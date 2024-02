La “guerra” del Califfo e di quel buco nella recinzione

Quella tra il sindaco, il duca e il “califfo” è una nuova saga che, forse, pagheranno i lacchesi. Una storia che non può prescindere dai rapporti che legano Fulceri Camerini a Pascale. Un rapporto, spesso favoreggiato, che oggi, tuttavia, aggrava il capitolo dei costi legali dell’ente di Piazza Santa Restituta.

Il comune di Lacco Ameno ha versato all’organismo di mediazione Exequa srl di Ischia le spettanze per mediare il comodato di fitto dell’area di parcheggio concessa all’Ente dalla Immobiliare Cinarime srl.

Come molti sanno, a Lacco Ameno l’area di parcheggio del “Califfo” a San Montano è in “custodia” dell’ente dopo che lo stesso sottoscrisse una scrittura privata con la società titolare del bene. Una scrittura privata che imponeva al Comune, in particolare, di recintare il parcheggio.

Senza girarci troppo i pollici, nelle immediate vicinanze del parcheggio, da anni, è attiva una pizzeria alla quale si accede attraverso un passaggio, diciamo, “border line”.

Un passaggio del quale, in verità, non conosciamo la data di attivazione e, soprattutto, non sappiamo se fosse antecedente o successivo alla firma tra la Immobiliare Cinarime e il Comune di Lacco Ameno.

La storia va avanti negli anni e, oggi, arriva sul tavolo dei mediatori per addivenire ad una soluzione. Una soluzione che al comune di Lacco Ameno è già costata € 1.888,48, comprensiva di rimborso spese forfettarie al 15%, c.p.a., ed oltre spese documentate.

Con nota prot. n. 617 del 16.01.2024 l’organismo di mediazione Exequa Srl con sede legale in Ischia alla Via dello Stadio n. 45, ha trasmesso al Comune di Lacco Ameno la convocazione al primo incontro di mediazione ad istanza della società Immobiliare Cinarime Srl per il giorno 7.02.2024 avente ad oggetto adempimenti relativi a contratto di comodato e la Giunta Municipale lo scorso 31.01.2024 ha stabilito di disporre la partecipazione del Comune di Lacco Ameno al primo incontro di mediazione e agli eventuali successivi ad istanza della Immobiliare Cinarime Srl per il giorno 7.02.2024 avente ad oggetto adempimenti relativi a contratto di comodato e di individuare l’avv. Nicola Patalano.

Conoscendo, a grandi tratti la vicenda, però, ci chiediamo quale sia il ruolo del comune di Lacco Ameno. E’ davvero necessario arrivare alla mediazione e spendere questi altri danari? E’ un modo di combattere la guerra del “Califfo” per interposta persona o, invece, questo in essere è proprio un comodato che non s’ha più da fare?

Se è vero come crediamo che la questione sia il “buco” del Califfo, davvero non si è trovata una soluzione “amica” invece di ricorrere agli organismi di mediazione? O questa è solo la scusa per nascondere qualcuno dietro l’Ente e far ricadere le “colpe” sugli uffici di Piazza Santa Restituta?

Non vorremmo che la pessima gestione dei vicinati a Lacco Ameno diventi la scintilla di un’altra guerra sanguinosa dove il comune perde sempre. Un’altra ciannelleide? Un’altra perrelleide? Speriamo di no!