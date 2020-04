La manifestazione a Ischia con il sindaco Francesco Del Deo

Erano presenti in tanti, tutti a distanza di sicurezza, ai piedi del grande albero dei gemellaggi che caratterizza la piazzola antistante l’ingresso del Municipio di Ischia. Tanti imprenditori, grandi e piccoli che, all’interno di una grande cesta sorretta dai sindaci di Forio e di Ischia, hanno depositato, simbolicamente, le chiavi delle proprie attività ristorative. Un gesto forte che arriva dopo l’accensione, martedì sera, di tutte le insegne e delle luci di sale, per poi spegnerle con la speranza di poterle riaccendere quanto prima e a condizioni sostenibili.

Quello della mancanza di provvedimenti economici destinati agli imprenditori del settore della ristorazione, infatti, è un problema che sulla nostra isola assume dimensioni preoccupanti e che supera i confini isolani, unendo tutti gli imprenditori di settore nazionali. Uniti in un movimento, gli imprenditori stanno portando avanti varie iniziative per non far calare l'attenzione su quanto sta accadendo e non essere, ancora, dimenticati da chi redige i provvedimenti economici nazionali.













Per Francesco Del Deo, sindaco di Forio e presidente dell’Ancim, “la task force governativa non tiene conto delle peculiarità dei territori, le esigenze delle isole minori sono diverse dal resto d’Italia; se mancano normative adatte ristoranti, spiagge ed alberghi non possono riaprire e ad Ischia ci sono oltre 12.000 lavoratori stagionali del comparto turistico per i quali i buoni spesa o fitto non saranno sufficienti a fronteggiare la mancanza di lavoro di questa estate; governo e regione intervengano per risollevare l’economia turistica ischitana che vale circa il 30% del pil turistico della Campania. 12.000 lavoratori equivalgono quasi a 12.000 famiglie che, se non corriamo ai ripari, rischiano di soffrire una profonda crisi economica con una flessione dell’intera economia nostrana”.

Il Sindaco di Forio, Francesco Del Deo, ha inoltre rimarcato come sia fondamentale ora il ruolo delle realtà territoriali.

“Come ANCIM abbiamo presentato al Governo alcune proposte, evidenziando i grandi problemi che le isole minori vivono riguardo la Sanità e la Scuola. Due settori fondamentali per la nostra società, assieme agli aspetti economici.”

“E’ una brutta pagina della storia di Ischia, servono misure straordinarie di sostegno al turismo, aiuti concreti – ha affermato Enzo Ferrandino sindaco di Ischia – le norme di sicurezza per la ristorazione sono troppo stringenti: non possiamo ospedalizzare le attività economiche e poi registrare che proprio negli ospedali non si rispettano le leggi imposte a bar, ristoranti, cucine di alberghi. I comuni faranno la loro parte per aiutare le categorie produttive ma servirà la copertura economica del governo per evitare il dissesto degli enti locali.”

Luciana Cervera, presidente dell’unione dei ristoratori della Riva Destra ha poi aggiunto: “Abbiamo rappresentato le nostre difficoltà collegate alla crisi sanitaria ed alla compromessa stagione turistica. C’è un tessuto produttivo ischitano, composto da imprese familiari, che deve essere preservato per evitare che Ischia si trasformi in luogo di conquista di capitali da riciclare. Il futuro dell’economia ischitana si costruisce oggi.”

Una manifestazione simbolicamente molto forte, che punta a “rovesciare” i tavoli del potere per far valere i diritti dei tanti lavoratori che, ad oggi, vedono il proprio futuro fin troppo nero.

LA MANIFESTAZIONE

Come abbiamo avuto modo di sottolineare anche nei giorni scorsi, accendere le luci delle proprie insegne e delle proprie sale lo scorso martedì 28 aprile 2020 è stato un gesto forte, per esprimere con un gesto simbolico la volontà di tornare in piena attività.

“Produrre – scrive il comitato nazionale -, generare occupazione e regalare emozioni sono la nostre vocazioni, assicurare un contributo produttivo al sistema paese, la nostra missione. Dalle vetrine e su i prospetti di ogni locale sarà visibile un cartello di unione ed esortazione #risorgiamoitalia. Ognuno ha manifestato la propria protesta con foto, video messaggi ed atti dimostrativi al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica alle ragioni della nostra causa comune. Il nostro rammarico è che tutto ciò potrebbe accadere per l’ultima volta. Esprimiamo un secco rifiuto ad una modalità di apertura che ci consegni a fallimento sicuro. Le nostre attività sono state chiuse per decreto, i ricavi sono stati azzerati, siamo stati privati del nostro lavoro e delle libertà. Consapevoli del dramma sanitario che si stava abbattendo sul paese, abbiamo accettato questi enormi sacrifici di buon grado. Oggi, con una sola voce, vogliamo manifestare in migliaia la delusione di chi è stato lasciato solo con le proprie spese, i dipendenti, gli impegni economici pregressi e le incertezze future. A fronte della nostra grande disponibilità, l’azione del governo fino ad oggi si è dimostrata tardiva ed insufficiente. Ci è stata premessa liquidità e non ci sono arrivate neanche le dovute garanzie. Quando si parla di fase due o fase tre, vengono contemplati parametri insostenibili, distanze incolmabili con una riduzione del 70% dei coperti disponibili e tutte le responsabilità a carico dei gestori. Aprire con il 30/40% dei ricavi ed il 100% dei costi. Per i locali di pubblico spettacolo la data della riapertura non è nemmeno al orizzonte. Questo è un gioco al massacro cui non vogliamo partecipare. Senza le dovute garanzie non riapriremo!”.