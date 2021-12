La Guerra di Chiummano, Dionigi ordina i lavori al privato

Ugo De Rosa | Dopo le segnalazioni di pericolo presentate negli anni scorsi, a Barano si accende la Guerra di Chiuammano. Da una parte il sindaco Dionigi Gaudioso, dall’altra, invece, il cittadino Pietro Paolo Mazzella, che in tutto questo tempo non ha mai fatto mancare i suoi richiami al primo cittadino.

E così il crollo di un tratto di marciapiede pubblico, addebitato ad attività non autorizzate eseguite dal Mazzella, si trasforma nella scintilla che dà fuoco alle polveri. Questa volta, però, la Guerra si combatte a suon di ordinanze. Quella appena emanata da Dionigi, che oltre ad interdire il tratto di strada interessato, impone al privato Mazzella una serie di lavori e il pagamento di ulteriori spese che sosterrà il Comune.

In materia di sicurezza e pubblica incolumità, vale certamente la pena di sottolineare che non abbiamo letto analoga ordinanza contro Ciccio Buono per il crollo di via Corafà perchè, forse, protetto dalla casta. Leggiamo, invece, quella per Chiummano. Ma di questa Guerra, il provvedimento adottato dal sindaco è solo il primo atto…

Leggiamola, dunque, questa ordinanza: «Premesso che in data 30.11.2021 l’UTC effettuava accertamento presso Via Chiummano ove veniva rilevato il crollo di un tratto di marciapiede pubblico della omonima strada per una lunghezza di mt 13,60, con pericolo di crollo di una ulteriore porzione di mt 4;

Vista la comunicazione, recante prot. n. 8896 del 17.12.2021, con cui il responsabile dell’UTC notiziava lo scrivente degli accertamenti eseguiti nella predetta zona, relazione dalla quale si evince con chiarezza lo stato di pericolo nel quale verte l’area in conseguenza delle attività di escavazione, sbancamento e livellamento non autorizzate poste in essere dal sig. Mazzella Pietro Paolo;

Constatato che la situazione testé descritta è fonte di potenziale pericolo per quanti potrebbero trovarsi a percorrere la suddetta via pubblica e nel caso di specie ricorrono i presupposti attesa la contingibilità ed urgenza per l’adozione della presente ordinanza sindacale;

Rilevato inoltre che, allo stato, non è possibile escludere ulteriori smottamenti, con caduta di altro materiale, anche in ragione di probabili precipitazioni che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni, tenuto conto della segnalata situazione di pericolo da parte dell’UTC;

Ritenuto che, allo scopo di tutelare la pubblica e privata incolumità e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, è necessario: interdire al transito pedonale e veicolare il tratto della via Chiummano interessato dall’evento franoso; disporre la messa in sicurezza dell’area a cura dell’autore delle opere di escavazione e sbancamento, Sig. Mazzella Pietro Paolo, con ripristino dello stato dei luoghi».

GRAVE PERICOLO ED URGENZA

L’ordinanza sindacale poi prosegue evidenziando che sono stati individuati «all’esito di verifica effettuata dall’UTC, salvo ulteriori indagini e più approfonditi accertamenti, i fondi su cui sono state eseguite le opere di escavazione…» che risultano appunto intestati a Pietro Paolo Mazzella.

Una ordinanza adottata con particolare celerità senza preventiva comunicazione in quanto «nella specie ricorrono i presupposti della necessità e della urgenza, e la situazione di grave pericolo che ne è derivata; Verificato, pertanto, che sussiste un pericolo di danno imminente e reale, per cui è necessario disporre adeguate misure di prevenzione volte a tutelare la pubblica e privata incolumità».

Pertanto il sindaco ordina: «L’interdizione al transito veicolare e pedonale, della porzione di via Chiummano interessata dall’evento franoso meglio descritto in premessa e nella relazione del Responsabile dell’UTC del 17.12.2021 prot. n. 8896, fino alla relativa messa in sicurezza;

E’ consentito l’accesso – al solo fine di procedere alle operazioni di messa in sicurezza ed alla attività di sorveglianza – al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco ed alle Forze dell’Ordine, oltre che alla ditta od alle ditte incaricate dei lavori di messa in sicurezza ed a ciò autorizzate;

Con la precisazione che il proprietario dei fondi succitati dovrà renderli immediatamente inaccessibili ed impedirne a chiunque l’utilizzo a qualsiasi titolo, anche solo precario o provvisorio, se non per le opere a realizzarsi per la rimessa in pristino dell’area».

E arriviamo alla parte che interessa il privato Pietro Paolo Mazzella, al quale viene ordinato «di effettuare ad horas le opere provvisionali ed interdittive per eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità e a presentare un progetto a firma di un tecnico abilitato, al fine di eliminare in via definitiva la situazione di pericolo, previo immediato ripristino dello stato dei luoghi nei fondi di sua proprietà, con espressa avvertenza che in mancanza di esecuzione entro 30 gg dalla ricezione della presente lo scrivente Ente provvederà direttamente con ripetizione delle spese a ad esclusivo carico del privato».

L’ordinanza dispone anche «nelle more dell’attivazione da parte del Sig. Mazzella Pietro Paolo come sopra individuato, le attività più urgenti ed indifferibili di messa in sicurezza di persone e cose siano effettuate da questo Ente, con successiva rivalsa rispetto al suddetto proprietario e che allo stesso modo sarà l’Ente, dopo la esecuzione dei lavori ad opera del privato, ad eseguire i lavori pubblici necessari a rispristinare le condizioni di sicurezza e fruibilità dell’area con rivalsa a danno del privato. Che l’avvenuto eliminato pericolo, ove effettuato dal privato, deve essere certificato da tecnico abilitato e trasmesso all’Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Crescenzo Ungaro». Una dura punizione in termini economici, come si vede, riversando ogni spesa su Mazzella. Ovviamente, come è previsto in questi casi, contro l’ordinanza «è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni, nonché ricorso al Prefetto entro 30 giorni». Un ulteriore aspetto che lascia presagire futuri sviluppi. Come detto, siamo solo alla prima puntata…