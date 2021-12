La guerra della mensa di Forio. A Stani il primo round

La minoranza batte la maggioranza uno a zero. Questa è una estrema semplificazione della guerra foriana che si è accesa attorno alla mensa e all’assenza del comune di Forio.

A Forio la mensa non è una questione comunale o scolastica, bensì una iniziativa del comitato dei genitori che ha deciso, 2 anni fa, di affidare questo servizio ad un’azienda, ne ha stabilito il costo e ne controlla l’esecuzione. Un rapporto sereno e tranquillo che procede senza intoppi e che va avanti liscio senza problemi né problematiche particolari.

Il costo è di 4 euro a pasto e, a seconda della programmazione scolastica, ci sono classi che ne usufruiscono 2 giorni a settimana, altre 3 altre 5. Una gestione approvata da tutti.

Torniamo ad oggi. Arriva il covid, riprende la scuola e riprendono anche le attività scolastiche a tempo pieno. E, così, riprendono anche le attività della mensa. Un’attività, questa della mensa, che dopo 2 anni di pandemia inizia ad avere un impatto sulla comunità scolastica di non poco conto.

Il lock down, le difficoltà con cui tutti siamo chiamati a fare i conti hanno prodotto, però, un primo problema sociale: ci sono famiglie a cui il pasto alla mensa inizia ad essere un peso. 4 euro al giorno possono diventare un problema per chi, purtroppo, ha pagato i disagi del covid da un punto di vista economico più che sanitario.

Il comune di Forio, il suo assessorato ai servizi sociali e la sua classe politica si fa trovare impreparato e, politicamente, incassano una lezione e un ko dalla minoranza che oggi, purtroppo, risuona forte tra i vicoli.

Il rumore dello schiaffone riecheggia da San Francesco a Panza.

Sabato mattina, su queste colonne, abbiamo riportato la notizia dell’iniziativa della minoranza di Stani Verde che sollecitava un intervento del sindaco al fine di aiutare le famiglie in difficoltà.

Stani Verde, nel commentare l’iniziativa simbolica di adottare 3 ticket, ci aveva detto: «Come opposizione stiamo preparando una proposta di delibera affinché l’Amministrazione trovi un fondo di credito per dare un concreto sostegno nelle famiglie. Nel frattempo mettiamo a disposizione della scuola aiuti economici per tre ragazzi, con l’iniziativa adotta un ticket».

Una iniziativa che, mano a dirlo, ieri pomeriggio ha avuto una esplosione di consensi e il numero di ticket “adottati” si sono moltiplicati in men che non si dica,

Nel frattempo, la maggioranza di Del Deo ha provato a correre ai ripari ma ha rimediato una figuraccia di quelle storiche. Davanti a ticket comprati e donati, Michele Regine e Manuela Arturo se ne escono con: “ascoltato le loro doglianze e abbiamo ribadito la piena vicinanza”.

Una chiara “Excusatio non petita, accusatio manifesta” che fa eco al resto del post della consigliera delegata alla scuola: “una formula per aiutare, non solo tre…” Poverina, Manuela ha la delega alla scuola e deve attendere Stani Verde che gli ricorda le difficoltà che vivono le famiglie di Forio.

Ma è anche vero che chi a casa porta 2 stipendi pubblici (uno fresco-fresco dal comune di Lacco Ameno) non può capire chi, invece, deve fare i conti con i centesimi di euro e deve decidere se con 4 euro deve comprare il pane, il latte o pagare la mensa al proprio figlio a scuola.

“Stamattina – quindi martedì, dopo la notizia di Stani pubblicata sabato mattina – ho avuto il piacere di incontrare, insieme con il presidente del consiglio Michele Regine, le rappresentanti di classe dell’Istituto Comprensivo Forio 1. È stato un incontro molto bello, soprattutto dal punto di vista umano. Abbiamo spiegato alle mamme la posizione del Comune rispetto al tema della mensa scolastica, abbiamo ascoltato le loro doglianze e abbiamo ribadito la piena vicinanza dell’amministrazione ai bisogni e alle esigenze di studenti e famiglie. Come consigliere delegato, inoltre, ho assunto l’impegno di cercare, insieme agli uffici competenti, una formula per aiutare, non solo tre, ma tutte le famiglie in difficoltà economica che usufruiscono del servizio mensa».

Così, come recita un vecchio proverbio napoletano “Chiacchiere e tabacchere ‘e ligno, ‘o Banco ‘e Napule nun se ‘mpegna” le parole della commissariata Manuela Arturo lasciano il tempo che trovano. Il consigliere delegato, infatti, le “doglianze” delle mamme le avrebbe dovuto ascoltare a settembre e non a dicembre anche perché le famiglie in difficoltà della “piena vicinanza” non sanno cosa farsene. Dei ticket comprati da molti oppositori, invece, si. E non c’è bisogno di aggiungere il come e il perché.

Dopo Manuela Arturo arriva anche il suo commissario, il controllore che controlla che Manuela si muove in maniera fedele ai dettati del trimvirato o sgarra. E così, sul sito internet del comune (dove la consigliera non appare) si legge un comunicato stampa del presidente del consiglio comunale Michele Regine.

Uno che, in verità, non ha titolo a dover intervenire in quella che sono le gestioni dell’amministrazione. L’assessore alla scuola chi è? L’assessore al welfare chi è? Già, non si sa, a Forio mancano 2 assessori in giunta e comandano solo in 3.

«L’Amministrazione Del Deo – si legge nella nota – è sempre vicina alla popolazione a aperta al dialogo. Lo testimoniano le tante iniziative svolte a tutela della cittadinanza e di confronto, come l’incontro svoltosi presso la sala conferenze “Lucia Capuano” e che ha visto protagoniste le mamme rappresentanti di classe dell’IC Forio 1, il Consigliere Comunale con delega, avv. Manuela Arturo, e il Presidente del Consiglio Comunale avv. Michele Regine.

“L’incontro di questa (ieri, ndr) mattina è stato sicuramente fattivo e proficuo – dichiara l’avv. Michele Regine – soprattutto perché abbiamo avuto modo di recepire, in maniera chiara e diretta, le richieste e le esigenze di alcuni cittadini nell’ambito di un dialogo serio e dal quale è emersa la necessità, da parte dell’amministrazione comunale di Forio, di dare supporto per la risoluzione di alcune problematiche. Dalla discussione, che ha assunto fin da subito toni costruttivi e collaborativi, sono emersi i tratti di alcuni disagi e alcune difficoltà vissute da diverse famiglie che, nella maggior parte dei casi, hanno più figli in età scolare. L’amministrazione Del Deo si impegna sin da subito nell’intercettare risorse economiche da mettere a disposizione di tali famiglie al fine di alleggerire la condizione economica talvolta precaria delle stesse. Grazie al preciso lavoro degli uffici comunali, infatti, si è a lavoro per la pubblicazione di misure ad hoc, fra cui i nuovi fondi da erogare – cosiddetti Buoni Spesa- messi a disposizione dal Governo e per i quali, nei prossimi giorni, il Comune di Forio porterà in Giunta la relativa proposta di delibera per l’individuazione dei beneficiari al sostegno economico.

Un iter attento e complesso che l’amministrazione Del Deo, in una ad altre iniziative di carattere generale, sta portando avanti con fermezza e la giusta cautela necessaria allorquando si affrontano queste tematiche. E’ inutile, e mi rivolgo agli esponenti della minoranza, cercare di cavalcare l’onda delle iniziative condotte da questa amministrazione e provare a giocare di anticipo con iniziative vuote e populiste. L’Amministrazione di Forio si basa sui fatti e lo dimostriamo, compatti, ogni giorno.”

E così, mentre Stani Verde, Michele Calise, Salvatore Serpico, Gianni Mattera, Vito Iacono, Gennaro D’Ambra, Francesco Errichiello, Paolo Oriali e Sandro Morgera comprano i ticket e li donano alla scuola, Michele Regine trova il tempo di replicare alla minoranza che lo ha trovato impreparato e non ha soluzioni. Se non buttarla in caciara politica con “E’ inutile, e mi rivolgo agli esponenti della minoranza, cercare di cavalcare l’onda delle iniziative condotte da questa amministrazione e provare a giocare di anticipo con iniziative vuote e populiste. L’Amministrazione di Forio si basa sui fatti e lo dimostriamo, compatti, ogni giorno”

E’ emblematico leggere “compatti, ogni giorno”. Eppure un consigliere comunale se ne è andato dalla maggioranza, un assessore non sostitutito si è dimesso un anno fa, un altro assessore si è dimesso pochi giorni fa e, questo si, ogni giorno, almeno un paio di consiglieri comunali raccontano peste e corna…

E così, nella guerra della mensa, a Stani Verde va il primo round…