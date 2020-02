La Juventus stende la Fiorentina 3-0, doppio Ronaldo su rigore

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus supera la Fiorentina per 3-0 nell’incontro giocato oggi alle 12.30 all’Allianz Stadium di Torino, gara della 21esima giornata di Serie A. Un successo che ha permesso ai bianconeri di portarsi momentaneamente a +6 sull’Inter e +8 sulla Lazio. Di Cristiano Ronaldo il gol del vantaggio per la Vecchia Signora: al 40′ del primo tempo l’asso portoghese ha messo in rete su calcio di rigore trasformato per fallo di mano di Pezzella sulla conclusione dalla distanza di Pjanic. Il raddoppio è arrivato ancora dagli undici metri a dieci minuti dal termine: stavolta è stato Ceccherini a far fallo da rigore su Bentancur, ancora CR7 sul dischetto e palla nuovamente alle spalle di Dragowski. Per Ronaldo si è trattato del 50esimo gol in maglia bianconera. Al 46′, in pieno recupero, il terzo sigillo l’ha messo di testa de Ligt su corner dalla destra di Dybala. Con il successo di oggi la Juventus ha raggiunto la 1600esima vittoria in Serie A. Inoltre, la Fiorentina è la squadra che ha perso più partite contro la Juve (con quella di oggi siamo saliti a quota 78) ed è anche quella che subito più reti (266). I bianconeri, infine, oggi sono andati a segno per la 34esima volta in casa contro la Fiorentina.

(ITALPRESS).