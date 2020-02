La guerriglia ischitana dei sindaci contro i turisti. Polizia agli imbarchi

I sindaci hanno emanato la loro scellerata ordinanza. Dichiarato l’ostracismo verso il sud est in nome di una ingiustificata Psicosi da Coronavirus e contagio, ora parte la corsa a far rispettare i dispositivi anti sbarco. Le forze dell’ordine presidiano i porti? Per ora la polizia di stato presidia l’imbarco dell’aliscafo della SNAV con partenza 16:20 da Napoli per Procida-Casamicciola nel caso arrivasse il gruppo di turisti Lombardi o veneti ed in particolare i primi attesi ad Ischia per oggi secondo un viaggio già organizzato.Controlli anche agli imbarchi dei traghetti al molo di Calata Porta di Massa.