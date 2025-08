La Lega e gli abbattimenti nella polemica. Pitone risponde a Colella: “Altro che silenzio, la Lega è l’unica che agisce. Sui condoni, accuse prive di fondamento”

Il coordinatore della Lega per l’Isola d’Ischia replica punto per punto al geometra Colella e rilancia: “Chi ci attacca non conosce i fatti e cerca solo visibilità elettorale”

Il confronto sul dramma degli abbattimenti edilizi a Ischia e in Campania si infiamma. Dopo la dura critica lanciata dal geometra Giuseppe Colella, arriva la replica altrettanto netta di Vitale Pitone, coordinatore della Lega per l’isola, che respinge al mittente ogni accusa e rilancia il ruolo centrale del suo partito nella battaglia per una regolamentazione più giusta e umana della materia urbanistica.

«È incredibile oltre che assurdo che ci sia qualcuno che si improvvisa difensore delle vittime di un meccanismo infernale, qual è quello degli scriteriati e indiscriminati abbattimenti di costruzioni — dichiara Pitone — nella stragrande maggioranza si tratta di prime case, gravate dai cosiddetti abusi di necessità. È evidente che chi oggi accusa la Lega conosce per niente l’argomento di cui parla e soprattutto usa impropriamente i termini di sensibilità ed equità, spinto soltanto da mediocri aspirazioni elettorali».

Pitone difende con fermezza l’operato del suo partito e del leader Matteo Salvini, sostenendo che «la Lega è stato ed è il primo e unico partito che ha agito e agisce quotidianamente per trovare una soluzione a una criticità che riguarda centinaia di migliaia di cittadini, anche fragili, in tutta la Campania». L’esponente leghista rivendica in particolare il lavoro svolto in Consiglio regionale da Severino Nappi, autore della definizione “roulette degli abbattimenti” e oggetto — secondo Pitone — di «un indegno linciaggio mediatico» per avere osato mettere in discussione lo storytelling dominante.

Due le proposte di legge regionali che Pitone richiama: una del 2022 per affidare ai Comuni la ricognizione degli abusi e riaprire i termini per la regolarizzazione; l’altra, più recente, per consentire la riapertura del condono del 2003. Entrambe, sottolinea, «bocciate dalla maggioranza di De Luca e del PD». A queste si aggiungono — ricorda — due disegni di legge presentati al Parlamento, uno al Senato con Gianluca Cantalamessa, l’altro alla Camera con Gianpiero Zinzi, per ridurre l’impatto sociale delle demolizioni su famiglie già provate da anni di incertezza.

Poi la stoccata: «Ci chiediamo come mai Colella accusa — a torto — la Lega ma tace sulla sinistra, sul suo immobilismo e sulle sue responsabilità nell’accelerare questa bomba sociale. Come mai tace su De Luca, sul Pd e sull’indifferenza delle amministrazioni locali che, anche a Ischia, se ne sono lavate le mani, salvo alcune lodevoli eccezioni tra i sindaci isolani».

Pitone respinge anche le critiche al “Salva Casa” e al “Salva Milano”, definendo “priva di contezza” l’analisi di Colella: «La Lega difende tutti gli italiani, dal Nord al Sud. Ma al Nord è stato il Pd, allarmato da un’inchiesta, a bloccare il provvedimento. Al Sud, invece, è stata la strafottenza e l’immobilismo delle amministrazioni rosse. Solo chi si muove per miopi interessi politici può pensare il contrario».

Infine, l’attacco personale. «Chi, come Colella e altri pseudo civici, ha questo tipo di atteggiamento, lo fa solo per aspirazioni politiche da ‘poveracci’. Abbia almeno il coraggio di dire che stanno preparando una lista senza idee, solo per speculare su una tragedia che riguarda tantissimi cittadini. La difesa della povera gente è un’altra cosa — conclude Pitone — e nessuno, come la Lega, si sta battendo per garantire a tutti il sacrosanto diritto alla casa».

Con questo intervento, il dibattito sull’edilizia a Ischia si fa ancora più acceso. Ma al di là degli scontri verbali, resta sullo sfondo una domanda centrale: in un territorio fragile e irrisolto come quello campano, serve ancora un vero piano nazionale o si continuerà a vivere — e abbattere — alla giornata?