle file indegne sotto la pioggia, poi il sole, le sedie e le attese infami.

Poi passa il tempo e arriviamo ad oggi con le terze dosi, omicron, i richiami, i booster e tutto quello che serve e l’ASL resta al terzo mondo, con i suoi problemi logistici e con il suo disastro. Sembra che la dottoressa Rossetti e per Antonio D’Amore vedere file, disservizi e assumere scelte contro logica e contro gli utenti sia diventato un motivo di vanto.

Ne abbiamo parlato già ieri (leggi qua) ed eccoci alla mattanza della mattina ad Ischia. Il primo, oggi, è arrivato è alle ore 4.30, ha preso un foglio di carta e ha iniziato a scrivere l’ordine di arrivo. Alle 6.20 erano già 100 i numeri prenotati. Un’emergenza, questa dei 500 vaccini giornalieri che è diventata urgenza negli ultimi giorni con lo stringersi della tenaglia governativa tra green pass, super green pass e, soprattutto, dall’aumento di contagi sull’isola (siamo quasi a 800) che fa alzare l’asticella della sensibilità al vaccino e alla sua terza dose.

Giorni difficili per un’ASL e un Distretto che si trova a fare i conti scelte logistiche antiche e arcaiche (il numeretto distribuito dai vigili urbani come al supermercato è una modalità offensiva per tutti) e con personale ridotto. Per amor di cronaca, ricordiamo che dal primo ottobre, Valentina e Jessica sono state le uniche due risorse non confermate della Regione Campania. Perchè? Non è dato sapere….

Il silenzio dei sindaci è imbarazzante. Il sindaco di Ischia che continua a vedere il proprio palazzetto (forse l’unico in Italia a non essere usuato come palazzetto ma come hub) non chiede la restituzione della struttura e manda l’ASL a trovarsi un’altra struttura e a chiedere maggiore rispetto per i cittadini di Ischia e dell’intera isola. Davvero è così complicato come gestire in automatico e on line la prenotazione di 500 (non un numero enorme), 500 maledettissimi numerini? E’ una vergogna costringere ad una mattanza del genere cittadini che, tra l’altro, fanno un atto d’amore verso tutti gli altri, e si vaccinano.

E’ quasi assurdo come quello che accade a Lacco Ameno. Al drive per i tamponi, infatti, sempre l’ASL non coordina mai con i vigili urbani le mattinate di operatività. I vigili urbani si devono inventare file e gestioni della viabilità nei pressi del Rizzoli al momento. Perchè? Perchè l’ASL non comunica. Perchè l’ASL, sa fare solo una cosa: SE NE FOTTE del resto.

Pensate che anche chi all’ASL ha chiesto ad un positivo di avvisare il cognato della positività e dell’appunamento per il tampone: “Tanto siete parenti”. VERGOGNATEVI!

Poi si atteggiano che arrivano il LIFI invece del WIFI…