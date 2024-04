La guerra delle vigilesse, round 2 a Lacco Ameno. Arriva l’esclusione di Loreta Pisani e…

Lo avevamo detto e così sarà. La progressione verticale al comando vigili del comune di Lacco Ameno sarà una questione che dovrà, ancora una volta, essere districata dai giudici del Tar Campania. Era tutto previsto. Era tutto scritto. Ora si attende solo la notifica del ricorso e la conseguente iscrizione a ruolo. La storia, che vi abbiamo raccontato più volte, è quella che vede da un lato il sindaco e solo parte della giunta e, dall’altro lato, il comandante dei vigili e l’altra parte della giunta.

Da una parte Giacomo Pascale e Giovan Giuseppe Zavota. Dall’altra Carla Tufano, Ciro Calise e Raffaele Monti e col broncio più che motivato da spettatore, Leonardo Mennella che guarda tutta la scena come il famoso cinese sulla riva del fiume. O forse, per restare nei suoi gusti, come la “zebra” che guarda la savana…

Al centro della battaglia amministrativa lacchese, c’è la “creazione” di un nuovo profilo “D” da inserire nel servizio della vigilanza del comune di Lacco Ameno. Un nuovo dirigente che possa prendere il posto del comandante Monti. Potenzialmente “ad horas” soprattutto dopo gli scontri avuti in sala consiliare, i ricoveri al Pronto Soccorso e le successive ricadute legali dovute alla obbligatorietà dell’azione penale.

Come vi abbiamo raccontato, il comune di Lacco Ameno ha dapprima approvato il documento di giunta che modifica il fabbisogno dell’ente (con il NON voto di Tufano e Calise) e poi l’avviso pubblico per la selezione stessa.

Un avviso pubblico con un “bug”. Un buco nella rete stesa da Pascale che ha reso possibile l’accesso alla selezione anche ad un’altra componente del Comando Vigili. In origine, come tutti sappiamo, la progressione verticale era stata studiata “tailor made” sui requisiti posseduti dalla dipendente Valeria Chiocca ma l’errore nella stesura dell’avviso, in zona cesarini, ha permesso anche a Loreta Pisani di presentare la domanda di partecipazione.

E qui viene il bello.

La responsabile del I Settore Affari Generali, Lucrezia Galano, ha reso l’ammissione e l’esclusione delle candidature nel merito della Selezione per progressione ordinaria tra le aree del personale dipendente anno 2024 nell’ambito del V settore Polizia Municipale in esecuzione della delibera di giunta municipale n. 27 dell’8.3.2024.

La Galano richiama la delibera di G.M. n. 27 dell’8.3.2024 è stata approvata, nell’ambito del PIAO 2024-2026, la programmazione del fabbisogno del personale del Comune di Lacco Ameno per il triennio 2024/2026 ed è stata prevista, tra l’altro, l’individuazione di una unità di personale a tempo indeterminato e pieno con profilo di Funzionario di Polizia Municipale nell’ambito del V Settore Polizia Municipale, per implementarne la funzionalità, da coprire mediante progressione di un dipendente già in servizio presso il medesimo V Settore dall’area degli Istruttori all’Area dei Funzionari, previa selezione come da disposizioni vigenti e ricorda che in esecuzione degli indirizzi dell’amministrazione comunale è stata avviata la programmata procedura volta all’individuazione di una unità di personale a tempo indeterminato e pieno con profilo di Funzionario di Polizia Municipale nell’ambito del V Settore Polizia Municipale mediante progressione ordinaria di una unità di personale già in servizio nel predetto Settore dall’area degli Istruttori all’Area dei Funzionari ed è stato approvato l’avviso pubblico e il relativo schema di domanda per la procedura interna per la progressione verticale ordinaria di tipo comparativo per il profilo di n. 1 Funzionario di Polizia Municipale, Area Funzionari.

Come sanno i lettori, l’avviso pubblico prot. n. 3024 dell’11.3.2024 prevedeva la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per la progressione ordinaria alle ore 12,00 del 25.03.2024.

E come sanno ancora i lettori, l’avviso pubblico richiama l’art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato da ultimo dall’art. 3, c. 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che recita: “1-bis. (…) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. (…).

Alla scadenza del termine di scadenza sono pervenute le seguenti n. 2 domande di partecipazione: prot n. 3652 del 25.3.2024 – candidata Chiocca Valeria; prot n. 3653 del 25.3.2024 – candidata Pisani Loreta.

A questo punto, la determina chiarisce che all’avviso pubblico è stata ammessa la candidata Chiocca Valeria (istanza prot n. 3652 del 25.3.2024) ed è stata esclusa la candidata Pisani Loreta (istanza prot n. 3653 del 25.3.2024), per carenza del requisito del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno per l’Area dei Funzionari, trattandosi di progressione verticale ordinaria.

Una decisione, questa, che oltre ad essere preventivabile era anche attesa dalla Pisani che aveva già pronto il Ricorso al TAR. Eggià, mentre Pascale e i suoi si attendevano un ricorso contro l’avviso pubblico non considerando l’errore commesso nella redazione dell’avviso stesso con il richiamo al capoverso sbagliato dell’articolo di legge, la Pisani aspettava solo di essere esclusa. E così è stato. Tutto come previsto.

Sempre nel merito della “Selezione per progressione ordinaria”, è stata nominata anche la commissione esaminatrice che dovrà valutare l’unica candidata, ad oggi, ammessa alla selezione per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto Area dei Funzionari, con profilo professionale “Funzionario di Polizia Municipale”, acquisito al prot. com. n. 3024/2024.

Le sorti da Valeria Chiocca, ad oggi, sono al vaglio del Dott. Andrea Pettinato, Segretario del Comune di Lacco Ameno – Presidente, del Dott. Domenico Barbieri, Funzionario Contabile Responsabile del II Settore Finanziario e Tributario, componente e dell’Arch. Vincenzo D’Andrea, Funzionario Responsabile del III Settore Lavori Pubblici e Demanio, componente.

Ma questa storia inizia solo adesso, nonostante ne scriviamo da mesi. Cose lacchesi, lì dove il voto è un sentimento e l’amministrazione è una relazione.