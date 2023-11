La guerra “infinita” del fango al Casale, la difesa del Comune di Forio

Ugo De Rosa | I fanghi al Casale, quando è ormai trascorso un anno dalla frana di Casamicciola, restano una questione aperta e come è noto se ne dovrà occupare il Tar Campania. I proprietari del terreno, Francesco e Maria Beatrice Capuano, avevano subito impugnato l’ordinanza sindacale “originaria” emessa dall’allora primo cittadino di Forio Francesco Del Deo il 13 dicembre 2022 per depositare “temporaneamente” i detriti dell’evento franoso del 26 novembre. In particolare, nella parte in cui il tecnico comunale ha dichiarato che il terreno in questione «si presenta compatto, con scarsa presenza di sassi, di pesantezza media».

Sta di fatto che a quella ordinanza ne sono seguite ben altre quattro di proroga, che hanno prodotto altrettanti motivi aggiunti al ricorso originario. E il Comune, che aveva già inizialmente conferito l’incarico di difesa all’avv. Alessandro Barbieri, ha dovuto provvedere ad altrettante integrazioni.

I Capuano avevano infatti, in “rapida” successione, già proposto motivi aggiunti per l’annullamento delle ordinanze del 10 marzo, 2 maggio e 6 giugno 2023 e delle relative note del Commissario delegato Legnini che “avallava” l’operazione. Contestando puntualmente ogni provvedimento che prorogava l’allocazione che doveva essere temporanea. E siamo a tre.

Il 18 settembre scorso è stata adottata l’ulteriore ordinanza di proroga. Anche questa “ritualmente” oggetto dei motivi aggiunti proposti dai Capuano, in uno con la relativa nota di Legnini.

Il Comune ha dunque dovuto provvedere ancora una volta alla integrazione dell’incarico legale per una “completa” difesa dinanzi ai giudici della VIII Sezione del Tar a cui è stato assegnato il complesso contenzioso. Con determina del capo Settore Ambiente ed Ecologia Francesco Schiano Di Coscia è stato quindi ancora una volta conferito incarico all’avv. Alessandro Barbieri, «in considerazione della circostanza che trattasi della medesima materia del contendere, senza alcun ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto previsto con determina n.95/2023». Quella che conferiva il primo incarico.

Ed infatti per le attività a svolgersi e l’impegno di spesa Schiano Di Coscia richiama sempre la medesima determina.

Un contenzioso che rischia di diventare infinito…