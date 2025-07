La lettera. A Buonopane continui schiamazzi notturni di minori della zona

Sono un isolano, residente a Barano, e scrivo questa lettera poiché vivo, e credo di non essere l’unico, una situazione di estremo disagio da ormai quasi cinque anni.

Abito a ridosso della bella piazza di Buonopane, mi alzo per lavoro ogni giorno alle 6 del mattino e non avrei nulla di cui preoccuparmi se non fosse per i continui e inesauribili schiamazzi notturni. Infatti è prassi consolidata che come le scuole finiscano, moltissimi ragazzini residenti in zona passino le notti a urlare e fare chiasso fino alle 4 del mattino.

Ovviamente sono tutti minorenni e di genitori che vengano a richiamarli non se n’è mai vista ombra. Paradossalmente durante l’estate noi isolani subiamo tali disagi principalmente da parte di napoletani di mala risma, ma ahimè in questo caso la totale assenza di senso civico è tutta isolana. Com’è possibile che ragazzini dai 10 ai 16/17 anni non siano soggetti ad alcun controllo parentale? Tali genitori sanno che secondo legge fino alla maggiore età oltre la mezzanotte i loro pargoli senza tutori non possono stare?

Il problema diventa ancora più serio nel momento in cui l’anno scorso, provando a contattare le autorità, mi è stato risposto da una di queste che non era loro competenza e da un’altra che non c’erano volanti a disposizione. Quindi arriviamo alla presente, sperando che la vostra capacità divulgativa, sicuramente più ampia di quanto possa essere la mia, riesca a raggiungere le orecchie delle autorità competenti o del sindaco Gaudioso.

Scrivo ovviamente chiedendo di rimanere nell’anonimato poiché essendo Buonopane una piccola comunità, vorrei evitare vessazioni nei confronti della mia famiglia. Sperando nella vostra disponibilità e comprensione, vi affido questa mia, auspicando che la solitudine civica che ci circonda possa avere una fine o almeno l’inizio di una fine».

Un cittadino baranese