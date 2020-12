La luce blu | #4WD

Da ieri l’aureola blu al neon è tornata a illuminare la statuina della Madonna di Lourdes collocata nella piccola nicchia creata molti anni fa nel mio giardino da zio Tonino Monti.

Apparentemente potrebbe non fregarVi nulla del racconto di questa mia piccola gioia nel ripristinare un punto luce votivo molto caro a me e alla mia famiglia. Eppure credo che un momento d’interesse nella mia riflessione possa essere tratto comunque.

Coltivare valori che si tramandano nel tempo non è solo motivo di rispetto per chi ci ha preceduto, ma un vero banco di prova per la nostra capacità, se condivisibili, di preservarli e tramandarli alle generazioni successive. La crescita di ciascuno di noi ci porta ad adottare un metro valutativo gradualmente diverso del nostro ambiente familiare d’appartenenza: da giovanissimi, ci sembra che i nostri cari siano i depositari della verità, che il loro agire sia giusto per antonomasia e che loro stessi siano la roccia insostituibile a cui potersi aggrappare sempre e comunque. Ne consegue, per certi versi, anche una sorta di emulazione e di esaltazione incondizionata, a cui il tempo che passa e la maturità crescente impongono il classico freno derivante dal cominciare a pensare con la propria testa, compiendo quindi valutazioni personali che caratterizzeranno le nostre scelte e i nostri comportamenti da adulti.

Naturalmente, oltre ad aspetti ritenuti del tutto divisivi e discordanti, restano delle milestone imprescindibili che non ammettono deroghe rispetto alla loro doverosa priorità. E per me la fede religiosa, seppure con una riverenza del tutto diversa e neppur lontanamente paragonabile a quella riservatale -ad esempio- da mia madre (non fosse altro che per quella razionale intransigenza che mi impongo rispetto a certi comportamenti intollerabili nell’ambito clericale), resta una di quelle pietre miliari.

Parliamo di valori in grado di illuminare una vita. Proprio come la luce blu intorno a quella madonnina.