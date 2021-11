La lista degli ischitani truffati sulla rete si allunga a dismisura

Paolo Mosè | Non c’è nulla da fare! E’ più forte la voglia di chiudere un affare pagando l’oggetto del desiderio ben al di sotto di quanto è previsto nel listino ufficiale o recandosi in un’attività commerciale. Fregandosene oppure pensando che non sarebbero mai diventati vittime dei moltissimi truffatori che affollano la rete. Internet e soprattutto quei siti che sono molto reclamizzati e che vengono contattati a centinaia di migliaia ogni giorno. Pensando di aver trovato l’oggetto al prezzo giusto, pagano senza fiatare.

E lo fanno con una tecnica che già nel passato è stata collaudata e scoperta dagli investigatori. Versando puntualmente su una carta prepagata Postepay la cifra richiesta dal truffatore. Tutti ormai conoscono che si consumano nella rete queste situazioni illegali, dove puntualmente emergono le presenze anche di molti isolani che si ritrovano con un pugno di mosche in mano e come tanti soldatini in fila si recano alla Polizia o dai Carabinieri per denunciare l’“anonimo”. Depositando una ricostruzione dei fatti che da anni è sempre la stessa.

L’ultima in ordine di tempo vede un personaggio del Nord Italia che con una serie di operazioni ha raggirato cittadini del Belpaese da Nord a Sud. Proponendo, guarda caso, la stessa merce, che è stata pubblicata sul sito “Subito.it” per pochi giorni, per poi sparire come d’incanto. Il tempo strettamente necessario per truffare più navigatori possibile che si sono rivolti al numero di un cellulare per ottenere dall’inserzionista le giuste coordinate e le modalità della consegna della merce. Mai giunta a destinazione.

E solo dopo diversi giorni, e dopo aver insistentemente chiamato quel numero ormai non più attivo, i malcapitati si sono resi conto di essere stati truffati. Il denaro volatilizzatosi su questa prepagata Postepay. Nella speranza di poter individuare e punire chi li ha presi per i fondelli. Come è accaduto a due isolani che insieme a tanti altri cittadini italiani si sono ritrovati nella medesima situazione da far incazzare di brutto chiunque. Alla fine la polizia giudiziaria ha individuato il responsabile, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria a piede libero per una molteplicità di truffe, tutte conclusesi felicemente. Ma le indagini non sempre finiscono con il pizzicare il delinquente. Il più delle volte tutto finisce in una bolla di sapone. Con il denaro sparito in mille rivoli e il vero ideatore della truffa che si nasconde tra tante persone che si ritrovano direttamente o indirettamente coinvolte in questo circuito.

LA CUCINA RESTA UN MIRAGGIO

In questa ennesima truffa la mente pensante ha avuto l’idea di offrire a tutti gli “appassionati” delle stufe a pellet a prezzi vantaggiosissimi, proposte a 300, massimo 400 euro rispetto ai 1.000 e passa euro di marche tra le più vendute e che garantiscono una prestazione elevata. E poi ancora cucine professionali di altrettante marche prestigiose a costi irrisori, attrezzi per la coltivazione della terra a somme altrettanto misere.

In questo bailamme ci sono, come abbiamo detto, due ischitani e non sono i primi. Ma forse gli ultimi di una lunghissima serie e sicuramente mentre scriviamo questo servizio molti altri sono in procinto di essere presi all’amo da altri truffatori stabilmente presenti in questo mercato virtuale. In un primo caso la truffa è stata molto semplice ed è indirizzata ad un ignaro acquirente isolano che alla vista di questa cucina di un certo livello e al suo relativo costo non è riuscito a frenare la propria voglia di chiudere velocemente la trattativa, mostrando la volontà di versare quanto dovuto e di ottenere al più presto al proprio domicilio l’elettrodomestico tanto desiderato: «Perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri, segnatamente, mediante la pubblicazione sul sito www.subito.it di un falso annuncio, in forza del quale simulava l’offerta di vendita di una cucina professionale marca Elettrolux a 6 fuochi, inducendo in errore la parte offesa, il quale, interessato all’acquisto, lo contattava su un’utenza telefonica concordando con quest’ultimo prezzo e modalità di pagamento, si procurava un ingiusto profitto con danno dello stesso che, confidando sulla serietà della proposta, versava la somma di euro 292 (compreso di spese di spedizione) mediante ricarica della carta Postepay intestata a all’imputato, compiendo così un atto di disposizione patrimoniale – il suddetto versamento di denaro – senza ricevere l’articolo che l’imputato gli faceva credere di poter acquistare».

PERDITA DI OLTRE 500 EURO

L’altro ischitano ha sborsato i quattrini solo sulla base di una foto che ritraeva un’attrezzatura importantissima per lavorare il terreno, in particolare quelli coltivati, i cui costi variano a seconda della potenza espressa. Più grandi sono e più i costi diventano elevati. Il “nostro” truffatore ha invece proposto l’affare, quello vero nel senso stretto della parola, pubblicando la foto del motocoltivatore ad un prezzo che nessuno mai avrebbe potuto offrire al pubblico. E il “nostro” si è lanciato senza pensare ad alcunché. Negli anni passati le dinamiche di queste truffe avrebbero dovuto indurre l’acquirente a fermarsi. Soprattutto quando è stato richiesto di versare la somma su una carta ricaricabile Postepay. Senza che avesse la certezza di chi fosse il suo interlocutore, il quale, è stato accertato, non ha mai dichiarato a nessuno la sua esatta identità. Nomi di fantasia a go-go e tutti gli hanno creduto. Come nel caso accertato dalla polizia giudiziaria, che è costato – si presume – a questo imputato individuato l’ennesima accusa di truffa: «Perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri, segnatamente, mediante la pubblicazione sul sito “www.subito.it” di un falso annuncio, in forza del quale simulava l’offerta di vendita di un motocoltivatore marca Bertolini, inducendo in errore la parte offesa, il quale interessato all’acquisto, lo contattava su un’utenza telefonica, concordando prezzo e modalità di pagamento, si procurava un ingiusto vantaggio patrimoniale con danno della stessa parte offesa che, confidando sulla serietà della proposta versava da prima la somma di euro 230 quale acconto (oltre euro 2 di commissione) e successivamente a saldo la somma di euro 220 (oltre euro 2 di commissione) mediante ricarica della carta Postepay intestata all’attuale imputato, compiendo così un atto di disposizione patrimoniale – il suddetto versamento di denaro – senza ricevere l’articolo che l’imputato gli faceva credere di poter acquistare».

TRUFFATORE IN VACANZA

L’isola d’Ischia in determinati anni è stata al centro degli interessi di veri e propri scaltri truffatori. Proponendo alla massa dei navigatori di poter consumare una ricca e rilassante vacanza in una delle località più importanti del Meridione. A prezzi vantaggiosi, riuscendo finanche ad ottenere degli immobili ben curati con tanto di piscina che si affacciavano su panorami incantati. A pochi metri dal mare con le comodità che si spera di ottenere durante un periodo di riposo. Invece tutto era virtuale, nulla di sostanziale. E tutti coloro che giungevano sull’isola, con famiglia al seguito, si sono ritrovati al numero civico indicato dinanzi ad un immobile fatiscente, inabitabile e in qualche caso abbandonato da un bel po’ di anni. Anche in questo caso, come in tanti altri, si è utilizzata la piattaforma “Subito.it” per attirare anche i più scettici. Solo dopo si è scoperto che dietro questa truffa vi era una vera e propria organizzazione formata da persone esperte e il cui capo era senza dubbio uno capace e conosciuto dalle forze dell’ordine. Un’organizzazione che tra l’altro aveva deciso a quel tempo di restare in vacanza ad Ischia mentre le proprie vittime giungevano per una vacanza, ma ritornavano a mani vuote. Il lavoro dei Carabinieri consentì di sgominare la rete consentendo al pubblico ministero di chiedere ed ottenere una ordinanza di custodia cautelare. E si partì da una denuncia dell’ennesima vittima, che raccontava ai militari la sua disavventura. Dando finanche il nome dell’inserzionista, che non era affatto reale, che offriva il fitto di un appartamento per così dire di ultima generazione e per ottenerlo versò oltre 1.000 euro per un periodo molto breve di vacanza. Il tutto passava inesorabilmente tramite delle carte di credito già belle e confezionate. Tant’è che i magistrati scrivevano all’epoca: «Nel periodo di operatività, la carta era stata regolarmente utilizzata per effettuare operazioni di pagamento e prelievi mediante Pos e, dunque, con utilizzo di codice pin, anche presso esercizi commerciali dell’isola d’Ischia. Inoltre si accertava che, sul medesimo sito internet, erano state pubblicate ulteriori inserzioni con l’utilizzo dei medesimi dati per abitazioni offerte in fitto nei comuni di Ischia, Rimini e Riccione».

BECCATO DAI CARABINIERI

Si individuò il possibile titolare della carta, il quale venne sentito dagli investigatori e si capì che era stato anche lui oggetto di un vero e proprio raggiro: «Il titolare, identificato in Valentino, riferiva agli operanti che il possessore della carta aveva acquistato due litri di lubrificante e un ricambio per un motore marino, tramite una carta Postepay, in due tempi diversi, a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, previo inserimento del codice pin; Valentino descriveva il cliente come “un uomo di corporatura grossa, sovrappeso, dell’età di circa 35/40 anni, alto 165 centimetri, carnagione scura, sicuramente non ischitano” precisando che tale individuo si era diretto verso la “Spiaggia degli Inglesi”, accompagnato da una donna (alta circa 1,50 cm., carnagione scura e capelli castani lisci) e tre bambini (due maschi e una femmina)».

Non si può tralasciare l’incredulità, la disperazione di coloro che si ritrovarono senza nulla per passare il periodo di vacanza. Scoprendo di essere entrati in quel cunicolo che diventa vortice, che ha la capacità di convincere le prede ad aprire il portafoglio per ottenere il nulla. Lo scrivevano all’epoca i carabinieri dopo aver ascoltato una delle vittime: «Sulla scorta dei dati acquisiti, i carabinieri, in data 13.8.15 alle ore 8.50, si recavano in Ischia in via Sant’Alessandro dove accedevano alla struttura di affittacamere denominata “Spiaggia degli Inglesi”. Giunti sul posto, gli operanti immediatamente notavano affacciato ad un terrazzo un uomo corrispondente alle descrizioni fornite dai due esercenti, che veniva identificato in Allotti Paolo. La perquisizione domiciliare eseguita nella immediatezza nei confronti di Allotti Paolo portava al sequestro di due carte Postepay, di una tessera Postamat, di un assegno postale in bianco, schede sim di vari operatori, di telefonini cellulari, della somma in contanti di euro 2.695, di un pc portatile, nonché di una scatola in latta contenente circa grammi 9,5 di sostanza stupefacente di tipo hashish».

Potremmo proseguire ancora per molto, perché l’elenco è lunghissimo. Sicuramente non sarà un elenco che cesserà di allungarsi ulteriormente nei mesi a venire. Perché è troppa la voglia, la curiosità di soffermarsi su un annuncio appetitoso senza però vagliare, ponderare cosa si nasconde dietro ad un affare che è solo sulla carta e che porta inesorabilmente a perdere qualche risparmio.