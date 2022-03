La guerra non si fa né per cielo né per terra. Il commento di Sandra Malatesta

E non penso che per me tutto sia uguale a prima di due giorni fa. La guerra in Ucraina non la vedo come qualcosa lontano da me, da noi tutti. È il pensiero che ancora in piena civiltà cosiddetta avanzata, con i social che ci fanno viaggiare stando fermi sul divano di casa, io debba vedere gente in viaggio a piedi per fuggire dalla guerra che mi fa sentire strana. Vedere distruzione, morti, e pensare ” ma non eravamo diventati tutti più ragionevoli?” è una domanda che mi sorge spontanea.

Che succede. Non so perché, ma io, e credo tanti come me, stiamo soffrendo per le sofferenze di quei popoli. Ho visto un russo con un cartello dire che non vuole la guerra e chiedere scusa mentre abbraccia un’ucraina, e ho capito che tanti e tanti dipendono da pochi da quello che loro decidono e basta. Ho fatto tardi a vedere TG, a sentire notizie al caldo della mia casa, e ho ripreso a mangiarmi le unghie mentre una strana ansia mi teneva tesa. Una mia amica non riusciva a rintracciare la figlia che vive in Ucraina, e per ore e ore ha pensato che fosse morta. Sono stata a consolarla a dire no vedrai forse hanno tolto le schede dai cellulari per non farsi rintracciare, forse stanno scappando, e nel frattempo preparavo una camomilla per lei. Una camomilla, incredibile che io debba fare questo pensando che sia come una specie di pozione magica che rilasserà la mia amica.

Ci sono cose da non fare mai nè di giorno nè di notte, nè per mare nè per terra, per esempio: LA GUERRA, dice Gianni Rodari nella sua filastrocca Promemoria, e invece si sta facendo eccome. Invecchiando tutto si avverte di più e ripenso a quando durante la guerra fredda, mio padre era tanto preoccupato e noi bambini e ragazzi non capivamo perché lui stesse così se invece a Ischia tutto era normale. L’animo umano è strano, diverso, non smette di imparare, cerca di uniformarsi agli altri animi, ma non sempre ci riesce, perché forse gli altri animi hanno visto cose atroci e non sono disposti più ad aprirsi agli altri. Così mi ritrovo a pensare, a soffrire, ad avere rabbia contro quelli che mi sembrano prepotenti. La storia insegna che ci sono i corsi e ricorsi storici, e quello che ho imparato vivendo è che spesso I ricorsi storici sono attuati da persone che sembrano CLONI di chi aveva già attuato un corso storico atroce. Anni e anni a insegnare ai miei alunni e a chi mi vive accanto, che è più bello capirsi, confrontarsi, piuttosto che essere rigidi su certe posizioni, mi appaiono di colpo inesistenti e mi ritrovo a vedere che invece la forza, la prepotenza e la rigidità su certe cose vogliono vincere e forse vinceranno.

Allora, io che da un poco di tempo mi faccio compagnia scrivendo anche per gli altri, voglio dire a chi leggerà che mi sembra di aver studiato per essere più aperta e più comprensiva, ma anche che lo studio forse non è servito a tutti allo stesso modo se sto qui a mangiarmi le unghie e a non capire come uno stato potente voglia esserlo ancora di più e come la voglia di essere potente spazzi via vite umane che faticosamente stavano cercando di imparare una storia migliore, tesa a un benessere diffuso e non solo proprietà di pochi. Ma è così purtroppo non è un sogno come avevo pensato, purtroppo la guerra si sta facendo e tanti stanno morendo, mentre chi vince e chi perde è meno di niente rispetto alla sete di potere di pochi..e allora mi rifaccio al pensiero di Einstein che asseri; “Io non so come si farà la terza guerra mondiale, ma la quarta si farà sicuramente con bastoni e pietre”. Come a dire che la distruzione totale della terra ci riporterà ai primi tempi quando l’uomo non aveva niente di niente e usava gli oggetti naturali per vivere e difendersi. E mi rifaccio al suo pensiero ma voglio anche pensare che non sarà così, non deve essere così, la guerra deve fermarsi presto, si presto…

Sandra Malatesta