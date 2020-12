La mancata impronta di Ringhio | #4WD

E’ vero che si tratta di un’annata calcistica particolare; che l’alterazione dei calendari a causa del Covid ha letteralmente stravolto tempi e modi di preparazione; che anche i problemi economici derivanti alle società dall’assenza di pubblico non aiutano i vari ambienti a garantire serenità a tutti, singoli e collettivo. Detto questo, dopo l’ultimo turno di coppe europee, chi segue questo sport anche un po’ oltre i confini nazionali ha potuto assistere a sconfitte tanto illustri quanto inaspettate, o anche a semplici pareggi che in virtù del blasone o del rendimento medio della squadra interessata equivalgono alla più grave delle battute d’arresto.

Ebbene, il Napoli non è stato toccato da nessuna delle due vicissitudini, avendo concluso positivamente lo scontro interno con la Sampdoria. Ma che nessuno si accontenti o si mostri soddisfatto al cento per cento! Altrimenti significherebbe voler male alla squadra e alla nostra dignità di tifosi, sì, ma con quella buona dose di irrinunciabile obiettività.

L’esperimento di Gattuso nel primo tempo, sceso in campo con una linea mediana assolutamente leggera e inadeguata, sebbene possa essere considerata una scelta figlia anche della necessità di preservare alcuni titolari in vista dell’importante sfida infrasettimanale con l’Inter a Milano, poteva costarci carissimo! E Mister Ringhio se n’è accorto in tempo, per fortuna, evitando di attendere il solito sessantesimo minuto per effettuare i cambi necessari, partendo stavolta sin dall’inizio della ripresa.

Con grande obiettività, non me la sento di negare a Gattuso il riconoscimento dei risultati, della rivalutazione di alcuni calciatori importanti e neppure l’attenuante della stanchezza da coppa. Ma al suo Napoli, che poi è anche nostro, mancano ancora una quadra sull’identità di gioco e una cattiveria agonistica che rappresentino l’avvenuto imprinting del suo allenatore.

Servono come il pane, da Milano a Granada. E oltre.