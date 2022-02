La guerra è solo all’inizio, Ischia difende il suo palazzo di giustizia

Paolo Mosè | «Credo che non tutto sia perduto. Difficilmente, stando così la situazione, la proroga per le tre isole possa rientrare nel maxiemendamento che verrà sottoposto all’attenzione dell’aula nella legge Milleproroghe, su cui il governo porrà la fiducia. Ma da qui a fine anno ci sono altre cinque possibilità di integrare leggi che sono all’attenzione del Parlamento con l’innesto di emendamenti».

Una notizia, o meglio un possibile sollievo, da parte di quella classe forense che si è svegliata ancora intontita per le notizie giunte dalla capitale. Dove la Commissione Giustizia ha preferito mettere da parte la discussione su un prolungamento di altri due anni delle attività giudiziarie nelle isole di Ischia, Elba e Lipari. Al che, a questa speranza, il segretario generale dell’Assoforense dell’Isola d’Ischia Francesco Cellammare ha ribattuto: «Non credi che sarebbe una scelta giusta che una folta rappresentanza di avvocati con toga, accompagnati dai sindaci delle isole interessate, protestino o all’esterno del Ministero della Giustizia o nella piazza di Montecitorio?».

Risposta: «Sarebbe una cosa buona, di pungolo per la politica. Ti faccio sapere…».

L’interlocutore è un senatore della Repubblica della maggioranza e che sostiene il governo Draghi e di per sé anche il ministro della Giustizia Cartabia.

Da Roma arriva la conferma che a non volere gli uffici giudiziari presenti sulle tre isole fino al 31 dicembre è la corporazione dei magistrati, che vede queste realtà come un freno per i tre tribunali a cui sono collegati. La difficoltà nel reperire magistrati disponibili a trasferirsi più volte a settimana in queste realtà giudiziarie, con difficoltà a causa delle traversate marittime. Chi invece è sembrato tranquillo, sicuro di sé, è il presidente Gianpaolo Buono, che ha mantenuto i contatti con gli esponenti della politica locale, con quella regionale ed infine con i parlamentari acquattati a Roma. I punti di riferimento dell’avvocatura, mentre il governo nazionale della classe forense prende di mira il guardasigilli, che appare la continuazione, l’emanazione del predecessore, comunque in qualche modo appiattito a non scontentare più di tanto l’Associazione nazionale magistrati e i suoi iscritti. Un atteggiamento intollerabile, perché qui si sta discutendo non della posizione o degli interessi di una categoria, ma le scelte future di intere popolazioni, che sono coloro che usufruiscono in prima persona di un servizio primario e che qualifica una nazione se è civile o meno.

IL TRASFERIMENTO DEI FASCICOLI

Il problema del congelamento della proroga è entrato per forza nella discussione dell’assemblea, che aveva come punto principale contrastare l’iniziativa di trasferire per 45 giorni i processi di competenza del togato alla sede centrale. Una decisione, come abbiamo dettagliatamente descritto nel servizio di ieri, giunta perché il togato assegnato alla sezione di Ischia si è messo in congedo parentale. Per gli avvocati una decisione che non può rientrare nelle competenze del giudice coordinatore e nell’applicazione delle tabelle che disciplinano le attività dei magistrati. E in ossequio a ciò alcuni avvocati penalisti hanno approntato un documento che serve innanzitutto alla delegazione che si incontrerà lunedì con il presidente del tribunale Elisabetta Garzo affinché questo pericolo venga scongiurato. Incontro a cui parteciperanno i vertici del consiglio dell’Ordine e della Camera penale. Per dare maggiore forza alle istanze che provengono dall’avvocatura isolana. L’annuncio è stato dato dal presidente Buono, che ha chiesto l’incontro proprio per discutere le decisioni del giudice Manera, che secondo quanto ha riferito avrebbe ricevuto una delega verbale. Sul punto Gianpaolo Buono ha tenuto a precisare che il trasferimento di massa di fascicoli è avvenuto sulla base di un travisamento delle tabelle che sono a carico dei magistrati, «ma di questo ne discuteremo approfonditamente con il presidente Garzo». Ma ha inteso anche accennare all’altro grave problema della mancata proroga a causa dei membri della Commissione Giustizia che hanno deciso di non deliberare in questa fase. Spiegando che l’avvocatura isolana si era inserita nella battaglia iniziata dagli esponenti politici abruzzesi affinché venissero concesse ulteriori proroghe per i tribunali di quel territorio. Il tutto sotto la guida del presidente della Commissione bilancio, uomo forte del Partito Democratico. La Commissione ha concesso un anno a dei tribunali che distano pochi chilometri l’uno dall’altro, mentre per le isole ha avuto un atteggiamento poco corretto. La spiegazione, secondo Buono, è nella telefonata giunta al presidente della Commissione dal capo Gabinetto del Ministero, che ha detto no ad ogni tentativo di proroga. Perché costa, perché secondo lui non sono efficienti e che le risorse che sono ora impegnate in questi uffici devono essere dirottate in altre realtà per consentire ai tribunali di funzionare meglio. Ha poi aggiunto: «Il governo a questo punto deve dirci se vuole realmente abbandonare le comunità isolane ai propri destini o se invece prestare attenzione a delle problematiche serie che divengono più complesse perché vivono in territori particolari e lontani dalla terraferma. Dobbiamo comunque riprenderci da questo colpo e creare nuove iniziative per difendere fino in fondo la struttura giudiziaria che la comunità isolana ha voluto e costruito».

LA DELEGA AL COORDINATORE

Sul punto del trasferimento coatto dei processi l’avv. Cristiano Rossetti, delegato della Camera penale, ha confermato che nella giornata di ieri c’è stato l’incontro con il giudice coordinatore Manera e sul perché si è voluto ridistribuire i fascicoli dei processi ai vari giudici che lavorano presso la sede centrale: «Ha confermato di aver operato su delega del presidente del tribunale». Una dichiarazione che qualche ora prima era soltanto un vociare tra avvocati, non credendo che il presidente si fosse esposto così. Qualche altro, invece, ha interpretato la delega in modo diverso. Ossia che il Manera abbia voluto incidere più a fondo su questo tema delicato, dando uno scossone alla sonnacchiosa attività giudiziaria in cui operano gli addetti ai lavori. Contestando la “interpretazione” tabellare, secondo la quale il giudice togato viene sostituito da un gop per i semplici rinvii. Cosa che dovranno fare anche i giudici togati quando verranno chiamati a decidere.

A dirigere i lavori assembleari l’avv. Gino Di Meglio, che ha preannunciato che nei prossimi giorni verrà indetto un nuovo incontro per discutere esclusivamente della sorte del palazzo di via Michele Mazzella. Non per questo l’avv. Giuseppe Di Meglio ha voluto ricordare che la Commissione Giustizia della Camera ha in qualche modo voluto giustificare questa sua assenza di esprimersi per la proroga tentando anche di andare a valutare la produttività di questo ufficio giudiziario. Una struttura che invece ha dimostrato di produrre un numero interessante di provvedimenti e dinanzi a questa presa di posizione parlamentare è giusto che si vada a Roma a manifestare, perché la carenza non può essere addebitata né agli avvocati, né fatta ricadere sulla popolazione, ma di chi ha il compito di amministrare la giustizia. Infine il noto avvocato ha dato notizia che per la vicenda Polcari, in cui era stato tirato in ballo da un deliberato del Csm, il consiglio di disciplina lo ha prosciolto da ogni accusa, definendo il suo comportamento di avvocato ineccepibile. E al tempo stesso ha evidenziato che se pecche ci sono state, queste sono da addebitare alla magistratura, per non essere in grado di svolgere le competenze ad essa affidate.

IL RUOLO DELLA POLITICA

Per il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino è inammissibile che si ponga in essere una serie di provvedimenti discriminatori in danno delle nostre comunità, mentre al tempo stesso quella stessa politica fa delle preferenze per realtà che hanno un carico di lavoro molto più limitato rispetto alla sezione di Ischia. Eppure costoro hanno ricevuto la proroga penalizzando le isole. Inoltre se avvenisse la chiusura dell’ufficio giudiziario, sarebbe una vera e propria sciagura per tutti gli uffici dei sei Comuni dell’isola per l’obbligo imposto a vigili urbani, tecnici e quanti altri a doversi trasferire più volte a settimana per essere presenti dinanzi al giudice. «Noi siamo però convinti che bisogna intraprendere iniziative forti e richiamare i nostri reggenti politici a Roma affinché l’isola d’Ischia non venga penalizzata basandosi su scelte sbagliate».

Il primo cittadino di Lacco Ameno Giacomo Pascale ha fatto autocritica, esordendo dicendo che la politica non esiste, perché «prima abbiamo avuto delle garanzie che la delibera sulla proroga sarebbe passata senza alcun intoppo, per poi scoprire che quegli impegni non sono stati rispettati. Oggi è il momento di riorganizzarci e reagire, perché c’è il serio pericolo che oggi hanno iniziato a sopprimere la giustizia, domani potrebbe essere la volta della sanità e così andando avanti e creando gravissimi danni alla comunità isolana».

STATO DI AGITAZIONE

La proposta del presidente dell’Assoforense è racchiusa nella necessità di giungere ad un coordinamento di tutti i sindaci delle tre isole, in modo da essere uniti per dare maggiore forza alla protesta, supportati dai vari parlamentari eletti nelle tre regioni interessate. Ribadendo il concetto che aveva già espresso su quale dovrà essere il futuro di queste popolazioni di fronte all’inerzia di un governo che fa di tutto per abrogare i servizi essenziali.

Per il segretario generale dell’Assoforense, per vincere questa battaglia non c’è altra strada che organizzare e prepararsi ad una dura lotta. Senza esclusione di colpi: «Dobbiamo andare tutti insieme uniti a Roma per protestare con forza per mettere in evidenza l’inerzia di un Parlamento che non rappresenta più le realtà periferiche del nostro Paese. Che si inchina dinanzi ad altri corpi dello Stato, mentre dovrebbe essere pronto a difendere a spada tratta i soli interessi dei cittadini. Dobbiamo scendere in piazza protestando dinanzi al Parlamento e al Ministero della Giustizia, i veri responsabili dello sconquasso delle strutture giudiziarie ed in particolar modo per aver abbandonato al suo destino l’isola d’Ischia».

L’assemblea ha votato un ordine del giorno che proclama lo stato di agitazione. Nel documento che lo sostiene viene chiesto ufficialmente al giudice coordinatore Manera di revocare quel provvedimento illegittimo che impone il trasferimento coatto dei processi di competenza del giudice togato. L’assemblea rimarca che se non dovesse essere ritirata quella iniziativa, vi sarà una risposta dell’avvocatura più incisiva con la dichiarazione di astensione dai processi che si dovessero tenere sia ad Ischia ed eventualmente a Napoli.

Un saluto e un sostegno alla battaglia è giunto dal neo sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono. Spiegando che nella sua qualità di primo cittadino il suo primo dovere è tutelare la comunità di Serrara Fontana e come Amministrazione «saremo affianco dell’intera avvocatura per combattere una scelta sbagliata del Ministero della Giustizia».

Siamo alle prime reazioni. Molte altre verranno preparate in questi giorni, tant’è vero che nella mattinata di oggi intorno alle 9.00 è previsto un nuovo incontro con sindaci e avvocati nella sala consiliare di Ischia per preparare un documento da trasmettere immediatamente ai massimi vertici dello Stato e a numerosi parlamentari.