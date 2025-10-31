La marineria di Procida. Una scuola di eccellenza che guida i porti italiani

Quando la Glovis Success, una moderna car carrier da oltre 7.000 CEU, è entrata nei giorni scorsi nel porto commerciale di Venezia, non ha soltanto inaugurato il nuovo terminal Tencara a Porto Marghera, ma ha anche offerto l’occasione per mettere sotto i riflettori una categoria professionale tanto silenziosa quanto fondamentale: quella dei piloti portuali. In particolare, è emersa ancora una volta la straordinaria competenza dei piloti procidani, protagonisti silenziosi ma imprescindibili della sicurezza della navigazione nei porti italiani.

Alla guida delle delicate operazioni di manovra in laguna c’era il capo pilota Salvatore Papandrea, un nome che, come tanti altri, affonda le proprie radici in un’isola che ha fatto della marineria una vocazione: Procida. Un’isola che, con appena pochi chilometri quadrati di superficie, ha saputo generare una tradizione marinaresca tra le più illustri del Mediterraneo, e che ancora oggi forma professionisti di altissimo livello, capaci di gestire con sicurezza e competenza le complesse operazioni navali nei porti più trafficati della Penisola.



La storia della marineria procidana è antica e profonda. Da secoli, i giovani dell’isola guardano al mare non solo come risorsa naturale, ma come destino, mestiere, cultura. Fin dal periodo borbonico, Procida era considerata uno dei principali vivai di comandanti, ufficiali di bordo, maestri d’ascia e piloti. Nel corso dell’Ottocento e del Novecento, l’isola ha esportato in tutto il mondo il proprio sapere marittimo, formando generazioni di uomini di mare che hanno solcato gli oceani su navi mercantili, da guerra e passeggeri.

Cuore pulsante di questa lunga tradizione è il glorioso Istituto Nautico “Francesco Caracciolo”, che dal 1833 rappresenta un’eccellenza nella formazione nautica italiana. È proprio da queste aule, dove il sapere si intreccia con la passione, che sono usciti tutti gli 11 piloti procidani oggi attivi nei porti italiani. Un numero significativo, che diventa ancor più rilevante se si considera la dimensione dell’isola e la complessità del percorso che porta a diventare pilota portuale.

Il pilota portuale è una figura chiave nella sicurezza della navigazione. Responsabile delle manovre di ingresso, uscita e ormeggio delle navi all’interno di porti spesso congestionati e dalle acque complesse, il pilota porta a bordo un bagaglio di conoscenze tecniche, esperienza e capacità decisionale che non può essere improvvisato. È un mestiere che si basa sulla precisione, sulla prontezza e su una profonda conoscenza del territorio marittimo.

In questo contesto, i piloti procidani si sono distinti negli anni per la loro preparazione e affidabilità. Tra loro, spicca la figura del Comandante Fabio Pagano, oggi Vicepresidente della Corporazione Nazionale dei Piloti dei Porti, una delle massime cariche della categoria a livello nazionale. La sua nomina non è solo il riconoscimento di un percorso individuale eccellente, ma anche il simbolo del prestigio che la scuola marittima procidana continua a detenere nel panorama nautico italiano.

La recente manovra veneziana, per quanto ordinaria nel calendario di un porto commerciale, rappresenta un’ulteriore testimonianza della professionalità di questi uomini di mare. Una manovra condotta con sicurezza, discrezione e puntualità, nel solco di una tradizione che ha saputo evolversi senza perdere la propria identità.

In un’epoca in cui l’automazione e la tecnologia stanno trasformando radicalmente il mondo della navigazione, il ruolo del pilota resta imprescindibile. E Procida, con il suo patrimonio umano e professionale, continua a essere un punto di riferimento. L’isola del mare, della vela latina, delle barche a remi, oggi si rinnova attraverso i suoi piloti, moderni custodi di un sapere antico, che rappresentano un’autentica eccellenza italiana.

È tempo che questa realtà, spesso poco conosciuta al di fuori degli ambienti marittimi, venga valorizzata anche a livello istituzionale e culturale. I piloti procidani non sono solo professionisti esemplari, ma anche ambasciatori di un’identità insulare fatta di sacrificio, studio, competenza e passione per il mare.

La marineria procidana non è un ricordo del passato, ma una forza viva, presente nei porti italiani, tra le onde e i moli, tra i ponti di comando e le banchine. Una storia che continua, giorno dopo giorno, rotta dopo rotta.