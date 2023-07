La lettera di Rosa Iacono a Karima Delli: “mettete al centro i disabili”

“Ho appreso dal Dispari – scrive Rosa Iacono -, che alcuni Parlamentari Europei sono venuti ad Ischia per parlare di turismo e trasporti e sono molto dispiaciuta di non aver potuto partecipare a questo incontro/convegno. Se avessi avuto questa possibilità avrei semplicemente ricordato che ormai da troppo tempo si dicono sempre le stesse cose mentre il turismo deve essere pensato prima per le persone diversamente abili e poi per tutti gli altri. Quando si sposta un disabile si sposta tutta la famiglia, però noi ci troviamo nel 2023 ed ancora ci sono alberghi, ristoranti, chiese, scuole, spiagge, navi e mezzi di trasporto (anche della EAV) non adeguati.

Anni addietro la sottoscritta ottenne 3 pollicini che furono usati per i disabili. Si faceva il servizio “porta a porta”. Successivamente, e dopo tante richieste, arrivarono da Napoli alcuni autobus di linea con le necessarie pedane per permettere l’accesso ai disabili ma adesso per ogni mezzo nuovo che arriva le stesse vengono smontate perché, dicono, le fermate non sono idonee per la carrozzina e per ognuna dovrebbe essere costruita una piattaforma per permettere l’appoggio alle pedane stesse. Vogliamo fare turismo? Chi gestisce ed ha la possibilità di cambiare qualcosa si metta un giorno sulla carrozzina e si renda conto di cosa significa ad oggi vivere, muoversi, spostarsi in questa condizione.

Handicappati si può nascere o diventare, emarginati lo si è per l’indifferenza della gente. Vi posso assicurare, e mi prendo sempre la responsabilità di quello che dico, che da anni c’è troppa indifferenza. Lo affermo perché, se non ci fosse l’indifferenza mi avrebbero permesso di completare la vasca terapeutica nel Comune di Ischia e l’abbattimento delle barriere architettoniche alla Parrocchia della Madonna della Mercede. Abbiamo una struttura per gli anziani a Fontana ma l’anziano non può essere portato in chiesa. Sono due progetti che ha fatto la sottoscritta, pagati dalla sottoscritta, come Associazione Disabili Isola d’Ischia.

Per ogni comune bisognerebbe valutare che interventi potrebbero e dovrebbero essere fatti. Tra questi sicuramente si potrebbero subito destinare degli spazi di spiaggia libera ai disabili ed installare bagni, pedane e docce adeguate. Allora si comincerebbe a vedere il cambiamento. Sto diventando vecchia e non ho più la forza di una volta, perciò fatevi un esame di coscienza. Voi che potete non siate indifferenti, perché l’indifferenza danneggia il cuore e lo spirito.