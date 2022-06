La lezione di Michele D’Arco di Ciro Cenatiempo

Gentilezza, eleganza e sensibilità, disponibilità e coerenza, impegno, valori, amicizia. E molto, molto altro. Sono sostantivi, non aggettivi. Sono la sostanza di un uomo. Sono la sua storia. La storia del professore Michele D’Arco al quale mi ha legato un affetto profondissimo, un decennale, potente legame familiare che ho mutuato da mio padre, il preside Vincenzo Cenatiempo.

È trascorso un mese dalla scomparsa di Michele. Ho stemperato la commozione per la perdita. Ed è il momento di condividere pubblicamente una sintetica riflessione. Che cosa univa queste due figure d’altri tempi? Michele stesso volle imprimerlo in una lettera intensa, scritta d’impeto – con il pregio della sua chiara calligrafia e della concretezza espositiva – qualche tempo dopo la morte di mio padre.

La rileggo. «Il nostro legame – scriveva Michele – trova le sue radici in un rapporto professionale impostato sulla condivisione di valori religiosi e politici, sulla difesa dell’istituto della famiglia e delle tradizioni della nostra gente, nel costante tentativo di recare un contributo affinché la classe politica non deragliasse laddove, purtroppo, è finita oggi. Ho imparato molto da lui!». Poi, aggiungeva: «Principalmente per il suo personale approccio nei confronti dei giovani ai quali dedicò sempre il meglio di sé». La Scuola, già. Con la lettera maiuscola.

Michele, con il suo inconfondibile stile, tracciando il sentiero delineato dalle affinità elettive con il «suo» preside Cenatiempo alla guida della mitica scuola media “Scotti”, lasciava emergere una quota fondante, etica della propria biografia: «Bisogna stare sempre dalla parte delle nuove generazioni».

Il cerchio scolastico si era chiuso in un modo speciale. Michele era stato, in precedenza, il più stretto collaboratore della «Grande Preside Anna Di Meglio Baldino, simbolo della Scuola d’Ischia». La definiva così e la considerava un esempio irraggiungibile per lo spessore culturale e il rigore morale. Anna Baldino, prima; e Vincenzo Cenatiempo, poi, furono per Michele D’Arco una sorta di estensione della famiglia, nel segno di una stima affettuosa e sincera, unica.

La biografia di Michele D’Arco è stata già scandita in parte – in questi giorni – attraverso la memoria di tanti amici e conoscenti, che hanno esternato pensieri empatici e ricordi. Potrei aggiungere che si è letto tutti i miei libri e molti articoli, e li ha puntualmente chiosati. Ma vorrei saltare l’ostacolo delle emozioni personali.

Credo sia giusto evocare qualche aspetto ulteriore e non secondario, anche un po’ inedito, relativo al suo esemplare ruolo pubblico, oltre la scuola, in politica e nel sociale, schierato quotidianamente «accanto ai bisogni reali degli ischitani».

Michele D’Arco mi raccontava con soddisfazione di essere stato un protagonista della Prima Repubblica, quale segretario della sezione “Luigi Sturzo” della Democrazia Cristiana di Ischia, dove la sua innata capacità di mediazione assunse connotazioni proverbiali, proporzionali alla complessità dell’incarico. Seppe dare una lezione di pacata responsabilità, in tale prospettiva, anche come amministratore comunale e come presidente dell’acquedotto isolano.

La passione civica ha sempre avuto il sopravvento, anche in seguito. Fu scelto quale coordinatore isolano dell’allora “Casa delle Libertà” su indicazione del senatore Salvatore Lauro. Michele restò sorpreso dalla proposta. Ma il senatore Lauro era alla ricerca di una figura «specchiata» e imparziale. Chiese un suggerimento a Domenico Di Meglio, e il mega-direttore de Il Golfo non ebbe alcun dubbio: «Devi chiamare il professore Michele D’Arco». Il tono di Domenico fu inequivocabile. Mi sembra di sentirlo e vederlo ancora. A Michele fece piacere.

C’era, in Michele, uno spirito di servizio che considero ineguagliabile. Faceva pendant con gli ideali, la fede e la carità cristiana, vissuta con schiettezza. Senza alcun tipo di tornaconto. Fu tra gli amministratori della “Arciconfraternita di Santa Maria di Costantinopoli” e della “Fondazione Opera Pia Iacono Avellino Conte”. Donandosi agli altri, finì con il sottrarre tempo ai suoi cari. Loro ne soffrivano, ma erano orgogliosi di lui. Tant’è. Ne so qualcosa.

Michele D’Arco frequentava assiduamente la Chiesa, amava le feste patronali ed era devotissimo di San Giovan Giuseppe della Croce, «il più bel fiore di Aenaria». Gli piaceva riprendere la celebre espressione di monsignor Onofrio Buonocore. A casa di Michele c’è, non a caso, un bel quadro del nostro patrono. Campeggia accanto al suo letto. Ora vuoto. Ma il simbolo della profonda appartenenza interiore e comunitaria, resta. Ed è esemplare.

Per fortuna la tristezza di quest’immagine svanisce rapidamente. Ed è merito proprio di Michele. Quando ci incontravamo a Ischia Ponte, capitava spesso che si dilungasse a testimoniarmi la venerazione per i sacerdoti, figure eccezionali di precettori, che hanno dato lustro alla sua identità familiare: don Salvatore D’Arco; e don Agostino D’Arco, che fu letterato finissimo e vescovo di Castellammare. Entrambi lo seguirono negli studi e, verso di loro, mi confidava fissandomi negli occhi, si riteneva eternamente debitore. Poi rivolgeva lo sguardo più lontano, verso la costa orientale del Golfo di Napoli, verso Stabiae, dove riposano le spoglie di don Agostino, emblema di radici e lungimiranza. Perché Michele D’Arco aveva anche un bel dono: sapeva guardare lontano, utilizzando le lenti del passato. Non lo dimenticherò mai.