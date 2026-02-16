La guerra degli 8 milioni: lo scontro Evi e Regione sul “Piano” arriva anche al Tar!

Mentre la causa dinanzi al Tribunale civile è rinviata al 4 giugno, lo scontro tra Evi e Regione Campania sul debito di 8 milioni e il Piano di Risanamento “rifiutato” arriva anche dinanzi al Tar. L’azienda idrica, in persona del presidente Mario Basentini e difesa dall’avv. Antonio Trani, ha deciso di ricorrere ai giudici amministrativi contro la Regione e chiamando in causa anche i controinteressati Acqua Campania ed Ente Idrico Campano.

Viene chiesto l’annullamento previa sospensione del provvedimento del 12.12.2025, «con cui la Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania ha rigettato la proposta di Piano Attestato di Risanamento ex art. 56 D.Lgs. n. 14/2019 formulata dalla società EVI S.p.A.»; della successiva nota del 12.01.2026, «con cui la medesima Direzione Generale ha ribadito il proprio diniego»; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale «e, in particolare, ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente, della Delibera di Giunta Regionale n. 524 del 29 ottobre 2019, nella parte in cui viene interpretata ed applicata dall’Amministrazione resistente come preclusiva all’adesione a strumenti di regolazione della crisi d’impresa disciplinati da normativa primaria nazionale».

L’Evi rimane ferma sulle proprie posizioni ribadendo di essere nel giusto e conseguentemente sollecita al Tar la declaratoria «del diritto della ricorrente a che la propria proposta di Piano Attestato di Risanamento ex art. 56 D.Lgs. n. 14/2019 sia valutata dalla Regione Campania nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e dei principi di ragionevolezza, buona fede, correttezza e parità di trattamento». E che dunque la Regione venga condannata a riesaminare la proposta «entro un termine perentorio».

LE RAGIONI DEL DEBITO E IL PIANO PROPOSTO

Il ricorso dell’avv. Trani ripercorre innanzitutto i fatti, a partire dalla significativa esposizione debitoria accumulata negli ultimi anni dall’Evi nei confronti di Acqua Campania S.p.A., credito gestito dalla Regione Campania, per un ammontare complessivo di circa euro 8,4 milioni.

Quindi passa alle cause che hanno generato lo spaventoso debito: «Come analiticamente esposto nel “Piano industriale – previsioni economico finanziarie 2024-2040”, tale situazione debitoria è scaturita da una concomitanza di fattori, in larga parte esogeni e non governabili dal management, tra cui: l’impatto finanziario della pandemia da Covid-19, con il blocco e rallentamento dei pagamenti da parte delle utenze; la drastica crescita del costo dell’energia; il ritardo nell’adeguamento delle tariffe da parte delle autorità competenti; le criticità strutturali della rete idrica con conseguenti perdite».

Il Piano Attestato di Risanamento finalizzato a «fronteggiare tale stato di crisi, salvaguardare la continuità aziendale e, con essa, la prosecuzione di un servizio pubblico essenziale e la tutela dei livelli occupazionali» è stato predisposto dal CdA nel 2024 ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – “CCII”). Come è noto il Piano prevede il pagamento di 4.646.000 euro da versarsi in 15 rate annuali costanti ad un tasso del 2,5%, con un soddisfacimento del creditore pubblico pari al 55,40% del totale. Viene rimarcato che «la fattibilità del Piano e la veridicità dei dati contabili sono state attestate, come per legge, da un professionista indipendente iscritto all’Albo dei Gestori della Crisi».

Quindi viene analizzato il motivo del diniego della Regione, «sulla base della Delibera di Giunta Regionale n. 524 del 29 ottobre 2019, la quale, ad avviso della stessa, imporrebbe un “espresso vincolo di irrinunciabilità dei crediti per sorta capitale e per gli interessi al tasso legale”, precludendo così ogni ipotesi di accordo che preveda una riduzione del debito principale».

Una conclusione sbagliata per Evi, che ha precisato «come la proposta non fosse una mera transazione o dilazione soggetta alla normativa regionale, bensì uno strumento di regolazione della crisi previsto da una norma di legge nazionale (il CCII), gerarchicamente sovraordinata e di natura speciale. Nella medesima nota, si evidenziava come la stessa Regione avesse in precedenza aderito ad un piano di concordato preventivo (anch’esso strumento del CCII) della società Alto Calore S.p.A., accettando un soddisfacimento del proprio credito pari ad appena il 14,30%, in palese e stridente contraddizione con la rigida posizione assunta nei confronti dell’odierna ricorrente. Si invitava, pertanto, l’Amministrazione a revocare in autotutela il provvedimento».

Per tutta risposta, il 12 gennaio scorso la Regione «ha ribadito il proprio diniego, asserendo che la proposta di EVI comporterebbe una rinuncia alla quota capitale “non consentita dalla disciplina positiva regionale”».

IL GIUDIZIO CIVILE

Qui entra in ballo il giudizio civile e il conseguente rischio per la sopravvivenza della società: «E tutto ciò nel mentre Acqua Campania Spa, concessionaria della Regione Campania per la fornitura di acqua, col decreto ingiuntivo n. 6021/2023, emesso su sua richiesta dal Tribunale di Napoli, ha intimato ad EVI il pagamento dell’intera somma oltre interessi commerciali, insistendo nel successivo procedimento di opposizione promosso da EVI Spa – che si discuterà all’udienza del 4 giugno 2026 -, per la concessione dell’esecutività del detto decreto, spingendo così la società odierna ricorrente verso una procedura concorsuale liquidatoria che, oltre a comportare un gravissimo danno erariale per le ragioni meglio esplicitate, comprometterebbe la continuità di un servizio pubblico essenziale per l’intera comunità dell’isola d’Ischia».

L’ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DELLA DELIBERA REGIONALE

Di qui la decisione di ricorrere al Tar lamentando innanzitutto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 56 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) e la conseguente illegittimità derivata della delibera n. 524/2019.

Evidenzia infatti il ricorso: «In via principale, il diniego impugnato è viziato da un radicale errore nell’individuazione della normativa applicabile alla fattispecie. La Regione Campania ha erroneamente qualificato la proposta di EVI S.p.A. come una mera richiesta di transazione o dilazione, da valutarsi alla stregua della L.R. n. 1/2012 e della conseguente D.G.R. n. 524/2019. Al contrario, come chiaramente esplicitato sin dall’inizio, la Società ha attivato uno specifico strumento giuridico previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: il Piano Attestato di Risanamento di cui all’art. 56 CCII».

Il Codice «disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso imprenditore che eserciti un’attività commerciale operando quale società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici». Dunque l’Evi «rientra pacificamente nel novero dei soggetti cui tale disciplina si applica».

L’avv. Trani rimarca: «Il CCII costituisce una fonte di diritto primario nazionale, per di più dotata di carattere di specialità nella regolazione della crisi d’impresa. Come correttamente osservato nel parere pro veritate del Prof. Avv. Felice Laudadio, la disciplina in esso contenuta è riconducibile alla materia dell'”ordinamento civile”, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Ne consegue, per l’inderogabile principio di gerarchia delle fonti, la sua prevalenza su qualsiasi norma di legge regionale e, a maggior ragione, su un atto amministrativo a carattere generale quale è la Delibera di Giunta Regionale n. 524/2019».

La conclusione è ovvia: «Pertanto, il rifiuto della Regione di prendere in considerazione un accordo che preveda una falcidia del credito, in applicazione di uno strumento normativo primario, adducendo un presunto divieto posto da un atto amministrativo subalterno, costituisce una palese violazione di legge. La D.G.R. n. 524/2019, se interpretata – come ha fatto l’Amministrazione – quale ostacolo insormontabile all’applicazione degli istituti del CCII, diviene essa stessa illegittima per contrasto con una fonte sovraordinata e deve, pertanto, essere annullata in parte qua».

Si richiama la giurisprudenza amministrativa, che «ha più volte affermato che un’amministrazione non può opporre un diniego generalizzato e aprioristico, basato su proprie determinazioni interne di carattere generale, a fronte dell’attivazione da parte del privato di uno specifico procedimento previsto dalla legge, dovendo invece procedere a una valutazione concreta della singola istanza».

Al contrario, «la Regione si è trincerata dietro un proprio atto, rifiutandosi di compiere quella valutazione di convenienza e di merito che la legge (art. 56 CCII) le demandava, viziando così irrimediabilmente il proprio operato per errore sui presupposti di diritto e difetto di istruttoria».

IL PRECEDENTE DELLA SOCIETA’ ALTO CALORE

Il secondo motivo invoca l’ingiustificata disparità di trattamento, alla luce appunto della precedente decisione della Regione in favore della società Alto Calore, accettando il soddisfacimento del credito nella misura irrisoria del 14,30% a fronte del 55,40% proposto dal Piano dell’Evi. Nei confronti della società isolana viene invocato «un vincolo (quello della D.G.R. n. 524/2019) che, evidentemente, è stato considerato superabile nella vicenda di Alto Calore».

Il ricorso rimarca: «Non è dato comprendere per quale ragione un principio ritenuto inderogabile per EVI S.p.A. sia stato invece agevolmente derogato per un’altra società, a condizioni peraltro molto meno vantaggiose per l’erario. L’agire della Pubblica Amministrazione deve essere improntato a criteri di imparzialità, logicità e coerenza; criteri che nel caso di specie sono stati platealmente violati, dando luogo a una decisione arbitraria e manifestamente irragionevole».

LA LIQUIDAZIONE DELL’EVI DANNEGGEREBBE ANCHE LA REGIONE

L’ultima censura lamenta la violazione dell’interesse pubblico e i conseguenti danni che conseguirebbero alla messa in liquidazione dell’Evi: «Il diniego della Regione è viziato anche per non aver in alcun modo ponderato gli interessi pubblici coinvolti nella vicenda, optando per la soluzione astrattamente più rigorosa ma concretamente più dannosa per l’erario e per la collettività. Come rappresentato alla Regione, il rigetto della proposta di risanamento ex art. 56 CCII spinge inevitabilmente la EVI S.p.A. verso una procedura concorsuale liquidatoria».

Un danno anche per la stessa Regione: «Tale esito, oltre a compromettere la continuità di un servizio pubblico essenziale per l’intera comunità dell’isola d’Ischia, comporterebbe per la stessa Regione creditrice un soddisfacimento del proprio credito in misura quasi certamente inferiore a quella, ben più cospicua (55,40%), offerta con il Piano attestato. L’Amministrazione, nel suo provvedimento, non spende una sola parola per spiegare perché la rigida e formalistica applicazione della D.G.R. n. 524/2019 prevalga sull’interesse pubblico concreto a: a) massimizzare il recupero del credito, evitando un palese danno erariale; b) garantire la continuità del servizio idrico integrato; c) salvaguardare i livelli occupazionali. La motivazione è, dunque, meramente apparente e non dà conto della necessaria comparazione degli interessi, pubblici e privati, in gioco».

Un’azione contraria «al principio di buon andamento sancito dall’art. 97 della Costituzione, poiché persegue un obiettivo (il recupero integrale del credito) in modo palesemente inefficace e controproducente, che rischia di portare a un risultato diametralmente opposto e pregiudizievole per le finanze pubbliche e per la funzione stessa della Società ricorrente».

L’ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

L’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati ha una finalità “preventiva” in vista dell’udienza civile del 4 giugno. Il fumus boni iuris sussiste alla luce delle censure esposte.

Quanto al periculum in mora, «si concretizza nel pregiudizio grave, immediato e irreparabile che il diniego impugnato arreca alla EVI S.p.A. e all’interesse pubblico. Il rigetto del piano di risanamento, infatti, preclude l’unica via stragiudiziale concretamente percorribile per il superamento dello stato di crisi, esponendo la società a un imminente rischio di insolvenza e di procedure esecutive da parte dei creditori. Tale situazione mina alla radice la continuità aziendale, con la conseguente, drammatica prospettiva dell’interruzione di un servizio pubblico essenziale quale la fornitura idrica per l’intera isola d’Ischia e la perdita dei posti di lavoro. Il pregiudizio è dunque massimo, non meramente patrimoniale e insuscettibile di riparazione per equivalente».

Pertanto «La sospensione cautelare pertanto è indispensabile al fine di ordinare alla Regione Campania di riesaminare, con i non brevi tempi tecnici necessari a tale incombenza, il piano di risanamento presentato da EVI e di offrire un risultato prima del 4 giugno 2026, giorno in cui Acqua Campania Spa, nel procedimento, come già anticipato, chiederà al Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile l’esecutività dell’ingiunzione a carico di EVI Spa per l’intera somma della debitoria, oltre interessi commerciali, rendendo inutile, in caso di accoglimento, la celebrazione del presente giudizio nel merito».

Alla Regione dovrà essere ordinato il riesame del Piano di Risanamento entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, proprio in vista dell’udienza che dovrà decidere sul decreto ingiuntivo da 8 e passa milioni opposto da Evi.