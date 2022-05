La guerra dei Lauro. Infedeltà patrimoniale: un danno complessivo pari ad euro 3.362.825. Le accuse a Senatore e famiglia

Dallo scontro tra soci nell’Alilauro, ne nasce un processo. Il pubblico ministero contesta la violazione dell’art. 2634 del codice civile mentre per i difensori è stata una scelta forzata e che in dibattimento verrà facilmente smontata

Seconda parte della storia che vede coinvolta il management dell’Alilauro e la famiglia del senatore Salvatore Lauro che crolla sotto i colpi della sorella Rosaria. A processo oltre al senatore anche la moglie, le figlie e l’altra sorella, Annamaria.

LA SECONDA IMPUTAZIONE

L’OMESSA FATTURAZIONE

La seconda imputazione riguarda questa volta solo Salvatore e Annamaria Lauro e la Pierri per la violazione all’art. 2634 del codice civile: «Perché in concorso tra loro in relazione agli obblighi stabiliti dal c.c. con riferimento alle qualità sotto indicate

Lauro Salvatore in qualità di presidente del CdA della “Alilauro S.p.a.” dal 30.4.2012 al 26.1.2018 presidente del CdA della “Lauro.it S.p.a.” – società che partecipa al 49% la menzionata “Alilauro Spa” – dall’1.4.2009 al 25.9.2017 e socio unico della medesima società dalla sua costituzione sino a tutt’oggi

Lauro Annamaria in qualità di componente del CdA della “Alilauro S.p.a.” dal 12.7.2006 al 26.1.2018 nonché amministratore delegato della “Alilauro S.p.a.” dal 27.6.2012 al 26.1.2018

Di Pierri Milena in qualità di amministratore delegato dal 14.9.2011 al 25.9.2017 della “Lauro.it S.p.a.” avendo un interesse in conflitto con la società “Alilauro S.p.a.”, in violazione dell’art. 2391 c.c., ed al fine di procurare alla “Lauro.it S.p.a.”, interamente partecipata da Lauro Salvatore, un ingiusto profitto non fatturando e/o consentendo l’omessa fatturazione per conto della “Lauro.it S.p.a.” l’utilizzo delle navi della “Alilauro S.p.a.” (m/n Giove Jet, m/n Airone Jet, m/n Rosaria Lauro e m/n Celestina Lauro) in sostituzione della motonave noleggiata dalla prima società denominata “Città di Forio” nel periodo in cui quest’ultima era ferma per manutenzione per un importo pari ad euro 37.835 (fatto storico riconosciuto anche dal CTP Prof.ssa Saitta a pag 62 della relazione del 14.5.2019)

compivano atti di disposizione dei beni sociali cagionando intenzionalmente alla società “Alilauro S.p.a.” un danno pari ad euro 37.835 nell’anno 2016 a tutto vantaggio della conduttrice “Lauro.it S.p.a.” partecipata interamente da Lauro Salvatore, marito di Di Pierri Milena e fratello di Lauro Annamaria».

LA TERZA IMPUTAZIONE

LA DISPOSIZIONE DEI BENI SOCIALI

Mentre il terzo capo d’imputazione riguarda tutti gli imputati indistintamente per l’ennesima violazione del medesimo articolo del codice civile: «Perché in concorso tra loro in relazione agli obblighi stabiliti dal c.c. con riferimento alle qualità sotto indicate

Lauro Salvatore in qualità di presidente del CdA della “Alilauro S.p.a.” dal 30.4.2012 al 26.1.2018 presidente del CdA della “Lauro.it S.p.a.” – società che partecipa al 49% la menzionata “Alilauro Spa” – dall’1.4.2009 al 25.9.2017 e socio unico della medesima società dalla sua costituzione a tutt’oggi nonché quale firmatario del contratto di servizio del 30.1.2010 e del relativo addendum del 30.12.2011 sotto indicati come legale rappresentante della “Lauro.it S.p.a.”

Lauro Annamaria in qualità di componente del CdA della “Alilauro S.p.a.” dal 12.7.2006 al 26.1.2018 e amministratore delegato della “Alilauro S.p.a.” dal 27.6.2012 al 26.1.2018 e poi quale presidente del CdA della medesima società dal 26.1.2018 al 15.4.2019 nonché quale firmataria del contratto di servizio del 30.1.2010, del relativo addendum e del contratto di servizio del 28.1.2019 sotto indicati come legale rappresentante della “Alilauro S.p.a.”

Lauro Maria Sole in qualità di componente del CdA della “Lauro.it S.p.a.” dal 7.8.2017 sino a tutt’oggi (società controllante “Alilauro S.p.a.” al 49% ed interamente partecipata dal padre Lauro Salvatore) amministratore delegato della “Lauro.it S.p.a.” dal 25.9.2017 sino a tutt’oggi ed in tale veste firmataria del contratto di servizio del 28.1.2019 sotto indicato

Lauro Maria Celeste in qualità di componente del CdA della “Alilauro S.p.a.” dal 26.1.2018 al 1.2.2018 ed amministratore delegato della medesima società dal 2.2.2018 sino al 14.2.2020

Di Pierri Milena in qualità di amministratore delegato dal 14.9.2011 al 25.9.2017 della “Lauro.it S.p.a.” nonché di presidente del CdA della “Lauro.it S.p.a.” dal 25.9.2017 sino a tutt’oggi

avendo un interesse in conflitto con la società “Alilauro S.p.a.”, in violazione dell’art. 2391 c.c., ed al fine di procurare alla “Lauro.it S.p.a.”, società controllante la “Alilauro S.p.a.” ed interamente partecipata da Lauro Salvatore (padre di Lauro Maria Celeste, Lauro Maria Sole e marito di Di Pierri Milena nonché fratello di Lauro Annamaria), un ingiusto profitto

stipulando e/o concorrendo alla stipula in data 30.1.2010 del contratto di servizio con cui la “Alilauro S.p.a.” affidava alla “Lauro.it S.p.a.” mansioni afferenti la gestione amministrativa-finanziaria, la gestione commerciale e la gestione degli affari generali dell’azienda per il prezzo di euro 132.000 per l’anno 2010 ed euro 122.000 per il 2011

stipulando e/o concorrendo alla stipula in data 30.12.2011 dell’addendum con cui si stabiliva che le medesime prestazioni sarebbero state retribuite in favore della “Lauro.it S.p.a.” con euro 504.000 oltre Iva per l’anno 2012, euro 680.000 oltre Iva ed una commissione del 2% sul volume d’affari oltre iva per gli anni 2013 e 2014 (la quota fissa addebitata nel 2013 era però maggiore rispetto alla previsione contrattuale ovvero per curo 700.000) e in questi ultimi due anni in aggiunta, oltre alle citate quote fisse, addebitando alla “Alilauro S.p.a.” rispettivamente una quota variabile per intermediazione su vendite e politiche di marketing per euro 370.000 nel 2013 e per euro 200.000 nel 2014

nel 2015 – in assenza di una specifica pattuizione contrattuale – addebitando alla “Alilauro S.p.a.” la somma a titolo di quota fissa per euro 510.000

nel 2016 – in assenza di una specifica pattuizione contrattuale – addebitando alla “Alilauro S.p.a.” una quota fissa pari euro 600.000 ed in aggiunta provvigioni su vendite on line non documentate quanto alla loro origine e/o effettività per euro 131.000

nel 2017 – in assenza di una specifica pattuizione contrattuale – addebitando alla “Alilauro S.p.a.” una quota fissa pari euro 680.000 ed in aggiunta provvigioni su vendite on line non documentate quanto alla loro origine e/o effettività per euro 275.000

nel 2018 – in assenza di una specifica pattuizione contrattuale (nel verbale CdA della “Alilauro S.p.a.” del 31.5.2018 veniva inserita una bozza di contratto di servizio e di mandato mai formalizzata) – addebitando alla “Alilauro S.p.a.” una quota fissa pari ad euro 642.000 ed in aggiunta provvigioni su vendite on line non documentate quanto alla loro origine e/o effettività per euro 108.000

nel 2019, in virtù del nuovo contratto di servizio stipulato in data 28.1.2019 (come stabilito con delibera del 10.1.2019 del CdA della “Alilauro S.p.a.”) addebitando a quest’ultima società la quota fissa pari ad euro 612.000

compivano atti di disposizione dei beni sociali cagionando intenzionalmente alla società “Alilauro S.p.a.” costituito dalla differenza tra il corrispettivo ritenuto congruo sulla base dell’algoritmo individuato dal CdA della menzionata “Alilauro S.p.a.”, in carica a partire dal 27.10.2020, e quanto fatturato dalla controllante “Lauro.it S.p.a.” per l’attività di consulenza amministrativa nonché l’ulteriore danno costituito dalla somma degli addebiti aggiuntivi rispetto alle quote fisse relativi a prestazioni non documentate quanto alla loro origine e/o effettività e comunque non rientranti nelle previsioni contrattuali per complessivi euro 1.084.000».

la pubblica accusa si troverà però di fronte ad uno schieramento difensivo di calibro, gli avvocati Mario e Luigi Tuccillo, Guido Furgiuele, Aurora Sibilla e Gildo Ursini.