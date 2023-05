La libertà, dal fango alle stelle: per Ischia arriva la “Notte del Liceo Classico” al Buchner

Quest’anno per la prima volta il Liceo Classico ‘Giorgio Buchner’ di Ischia partecipa alla IX edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. L’evento, nato da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) e ora Ricercatore di Filologia classica presso l’Università di Torino, sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, introdotto dal brano inedito “Tutto” del cantautore fiorentino Francesco Rainero, quest’anno si celebrerà venerdì 05 maggio 2023, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in 355 licei classici.

La grande novità di questa edizione è che ai licei italiani si sono uniti per la prima volta 9 licei stranieri, di cui due della Francia (addirittura uno di questi della remota Isola della Réunion), uno della Germania, due della Grecia, uno della Spagna e tre della Turchia. L’idea di partenza si è rivelata vincente: nata per dimostrare in maniera evidente che il curricolo del classico, nonostante tutti gli attacchi subìti negli anni, era ancora pieno di vitalità ed era popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassavano di gran lunga quelle richieste a scuola, la Notte Nazionale del Liceo Classico ha ormai definitivamente fatto breccia nell’opinione pubblica, ha contribuito in maniera rilevante a focalizzare l’attenzione dei media e della gente comune su quello che è il fiore all’occhiello del sistema scolastico italiano.

Anche quest’anno, per la nona volta, prenderà magicamente forma l’idea del prof. Rocco Schembra e, in contemporanea, in quelle sei ore straordinarie, i 355 licei classici aderenti apriranno le loro porte alla cittadinanza e gli studenti si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica. Chi durante quelle ore si recherà in uno di questi licei, potrà assistere a maratone di lettura, recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni di volumi, incontri con gli autori, cortometraggi, cineforum, degustazioni a tema ispirate al mondo antico e quant’altro la fantasia e la voglia di fare degli studenti e dei docenti saprà mettere in atto.

Anche quest’anno è stato confermato il partenariato che RAI Cultura e RAI Scuola hanno voluto siglare con il Coordinamento Nazionale della Notte. Tale accordo permetterà una sponsorizzazione dell’evento a livello nazionale. Il prof. Rocco Schembra, ideatore e coordinatore dell’evento, sarà ospite d’onore del Liceo Classico “XXV aprile” di Portogruaro; nel medesimo Liceo si esibirà dal vivo il cantautore Francesco Rainero. La locandina dell’evento, realizzata dalla prof.ssa Valeria Sanfilippo del Liceo Spedalieri di Catania, vede come protagonista un colibrì dai cangianti colori che si innalza su tutto e sfida il cielo ed è pronto ad affrontare instancabilmente il tempo che verrà attraverso acrobazie gioiose, portatore a sua volta di fecondità, con unasublime armoniosa leggerezza espressa dal battito elicoidale delle sue ali, come un otto rovesciato simbolo di ciclicità e di infinito.

Anche quest’anno gli studenti di tutti i licei classici d’Italia si sono cimentati in un concorso poetico, stavolta ispirato al passo dello storico greco Erodoto che recita così: “Nessuno è così folle da preferire la guerra alla pace: in pace i figli seppelliscono i padri, in guerra sono i padri a seppellire i figli”.

La Notte Nazionale del Liceo Classico è più che una festa. È, innanzi tutto, un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. Il bello della Notte Nazionale non è solo nella Notte stessa, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono, che fanno sì che gli studenti identifichino i locali in cui quotidianamente vivono le ansie e le aspettative di un cammino di studio, faticoso ma gratificante, con un ambiente ludico, in cui cultura vuol dire gioia, piacere di condivisione, rispetto dei tempi e delle parti. Tutti assieme, in una Italia finalmente unita nell'ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà greco-romana.

Il Liceo Classico ‘Giorgio Buchner’, in collaborazione con tutti gli indirizzi che lo compongono, ha il piacere di invitarvi ad una serata speciale, che si svolgerà all’interno dei locali dell’Istituto e sotto lo sguardo vigile dello splendido murale realizzato nel mese di maggio 2022 dallo street artist Jorit, il giorno 5 maggio 2023 dalle ore 18:00 alle 24.00.

Il tema della ‘nostra’ Notte Nazionale del Liceo Classico sarà LA LIBERTA’, DAL FANGO ALLE STELLE: PER ISCHIA. Dopo i tragici eventi che hanno coinvolto l’isola nel mese di novembre 2022, questa sarà un’occasione per stare insieme e dare un contributo per risollevare una terra antica, ricca di storia e leggenda, ma anche estremamente fragile, che va protetta e tutelata.

All’interno delle diverse aule, collocate sui quattro piani dell’edificio scolastico, gli studenti e le studentesse vi condurranno in un percorso che coinvolgerà sia i vostri sensi che le vostre anime, attraverso aule tematiche, rappresentazioni teatrali e letture, che faranno gioire e insieme riflettere. Il viaggio sarà anche di natura temporale, perché si partirà dall’Antica Grecia e dall’Antica Roma, per attraversare il Medioevo e l’età Barocca, fino a giungere ai tempi moderni e poter comprendere, quindi, quanto i classici siano sostanzialmente nostri contemporanei.

Il tutto corredato dalle note dell’Orchestra del Liceo, dalle qualità canore del Coro e dall’esposizione delle opere dell’artista Felice Meo.

Le performance si svolgeranno in contemporanea e si ripeteranno più volte nel corso della serata, così da consentire di giungere all’evento all’orario desiderato, ma senza perdere nulla di quanto avverrà. Vi aspettiamo per questo imperdibile percorso immersivo!