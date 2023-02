La luna nel pozzo, il libro di Don Pasquale Trani. Oggi la presentazione in Episcopio

Sandra Malatesta | E mi piace tanto scrivere per il mio parroco Don Pasquale Trani, ma senza dire quello che è, e il ruolo che occupa, senza declamare le tantissime cose che fa non solo per la chiesa, ma per chiunque abbia bisogno di lui e anche per chi non ha bisogno. Ci tengo però a dire che lui riesce a coinvolgere tanto i bambini che vengono numerosi a messa e che subito dopo, corrono tutti in sacrestia per salutarlo felici e quando può organizza partite di pallone a cui partecipa attivamente e varie gite sul territorio e non.

Mi piace invece parlare del suo primo libro che verrà presentato, oggi, Domenica 12 Febbraio all’Episcopio alle ore 16:30 e il cui ricavato verrà destinato agli sfollati e ai danni provocati dalla frana del 26 Novembre a Via Celario a Casamicciola. Io per vari motivi non potrò esserci, ma sono tanto coinvolta emotivamente perché spesso io e Don Pasquale abbiamo parlato tramite di questo libro e del profeta Geremia che io amo chiamare “Capa Tosta”. Di solito non leggo libri prettamente e interamente religiosi, ma amo molto il Vangelo e la storia della vita di qualche santo, ma in questo caso ho letto in pochi giorni presa dalla curiosità, dal modo scorrevole di scrivere, dalla voglia di speranza che si nota fin dalle prime pagine e dal fatto che, mentre si parla di Geremia, ci sono frasi varie di poeti, di uomini, di Scienza, di scrittori, di gente che ha amato mettere la sua vita a disposizione degli altri. Ricordo che anni fa lessi il libro di Luciano De Crescenzo dal titolo “Storia della filosofia greca”.

E anche in quel libro dopo un capitolo di filosofia c’era magari la storia del bambolaro napoletano, o del meccanico che aveva messo il cartello fuori alla sua officina con su scritto “Antonio ha guadagnato quanto basta ed è andato in ferie”. Questo tipo di libri mi prende dentro, mi porta come su un’altalena, da una cosa all’altra che, sembrano non avere niente in comune, mentre vogliono dire la stessa cosa. “La luna nel pozzo” vuole essere di aiuto a chi in certi periodi si sente sconfitto senza esserlo, a chi vorrebbe farcela e si sente bloccato, a chi pensa di essere vecchio per continuare a sognare, insomma a chi fa della speranza la voglia di non mollare e di poter tornare a quello che era la sua vita prima di un brutto periodo. Durante questa ultima estate rovente Don Pasquale è stato attratto dalla vita del profeta Geremia, che è stato un missionario a tutto tondo del suo tempo. Un profeta che credeva in quello che voleva fare e resistette sia alle due deportazioni di massa del 591 a.C. e del 587a.C. sia all’esilo in Egitto.

Vivendo a cavallo tra due secoli il VII e il VI, Geremia sentì il bisogno di non essere un osservatore distaccato, ma di essere protagonista che si lascia coinvolgere e travolgere imparando a riconoscere l’essenziale che per lui, uomo senza sete di potere, è “La vita” sua e quella del popolo che continuerà a vivere. Gerry come lo chiama affettuosamente Don Pasquale è un profeta di speranza che non verrà creduto da tutti ma solo dal “resto di Israele” quando annuncerà la vittoria della pace di Dio. Ma Gerry pagherà per essere un profeta che crede nella sua missione e verrà calato in un pozzo dove non c’è acqua ma solo fango, quasi a voler infangare le sue parole. Ma anche questa prova sarà superata senza imprecazioni, con un silenzio pieno di tanto.

Capa tosta Geremia, che ama il suo Dio e il suo popolo e che va avanti per la sua strada fino a che la morte lo prenderà con sé senza che abbia visto la ricostruzione. Questo libro deve essere letto perché, permettetemi di dirlo, non è un polpettone monotematico che a un certo punto scoccia, ma perché collega Geremia alla vita di oggi, alle parole di Papa Francesco, che definisce questo periodo un periodo di mezzo e che invita tutti a collaborare per rendere migliore la qualità di vita. Grazie Don Pasquale per avermi spesso coinvolta, grazie per come sei, grazie per saper intuire e intervenire e per la voglia che hai di uscire dalla sacrestia e camminare per conoscere e coinvolgere persone di ogni tipo. Sono contenta di questo libro e mi piace Gerry, e spero che tanti leggendo si sentano pronti a combattere per raggiungere i propri obiettivi anche se tutto intorno sembra voler andare contro di loro.