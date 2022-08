La lettera. Altro che giovedì foriano, è casino foriano

Gentile direttore, Siamo un gruppo di abitanti che risiede nel centro storico di Forio tra Via Filippo Di Lustro e Via Cesare Calise (Pendio San Gaetano) e vogliamo segnalare una incresciosa situazione che si

verifica quasi quotidianamente.

Il nostro riposo notturno è impedito dai locali della zona che emettono musica a volume altissimo fino all’alba non rispettando l’ordinanza n 91 del 14/07/2022 del Comune di Forio che proibisce l’amplificazione sonora e l’uso delle strumentazioni elettriche ed elettroniche dopo le ore 1 all’esterno e dopo le 2 all’interno.

Vane sono state le richieste di udienza al sindaco di Forio per illustrare dettagliatamente la situazione. Egli ci ha consigliato tramite suoi rappresentanti di rivolgerci alle autorità di pubblica sicurezza per le violazioni all’ordinanza.

Tali autorità, vessate da continue richieste, non sempre possono intervenire e spesso dopo l’intervento la musica riprende a volumi altissimi.

Ci auguriamo che tutti i gestori siano in possesso di idonea documentazione, che consenta loro di fare musica amplificata a decibel altissimi, visto che noi non abbiamo la possibilità di poter controllare il possesso di tali autorizzazioni, chiediamo che il Comune e le forze dell’ordine attivino le opportune verifiche e prendano adeguati provvedimenti per tutelare la salute psico-fisica dei cittadini deprivati del sonno e della serenità necessaria ad un corretto stile di vita.

I cittadini di Forio di via Filippo Di Lustro e via Cesare Calise